Après une présentation conséquente de 17 minutes, lacontinue de régaler en publiant plusieurs courtes vidéos sur ses réseaux sociaux, que j’ai compilé l’ensemble dans une seule vidéo ci-dessous afin d’en faciliter la lecture.Cette fois-ci, le gameplay est un peu plus discret. En dehors de quelques combats et phases de plateforme, ces séquences mettent surtout en avant le travail apporté aux cinématiques du jeu. L’occasion d’apercevoir de nouveaux personnages, mais aussi des visages familiers pour celles et ceux ayant joué aux deux volets précédents.sortira leprochain suretuniquement. Pour les plus impatients, une démo sera disponible dès le, avec la possibilité de transférer sa progression vers le jeu complet.