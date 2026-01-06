- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 799
visites since opening : 2385324
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : un mystérieux 3e personnage jouable ?


Il ne s’agit que de bruits de couloir circulant sur les réseaux sociaux et les forums de Resident Evil.
Mais cette théorie autour d’un troisième personnage jouable trouve toutefois son origine dans le fond d’écran officiel projeté lors des Game Awards, juste après le reveal de Leon S. Kennedy.

Sur cette image, Leon apparaît au centre, avec Grace à sa droite, sur fond rouge, devant une Raccoon City en ruines. En revanche, la partie droite de l’image, teintée de bleu, semble montrer un environnement différent, visiblement moins détruit, et surtout… un espace qui donne l’impression qu’un personnage manque à l’appel.

Koshi Nakanishi, directeur de Resident Evil Requiem, avait d’ailleurs indiqué lors d’une interview que le jeu s’inspirerait fortement de Resident Evil: Revelations, tout en proposant une approche bien plus ambitieuse et grandiose.

Pour rappel, Resident Evil Revelations proposait une narration alternant plusieurs personnages jouables, organisés en trois duos, et se déroulait sur deux périodes distinctes, entre la destruction de Terragrigia en 2004 et l’exploration du Queen Zenobia en 2005.

Avec l’annonce récente de Leon, il est toutefois peu probable que Capcom apporte une réponse claire à cette spéculation lors du prochain Resident Evil Showcase de ce mois-ci. En revanche, une surprise de dernière minute, notamment à l’approche de la sortie prévue le 27 février 2026, n’est pas totalement à exclure.

En attendant, les fans se prêtent déjà au jeu des hypothèses et des montages. Jill Valentine, Sherry Birkin ou Ada Wong? Faites votre choix.

    tags : resident evil capcom resident evil showcase resident evil 9 resident evil requiem resident evil 9 leon re9 news resident evil requiem leon resident evil requiem new infos resident evil requiem nouvelles infos biohazard 9 requiem
    1
    Like
    Who likes this ?
    aozora78
    posted the 01/06/2026 at 11:51 AM by marchand2sable
    comments (13)
    marchand2sable posted the 01/06/2026 at 11:56 AM
    Je dis juste comme ça, mais à chaque fois que Leon était présent, Ada n’était pas loin, et jouable, et depuis RE2 PS1…
    jenicris posted the 01/06/2026 at 11:59 AM
    Il me semble que Capcom a officialisé les deux personnages jouables.
    Donc si y a un troisième personnage, ça sera un passage très court.
    marchand2sable posted the 01/06/2026 at 12:06 PM
    jenicris

    Attention ils avaient dit de ne pas prendre pour argent comptant les rumeurs (ça chauffait à mort sur Leon…), pour au final qu’il l'annonce dans le jeu.

    Je pas trop envie de spoiler Revelations, mais sinon oui je pense comme toi, un perso d’une heure qui permet de comprendre le tout, pas une vraie campagne.
    icebergbrulant posted the 01/06/2026 at 12:07 PM
    Le 3ème personnage jouable, ça va être Tofu
    ni2bo2 posted the 01/06/2026 at 12:10 PM
    Si on regarde bien et si on a le compa dans l’oeil, l’espace entre grace et la l’extremite gauche de l’image est identique à l’espace entre Leon et l’extremite droite... De plus, il a été confirmé que seuls Grace et Leon seront jouables.
    marchand2sable posted the 01/06/2026 at 12:10 PM
    icebergbrulant

    Et payant comme les musiques 98 a 3 euros...
    icebergbrulant posted the 01/06/2026 at 12:11 PM


    Faut bien faire débourser les purs fans
    marcelpatulacci posted the 01/06/2026 at 12:18 PM
    JILL back to Raccoon serait PARFAIT Un duo jamais vu.

    Sherry ou Claire serait bien aussi mais ce serait trop forcé sur la nostalgie le trio RE2.
    byakuyatybw posted the 01/06/2026 at 12:29 PM
    Pas fan de l'idée de multiplier les persos jouables dans un meme opus car cela rompt le rythme et chronologie assurée par un autre (est-ce que cela se passe avant, pendant ou après les évènements vécus par tel ou tel autre perso). Cela marche pour les opus ou il y a des persos avec un meme unité de temps et d'action (je pense à la Bravo Team avec Chris et Jill dans l'opus original) ou meme le 2 vu que les 2 persos commencent l'aventure dans une meme voiture et visitent les memes lieux...
    Mais le 6 ou les Revelations sont assez bordéliques car trop de persos avec des lieux différents , persos pour lesquels l'attachement n'est évidemmenbt pas le meme et donc l'alternance entre binomes finit de tuer la cohérence scénaristique. Certes sur le moment on peut avoir l'impression que c'est fun car des features de gampelay peuvent se renouveler avec une capacité ou arme personnelle sortant de l'ordinaire mais au final on ressort de l'opus avec un ressorti d'expérience morcelé.

    De plus plus il y a de persos jouables, plus c'est la porte ouverte à autant de DLCs cosmétiques et autres DLCs payants explicitant comment untel ou untel s'est retrouvé dans une certaine situation ( situation qui est délibérement éllipsés ou tronqués de la trame principale pour laisser l'opportunité aux joueurs le soin de choisir si ils veulent ou pas en savoir plus sur tel perso)
    byakuyatybw posted the 01/06/2026 at 12:34 PM
    Si je devais choisir je ne mettrai ni Jill, ni Claire mais Ada qui en ayant connu et travaillé en collaboration avec Wesker, a pu entré en contact avec Jake et tous deux découvrir des pans d'histoire sur Umbrella dont aucun n'avait connaissance. De plus en dehors de ses capacités d'espionne / agent infiltré, on ne connait au final que très peu de choses de son background.
    elicetheworld posted the 01/06/2026 at 12:58 PM
    Je dis Jill j'ai trouvé qu'il avait une bonne alchimie entre les deux dans le dernier film en 3D dans la prison d'Alcatraz.ca ferai un bon duo
    cyr posted the 01/06/2026 at 01:10 PM
    Aller, on va dire ashley.
    Leonnnnnnnn, leonnnnnnn
    aozora78 posted the 01/06/2026 at 01:11 PM
    marchand2sable j'espère que ce sera vrai ici aussi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo