profile
name :
Super Mario Galaxy
platform :
Nintendo Wii
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
Aventure
european release date :
11/16/2007
us release date :
11/12/2007
japanese release date :
11/01/2007
official website :
http://www.nintendo.co.jp/wii/rmgj/index.html
Un Direct pour Super Mario Galaxy Le Film
Rendez-vous le 25 janvier à 15 heures !
tags :
2
Likes
Who likes this ?
olimar59
,
tynokarts
posted the 01/23/2026 at 01:56 PM by
ouroboros4
comments (
28
)
nicolasgourry
posted
the 01/23/2026 at 01:57 PM
15H00 L'horaire
ouroboros4
posted
the 01/23/2026 at 01:58 PM
nicolasgourry
merci !
rogeraf
posted
the 01/23/2026 at 01:59 PM
Ah, ils font quoi d'autres en ce moment Illumination ... des mignons ou un nouveau "moi, moche et mechant" ?
maxx
posted
the 01/23/2026 at 02:01 PM
Jai hâte de voir le film, principalement juste pour les musiques. L'OST de Galaxy au cinéma, mamamia
kidicarus
posted
the 01/23/2026 at 02:13 PM
Présentation des personnages secondaires et peut être la surprise du début d'année, la presentation du nouveau jeu Mario.
nicolasgourry
posted
the 01/23/2026 at 02:15 PM
ouroboros4
[video]http://www.youtube.com/watch?v=N3g_qY1rc_I[/video]
rocan
posted
the 01/23/2026 at 02:16 PM
kidicarus
"Suivez ce Nintendo Direct pour découvrir un aperçu exclusif de Super Mario Galaxy Le Film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux."
cail2
posted
the 01/23/2026 at 02:42 PM
rocan
"
...Mais on vous promet une floppée de nouveaux amiibos parce que bon, It's-a-me
"
ducknsexe
posted
the 01/23/2026 at 02:44 PM
Annonciateur d un Mario galaxy 3 ? En open world
cyr
posted
the 01/23/2026 at 02:48 PM
Je vais faire comme pour le précédent film mario. Je passe mon tour.
deathegg
posted
the 01/23/2026 at 02:53 PM
ducknsexe
"Suivez ce Nintendo Direct pour découvrir un aperçu exclusif de Super Mario Galaxy Le Film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux."
fuu
posted
the 01/23/2026 at 03:03 PM
Et sinon les jeux c'est pour quand ? Un ND pour présenter un film c'est too much....
judebox
posted
the 01/23/2026 at 03:14 PM
fuu
J'ai pensé la même chose
drybowser
posted
the 01/23/2026 at 03:22 PM
C'est bien parce que comme ça , ça viendra pas nous faire chier pendant le ND de février
ce sera focus que sur les jeux comme ça ^^
rocan
posted
the 01/23/2026 at 03:23 PM
fuu
Probablement début février
akinen
posted
the 01/23/2026 at 03:37 PM
Ils vont devoiler le gameplay?
J’regarderai pas pour garder un minimum de surprise
badeuh
posted
the 01/23/2026 at 03:42 PM
Curieux de voir le contenu car je trouve qu'ils ont déjà bcp communiqué dessus.
cyr
Tu loupes qqch de bien, notamment car tu apprécies les créations du petit artisan (le nb de réf. est juste ouf)
mrvince
posted
the 01/23/2026 at 03:42 PM
fuu
Surtout que c'est déjà le deuxième.. après vu le succès du premier ca se comprend un peu mais bon... va falloir s'y faire. Nintendo ne compte plus que sur les jeux pour se faire de l'argent.
djfab
posted
the 01/23/2026 at 03:51 PM
ducknsexe
: je pense que c'est une très mauvaise idée de faire un Mario Open World, laissons ça à Zelda ! Quant à un Mario Galaxy 3 ça me semble peu probable, c'est déjà étonnant qu'il y ait eu un 2 (chaque nouveau Mario 3D n'est pas une suite normalement).
greggy
posted
the 01/23/2026 at 04:41 PM
Stop les ND pour un film
amario
posted
the 01/23/2026 at 04:47 PM
Un teaser Zelda le film ? Pas on peut rêver ils ont dit pas de jeu
burningcrimson
posted
the 01/23/2026 at 05:13 PM
Ils ont bien compris qu'ils avaient une armée de pigeons sous les bras pourquoi montrer des jeux lol
taiko
posted
the 01/23/2026 at 05:22 PM
Faites des jeux plutôt. Trop de com pour un simple film
rogeraf
posted
the 01/23/2026 at 05:24 PM
greggy
micheljackson
posted
the 01/23/2026 at 06:29 PM
En espérant que l'histoire sera plus intéressante et palpitante que celle du premier.
cyr
posted
the 01/23/2026 at 07:48 PM
badeuh
sans doute. Mais j'évite de regarder un film basé sur un jeux vidéo, tous comme l'inverse.
J'ai regarder détective pikachu ceci dit, que j'ai plutôt bien aimer (je n'en ai fait aucun en jeux vidéo)
Bon sauf star wars, Marvel.
tynokarts
posted
the 01/23/2026 at 08:35 PM
Et je serais présent
jobiwan
posted
the 01/24/2026 at 07:53 AM
Sans intérêt!
Un nouveau trailer pourquoi pas.
Un ND, non car il y a un fort risque d'en dire trop de choses sur ce film d'animation enlevant du coup le côté découverte lors de sa sortie en salles.
