Il ne s’agit que de bruits de couloir circulant sur les réseaux sociaux et les forums de Resident Evil
.
Mais cette théorie autour d’un troisième personnage jouable trouve toutefois son origine dans le fond d’écran officiel projeté lors des Game Awards
, juste après le reveal de Leon S. Kennedy
.
Sur cette image, Leon
apparaît au centre, avec Grace
à sa droite, sur fond rouge, devant une Raccoon City
en ruines. En revanche, la partie droite de l’image, teintée de bleu, semble montrer un environnement différent, visiblement moins détruit, et surtout… un espace qui donne l’impression qu’un personnage manque à l’appel.
Koshi Nakanishi
, directeur de Resident Evil Requiem
, avait d’ailleurs indiqué lors d’une interview que le jeu s’inspirerait fortement de Resident Evil: Revelations
, tout en proposant une approche bien plus ambitieuse et grandiose.
Pour rappel, Resident Evil Revelations
proposait une narration alternant plusieurs personnages jouables, organisés en trois duos, et se déroulait sur deux périodes distinctes, entre la destruction de Terragrigia
en 2004
et l’exploration du Queen Zenobia
en 2005
.
Avec l’annonce récente de Leon
, il est toutefois peu probable que Capcom
apporte une réponse claire à cette spéculation lors du prochain Resident Evil Showcase
de ce mois-ci. En revanche, une surprise de dernière minute, notamment à l’approche de la sortie prévue le 27 février 2026
, n’est pas totalement à exclure.
En attendant, les fans se prêtent déjà au jeu des hypothèses et des montages. Jill Valentine
, Sherry Birkin
ou Ada Wong
? Faites votre choix.
Donc si y a un troisième personnage, ça sera un passage très court.
Attention ils avaient dit de ne pas prendre pour argent comptant les rumeurs (ça chauffait à mort sur Leon…), pour au final qu’il l'annonce dans le jeu.
Je pas trop envie de spoiler Revelations, mais sinon oui je pense comme toi, un perso d’une heure qui permet de comprendre le tout, pas une vraie campagne.
Et payant comme les musiques 98 a 3 euros...
Faut bien faire débourser les purs fans
Sherry ou Claire serait bien aussi mais ce serait trop forcé sur la nostalgie le trio RE2.
Mais le 6 ou les Revelations sont assez bordéliques car trop de persos avec des lieux différents , persos pour lesquels l'attachement n'est évidemmenbt pas le meme et donc l'alternance entre binomes finit de tuer la cohérence scénaristique. Certes sur le moment on peut avoir l'impression que c'est fun car des features de gampelay peuvent se renouveler avec une capacité ou arme personnelle sortant de l'ordinaire mais au final on ressort de l'opus avec un ressorti d'expérience morcelé.
De plus plus il y a de persos jouables, plus c'est la porte ouverte à autant de DLCs cosmétiques et autres DLCs payants explicitant comment untel ou untel s'est retrouvé dans une certaine situation ( situation qui est délibérement éllipsés ou tronqués de la trame principale pour laisser l'opportunité aux joueurs le soin de choisir si ils veulent ou pas en savoir plus sur tel perso)
Leonnnnnnnn, leonnnnnnn