Ys X Proud Nordics : l'occident a bien fait d'attendre son tour (Switch 2)
Jeux Video


(En url si vous voulez voir l'image en grand pour voir vraiment la différence :
images_1/c510b01223e9db5c3c19e5265413286020260216162609.jpg )

Selon les retours de RPGSite qui a pu chopper une version quelques jours avant la sortie (20 février) :

- La version Switch 2 occidentale est nettement supérieure à la version JP sortie en juillet 2025.
- Frame-rate plus stable aussi bien en Qualité (60FPS) qu'en Performance (120FPS).
- Rendu plus fin dans les deux configurations.

Les raisons : un temps de travail d'optimisation plus long pour le studio d'aide au développement PH3 + apport du DLSS que n'avait pas la version JP.

Apparemment, la version PS5 (également prévue le 20 février) bénéficierait du PSSR sur PS5 Pro mais RPGsite ne peut encore se prononcer (ils ont la version, mais le patch D1 est pas encore dispo).
    comments (6)
    guiguif posted the 02/16/2026 at 04:36 PM
    La vraie question, c'est surtout : est-ce qu'ils ont revu le système de combat ou est-ce que c'est toujours aussi facile même en hard ?
    apollokami posted the 02/16/2026 at 04:42 PM
    PH3 c'est juste le top du top. Ils font toujours un travail remarquable sur PC, aucun autre studio de portage ne leur arrive à la cheville.
    Durante a d'ailleurs longtemps porté à bout de bras les jeux jpn avant de fonder le studio et bosser essentiellement sur les jeux Falcom.
    kageyama posted the 02/16/2026 at 04:58 PM
    je ne sais pas quelle version prendre... switch avec le jeu sur la carte, switch 2 en gkc mais amelioré et qq bonus...
    rbz posted the 02/16/2026 at 06:23 PM
    Je le ferais bientor celui la. Le contenu ajouté de cette version est très sympa paraît il.
    51love posted the 02/16/2026 at 06:28 PM
    Bien joué d'avoir pris le temps d'implémenter le DLSS dans leur moteur. Les futurs jeux en bénéficieront aussi

    Ça va rendre même la version performance plus stable et moins aliasé que la version qualité Jap de l'époque

    Sacré gap avec la version perf sans DLSS toute pixelisée...
    akinen posted the 02/16/2026 at 06:40 PM
    Hate d’y jouer sur switch 2.
