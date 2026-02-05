profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1812
visites since opening : 4315862
jenicris > blog
La version "current gen" de RDR2 sortira cette année selon NateTheHate2


Selon NateTheHate2.


Donc sûrement sûrement sur PS5, XSX et Switch 2
Des lustres que la rumeur tourne

https://www.resetera.com/threads/natethehate-says-current-gen-rdr2-is-this-year.1427080/
https://x.com/NateTheHate2/status/2019452498805752008?s=20
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/05/2026 at 04:55 PM by jenicris
    comments (8)
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 04:58 PM
    Comme l'année dernière
    tripy73 posted the 02/05/2026 at 04:58 PM
    Il serait temps, car comme tu dis, ça fait un moment que la rumeur traîne.
    gat posted the 02/05/2026 at 05:03 PM
    Pour l’été prochain en gros.
    Et place à l’apocalypse
    brook1 posted the 02/05/2026 at 05:06 PM
    La version Switch 2 doit leur prendre du temps à optimiser
    altendorf posted the 02/05/2026 at 05:12 PM
    Il serait temps hein
    sonilka posted the 02/05/2026 at 05:29 PM
    RDR2 était une expérience cool avec un A. Morgan mémorable mais c'est clairement pas un jeu que je pourrais refaire. Deja à l'époque sa structure pour les missions étaient archaïques. Alors plus de 7 ans après ...
    judebox posted the 02/05/2026 at 05:35 PM
    C’est pas la version PC la version current gen?
    shinz0 posted the 02/05/2026 at 05:44 PM
    Une bonne raison pour refaire le jeu
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo