all
[Christopher Nolan] L'Odyssée / BA


Le prochain film de Christopher Nolan, L’Odyssée, est une épopée mythique et spectaculaire tournée à travers le monde avec la toute nouvelle technologie IMAX® sur pellicule.

Le film porte pour la première fois la saga fondatrice d’Homère sur les écrans IMAX® et sortira en salles partout le 15 juillet 2026.

L’Odyssée réunit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson et Lupita Nyong’o, avec Zendaya et Charlize Theron.
https://m.youtube.com/watch?v=uBh8Sg8wOuA&pp=0gcJCU8KAYcqIYzv
    posted the 12/22/2025 at 03:14 PM by yanssou
    comments (24)
    bennj posted the 12/22/2025 at 03:19 PM
    En VOSTFR : https://youtu.be/k5K_lAz8ftQ
    micheljackson posted the 12/22/2025 at 03:25 PM
    J'ai hâte de voir le rôle qu'ils ont filé à Ellen Page
    bennj posted the 12/22/2025 at 03:38 PM
    micheljackson va consulter.
    micheljackson posted the 12/22/2025 at 03:44 PM
    bennj
    akinen posted the 12/22/2025 at 03:56 PM
    Le trailer m’a déjà épuisé. J’imagine même pas le pourcentage de budget réservé au seul cachet des acteurs.
    adamjensen posted the 12/22/2025 at 04:06 PM
    Bof, je vais attendre un 2ème trailer.
    Mais pour l'instant, ca a vraiment pas l'air terrible.
    apollokami posted the 12/22/2025 at 04:16 PM
    Le trailer est pas terrible je trouve. C'est juste l'histoire d'Ulysse en fait ?
    beyondgood074 posted the 12/22/2025 at 04:21 PM
    Le trailer est parfait, pour une fois on a un trailer qui en montre pas trop !
    shinz0 posted the 12/22/2025 at 04:32 PM
    C'est beau mais court
    Allez Tom Holland c'est ta chance de briller en tant qu'acteur

    apollokami oui l'adaptation du livre du même nom
    taiko posted the 12/22/2025 at 04:45 PM
    beyondgood074 le risque c'est qu'ils en ait montré quand même beaucoup.
    musm posted the 12/22/2025 at 04:45 PM
    Les personnes qui arrivent à juger un film qui fera probablement 3h sur un trailer de 1m30
    sickjackz posted the 12/22/2025 at 04:50 PM
    J'ai toujours pas vu Oppenheimer, mais Dunkerque c’était une purge et Tenet c'etait vraiment pas dingue. A des années lumières des 2 premiers Dark Knight, Inception ou Interstellar... Ou même Memento.
    Le trailer ne montre pas grand chose mais il y a matiere a faire un grand film. Croisons les doigts.
    marcelpatulacci posted the 12/22/2025 at 05:02 PM
    Tréleur bôf! Plus ça lifte, plus ça parait moins crédible, le dernier Captain America, j'ai vu des nanards faire mieux en effets spéciaux.

    Mais bon, c'hui pas un grand fan de ses derniers films mais ça reste du Nolan, obligé de voir.

    Je sais pas pourquoi mais ça m'a rappeler un peu Hellblade 2^^
    shambala93 posted the 12/22/2025 at 05:04 PM
    J’espère qu’on aura vraiment le souffle d’Homère. Ulysse est un roi et un héros de la guerre de Troie puisque c’est grâce à son intervention que le conflit se résout.

    C’est aussi un père, un époux et un conteur de génie. Les épreuves qu’Ulysse traverse mettent en lumière la fragilité d’un homme mais aussi le caractère exceptionnel. C’est peut-être plus intéressant que l’Iliade, Achille est trop « extraordinaire ».

    Si possible, pas de propagande politique ou que sais-je.
    amario posted the 12/22/2025 at 05:32 PM
    Ça fait plus Devilleneu que Nolan ce trailer
    jacquescechirac posted the 12/22/2025 at 05:35 PM
    micheljackson C'est redevenu une femme ?
    zanpa posted the 12/22/2025 at 05:54 PM
    apparemment c'est Ludwig Göransson à la BO mais bon c'est un peu le fils spirituel de Zimmer donc très ressemblant
    micheljackson posted the 12/22/2025 at 06:15 PM
    jacquescechirac
    c'en est une depuis sa naissance.
    patrickleclairvoyant posted the 12/22/2025 at 06:23 PM
    musm Personne n’a encore fait ça, mais tu joues déjà les victimes
    jacquescechirac posted the 12/22/2025 at 06:25 PM
    micheljackson
    bennj posted the 12/22/2025 at 06:31 PM
    micheljackson pas plus que toi et tes comportements pedo, dixit le pseudo
    musm posted the 12/22/2025 at 06:38 PM
    patrickleclairvoyant certains parlent du trailer qui est bof, d'autres jugent déjà le film, mais pour ça faut savoir lire et accessoirement apprendre le sens des mots.
    walterwhite posted the 12/22/2025 at 06:50 PM
    Ça va être grandiose avec tonton Nolan comme d’habitude
    chreasy97 posted the 12/22/2025 at 07:24 PM
    micheljackson j'ai hate de savoir aussi meme si je n'irai pas voir le film...
