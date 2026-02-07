accueil
jenicris
> blog
NateTheHate2 : la rumeur Kingdom Hearts remake est bidon
Donc selon NateTheHate2, la rumeur du Remake de Kingdom Hearts est bidon.
Selon lui des mecs fiables, disent que c'est totalement faux.
https://x.com/i/status/2020029917929328971
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/07/2026 at 05:35 PM by
jenicris
comments (
12
)
biboufett
posted
the 02/07/2026 at 05:45 PM
mince, j'aurais aimer que ce soit vrai perso, j'adore Kingdom Hearts 1 mais il mérite un remake ajd
romgamer6859
posted
the 02/07/2026 at 05:55 PM
HS: tu vas faire un article sur horizon et ce que Jason a dit à ce sujet? (je supprime après)
jenicris
posted
the 02/07/2026 at 05:56 PM
romgamer6859
je pense pas, il l'avait déjà dit, puis c'est trop vague pour se faire une idée précise
natedrake
posted
the 02/07/2026 at 06:01 PM
Tant mieux, qu'ils utilisent leurs ressources pour KH IV qu'on attend depuis des plombes (le 3 a déjà 7 ans...).
romgamer6859
posted
the 02/07/2026 at 06:02 PM
jenicris
Dommage...
Sinon j'espère que Kingdom hearts IV arrivera bientôt
masharu
posted
the 02/07/2026 at 06:03 PM
Si NateTheHate2 a raison, alors Square Enix a lancé cette rumeur en interne pour voir où ça fuitait.
Si NateTheHate2 a raison, alors il y a des supposés 'insiders' qui disent n'importe quoi, pourquoi on les relait ?
Si NateTheHate2 a lui-même tord, alors on brasse de l'air c'est incroyable cette génération de zombi en quête de la moindre indice.
jenicris
posted
the 02/07/2026 at 06:04 PM
romgamer6859
pareil, un trailer ça serait déjà bien et une sortie l'année prochaine
guiguif
posted
the 02/07/2026 at 06:07 PM
altendorf
posted
the 02/07/2026 at 06:08 PM
En même temps, quand cela vient de extas1s si c'est pas un truc Game Pass, c'est du mytho
jenicris
posted
the 02/07/2026 at 06:09 PM
altendorf
pas faux
romgamer6859
posted
the 02/07/2026 at 06:22 PM
jenicris
il me fatigue avec ses vidéos où ça tourne en rond, rarement de bon leak, en plus c'est en espagnol, j'avoue avoir demandé à l'IA de m'en faire un résumé...
wickette
posted
the 02/07/2026 at 06:52 PM
Dommage...
Mais bon, comme le remake de FFIX, si ça fait plaisir et que c'est Square Enix c'est surement une rumeur fake
