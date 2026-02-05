accueil
jenicris
La version "current gen" de RDR2 sortira cette année selon NateTheHate2
Selon NateTheHate2.
Donc sûrement sûrement sur PS5, XSX et Switch 2
Des lustres que la rumeur tourne
https://www.resetera.com/threads/natethehate-says-current-gen-rdr2-is-this-year.1427080/
https://x.com/NateTheHate2/status/2019452498805752008?s=20
posted the 02/05/2026 at 04:55 PM by jenicris
jenicris
comments (
8
)
ouroboros4
posted
the 02/05/2026 at 04:58 PM
Comme l'année dernière
tripy73
posted
the 02/05/2026 at 04:58 PM
Il serait temps, car comme tu dis, ça fait un moment que la rumeur traîne.
gat
posted
the 02/05/2026 at 05:03 PM
Pour l’été prochain en gros.
Et place à l’apocalypse
brook1
posted
the 02/05/2026 at 05:06 PM
La version Switch 2 doit leur prendre du temps à optimiser
altendorf
posted
the 02/05/2026 at 05:12 PM
Il serait temps hein
sonilka
posted
the 02/05/2026 at 05:29 PM
RDR2 était une expérience cool avec un A. Morgan mémorable mais c'est clairement pas un jeu que je pourrais refaire. Deja à l'époque sa structure pour les missions étaient archaïques. Alors plus de 7 ans après ...
judebox
posted
the 02/05/2026 at 05:35 PM
C’est pas la version PC la version current gen?
shinz0
posted
the 02/05/2026 at 05:44 PM
Une bonne raison pour refaire le jeu
Et place à l’apocalypse