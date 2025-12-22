Le prochain film de Christopher Nolan, L’Odyssée, est une épopée mythique et spectaculaire tournée à travers le monde avec la toute nouvelle technologie IMAX® sur pellicule.



Le film porte pour la première fois la saga fondatrice d’Homère sur les écrans IMAX® et sortira en salles partout le 15 juillet 2026.



L’Odyssée réunit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson et Lupita Nyong’o, avec Zendaya et Charlize Theron.