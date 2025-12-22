Le prochain film de Christopher Nolan, L’Odyssée, est une épopée mythique et spectaculaire tournée à travers le monde avec la toute nouvelle technologie IMAX® sur pellicule.
Le film porte pour la première fois la saga fondatrice d’Homère sur les écrans IMAX® et sortira en salles partout le 15 juillet 2026.
L’Odyssée réunit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson et Lupita Nyong’o, avec Zendaya et Charlize Theron.
posted the 12/22/2025 at 03:14 PM by yanssou
Mais pour l'instant, ca a vraiment pas l'air terrible.
Allez Tom Holland c'est ta chance de briller en tant qu'acteur
apollokami oui l'adaptation du livre du même nom
Le trailer ne montre pas grand chose mais il y a matiere a faire un grand film. Croisons les doigts.
Mais bon, c'hui pas un grand fan de ses derniers films mais ça reste du Nolan, obligé de voir.
Je sais pas pourquoi mais ça m'a rappeler un peu Hellblade 2^^
C’est aussi un père, un époux et un conteur de génie. Les épreuves qu’Ulysse traverse mettent en lumière la fragilité d’un homme mais aussi le caractère exceptionnel. C’est peut-être plus intéressant que l’Iliade, Achille est trop « extraordinaire ».
Si possible, pas de propagande politique ou que sais-je.
c'en est une depuis sa naissance.