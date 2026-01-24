Après une présentation conséquente de 17 minutes, la Team Ninja continue de régaler en publiant plusieurs courtes vidéos sur ses réseaux sociaux, que j’ai compilé l’ensemble dans une seule vidéo ci-dessous afin d’en faciliter la lecture.
Cette fois-ci, le gameplay est un peu plus discret. En dehors de quelques combats et phases de plateforme, ces séquences mettent surtout en avant le travail apporté aux cinématiques du jeu. L’occasion d’apercevoir de nouveaux personnages, mais aussi des visages familiers pour celles et ceux ayant joué aux deux volets précédents.
Nioh 3 sortira le 6 février prochain sur PS5 et PC uniquement. Pour les plus impatients, une démo sera disponible dès le 29 janvier, avec la possibilité de transférer sa progression vers le jeu complet.
Avec Onimusha plus tard dans l'année aussi
Et Fable.
Les 3 day one assuré de mon coté.
Donc comme si le jeu sortait le 29 janvier en realité
Trop hâte
ah oui bien vu j'ai oublié la démo, je rajoute.
Apres je suis preneur mais pas à 80 euros, ils abusent Tecmo Koei niveau prix, Dynasty Warriors Origin 80 balles, Nioh 3 80 balles, pour moi c'est non.
Si tu galere, essayes la coop aussi, normalement ça sera dispo. Tu as la coop avec de vrais joueurs et aussi coop avec iA que tu invoques via des tombes Bleu en dépensant une monaie ingame speciale.
Tombes rouges = les joueurs morts, tu les invoque et c'est l'iA qui prends leurnplace, su tu le tue, tu gagne cette monaie speciale + du stuff
Tombes bleus = tu invoque un pnj allié avec la monnaie gagnée.