Il ne s’agit que de bruits de couloir circulant sur les réseaux sociaux et les forums deMais cette théorie autour d’un troisième personnage jouable trouve toutefois son origine dans le fond d’écran officiel projeté lors des, juste après le reveal deSur cette image,apparaît au centre, avecà sa droite, sur fond rouge, devant uneen ruines. En revanche, la partie droite de l’image, teintée de bleu, semble montrer un environnement différent, visiblement moins détruit, et surtout… un espace qui donne l’impression qu’un personnage manque à l’appel., directeur de, avait d’ailleurs indiqué lors d’une interview que le jeu s’inspirerait fortement de, tout en proposant une approche bien plus ambitieuse et grandiose.Pour rappel,proposait une narration alternant plusieurs personnages jouables, organisés en trois duos, et se déroulait sur deux périodes distinctes, entre la destruction deenet l’exploration duenAvec l’annonce récente de, il est toutefois peu probable queapporte une réponse claire à cette spéculation lors du prochainde ce mois-ci. En revanche, une surprise de dernière minute, notamment à l’approche de la sortie prévue le, n’est pas totalement à exclure.En attendant, les fans se prêtent déjà au jeu des hypothèses et des montages.ou? Faites votre choix.