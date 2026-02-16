Jeux Video

(En url si vous voulez voir l'image en grand pour voir vraiment la différence :Selon les retours de RPGSite qui a pu chopper une version quelques jours avant la sortie (20 février) :- La version Switch 2 occidentale est nettement supérieure à la version JP sortie en juillet 2025.- Frame-rate plus stable aussi bien en Qualité (60FPS) qu'en Performance (120FPS).- Rendu plus fin dans les deux configurations.Les raisons : un temps de travail d'optimisation plus long pour le studio d'aide au développement PH3 + apport du DLSS que n'avait pas la version JP.Apparemment, la version PS5 (également prévue le 20 février) bénéficierait du PSSR sur PS5 Pro mais RPGsite ne peut encore se prononcer (ils ont la version, mais le patch D1 est pas encore dispo).