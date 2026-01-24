- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Du gameplay et des cinématiques pour Nioh 3 avant sa sortie


Après une présentation conséquente de 17 minutes, la Team Ninja continue de régaler en publiant plusieurs courtes vidéos sur ses réseaux sociaux, que j’ai compilé l’ensemble dans une seule vidéo ci-dessous afin d’en faciliter la lecture.

Cette fois-ci, le gameplay est un peu plus discret. En dehors de quelques combats et phases de plateforme, ces séquences mettent surtout en avant le travail apporté aux cinématiques du jeu. L’occasion d’apercevoir de nouveaux personnages, mais aussi des visages familiers pour celles et ceux ayant joué aux deux volets précédents.

Nioh 3 sortira le 6 février prochain sur PS5 et PC uniquement. Pour les plus impatients, une démo sera disponible dès le 29 janvier, avec la possibilité de transférer sa progression vers le jeu complet.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=6DepO7BIPWk


Koei Tecmo / Team Ninja - https://www.youtube.com/watch?v=6DepO7BIPWk
    3
    Likes
    Who likes this ?
    malroth, gameslover, burningcrimson
    posted the 01/24/2026 at 11:35 AM by marchand2sable
    comments (7)
    malroth posted the 01/24/2026 at 11:42 AM
    Mon Goty 2026 assurément

    Avec Onimusha plus tard dans l'année aussi

    Et Fable.

    Les 3 day one assuré de mon coté.
    malroth posted the 01/24/2026 at 11:44 AM
    Pas précisé dans l'article mais n'oubliez pas qu'il ya une démo le 29 janvier avec transfert de sauvegarde pour le jeu complet qui sort une semaine apres.

    Donc comme si le jeu sortait le 29 janvier en realité

    Trop hâte
    marchand2sable posted the 01/24/2026 at 11:48 AM
    malroth

    ah oui bien vu j'ai oublié la démo, je rajoute.
    malroth posted the 01/24/2026 at 11:49 AM
    marchand2sable nice
    kisukesan posted the 01/24/2026 at 12:31 PM
    malroth cool la démo, je suis pas tenté a priori mais ce sera l'occasion d'essayer
    mibugishiden posted the 01/24/2026 at 12:57 PM
    La 1ere demo m'a quand meme fait pas mal penser à Rise of the Ronin niveau feeling et gameplay, j'ai adoré ROTR, mais on s'eloigne clairement de Nioh 1.

    Apres je suis preneur mais pas à 80 euros, ils abusent Tecmo Koei niveau prix, Dynasty Warriors Origin 80 balles, Nioh 3 80 balles, pour moi c'est non.
    malroth posted the 01/24/2026 at 01:00 PM
    kisukesan oui voila, j'adore les démo surtout quand c'est le debut du jeu, tu peux voir si ça peux te correspondre ou pas.

    Si tu galere, essayes la coop aussi, normalement ça sera dispo. Tu as la coop avec de vrais joueurs et aussi coop avec iA que tu invoques via des tombes Bleu en dépensant une monaie ingame speciale.

    Tombes rouges = les joueurs morts, tu les invoque et c'est l'iA qui prends leurnplace, su tu le tue, tu gagne cette monaie speciale + du stuff

    Tombes bleus = tu invoque un pnj allié avec la monnaie gagnée.
