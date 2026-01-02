Lettre concernant les ajustements de prix des produits en 2026

Chers partenaires et clients ASUS,



Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance de longue date envers ASUS. En cette nouvelle ère de l'informatique basée sur l'IA, les entreprises sont confrontées à la fois à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis en matière de planification opérationnelle. ASUS accorde une grande importance à son partenariat avec vous et reste déterminé à fournir des produits et services informatiques fiables et à la pointe de la technologie, à se développer aux côtés de votre équipe et à créer de la valeur partagée.



À l'approche de la fin de l'année 2025, la demande mondiale sur les marchés des PC et des infrastructures informatiques reste forte, stimulée par l'adoption de l'IA. Dans le même temps, la volatilité structurelle de la chaîne d'approvisionnement mondiale exerce une pression à la hausse soutenue sur les coûts des composants clés, en particulier la mémoire (DRAM) et les composants de stockage (NAND et SSD). Ces changements reflètent les modifications dans l'allocation des capacités par les fournisseurs en amont, les coûts d'investissement plus élevés pour les processus de fabrication avancés et les déficits structurels de l'offre créés par la demande croissante en matière de calcul IA. L'impact se reflète désormais dans la planification globale des systèmes et les structures de coûts, et est devenu un défi à l'échelle de l'industrie.



Après avoir soigneusement examiné les conditions du marché, la stabilité de l'approvisionnement et nos engagements en matière de qualité des produits, et tout en continuant à investir dans la recherche et le développement techniques, ASUS prévoit de mettre en œuvre des ajustements de prix stratégiques pour certaines combinaisons de produits à compter du 5 janvier 2026. Cet ajustement est une décision nécessaire après avoir absorbé et répondu à la pression des coûts pendant une longue période. L'objectif est d'assurer un approvisionnement stable, de maintenir les niveaux de qualité et de service, et de continuer à soutenir votre planification à long terme pour les investissements informatiques clés.



Nous comprenons l'importance de ce changement pour vos activités. Votre représentant commercial ASUS vous contactera de manière proactive pour vous fournir des détails et vous aider à planifier les options de réponse appropriées ou les recommandations de configuration afin de limiter autant que possible l'impact. ASUS continuera à s'appuyer sur ses capacités mondiales de fabrication et de gestion de la chaîne d'approvisionnement et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour vous soutenir en tant que partenaire commercial fiable et digne de confiance.



Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance et votre soutien. Nous sommes impatients de rester en étroite collaboration pendant cette période, de répondre ensemble aux changements du marché et d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques.

ASUS a annoncé une augmentation des prix de plusieurs produits à compter du 5 janvier, notamment le ROG Ally, en raison des difficultés rencontrées par le secteur :