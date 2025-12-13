profile
Stupid Never Dies : par d'anciens de Capcom


Studio : GPTRACK50 par d'anciens de Capcom avec notamment pour prod Hiroyuki Kobayashi sur plusieurs anciens RE depuis le remake GC, depuis le premier DMC et ses suites, Dragon's Dogma, Sengoku Basara, Devil Kings, Killer 7, Dino Crisis 2 et 3
Event Directors et main planners sur Dino Crisis, dev sur les 3 premiers RE.

Directeur Eiichiro Sasaki, Star Gladiator, Power Stone 2, Tech Romancer, Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, Resident Evil: Outbreak, RE6...

Et d'autres encore de Onimusha 3, RE5,..
D'autres qui sont là depuis Dino Crisis 2, Rebirth, RE4..
Par ex Koji Kakae était le lead quest de Dragon's Dogma, le lead designer de Dragon's Dogma Online, et le seul planificateur des équipes de DC2 et RE4 encore présent chez Capcom. Ces derniers jeux étaient DMC5 et RE4R

Financé par Netease comme Gang of Dragon de Nagoshi
    posted the 12/13/2025 at 08:45 PM by jenicris
    comments (8)
    jofe posted the 12/13/2025 at 08:59 PM
    Le moment malaise des Game Awards, il en faut toujours un.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 09:03 PM
    jofe j'avoue que l'intro
    altendorf posted the 12/13/2025 at 09:18 PM
    Plus que financé, le studio appartient à NetEase tout comme Nagoshi Studio
    jenicris posted the 12/13/2025 at 09:20 PM
    altendorf en effet mais bon vu qu'il y a quelques mois il a été dit que Netease coupait les investissements, et qu'ils accepteraient plus de retard, ça doit être chaud pour eux.
    En gros ils doivent se débrouiller avec le budget de départ et c'est tout.
    altendorf posted the 12/13/2025 at 09:27 PM
    jenicris Vu comme Nagoshi est un flambeur, on a quand même dû lui donner un bon budget.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 09:37 PM
    altendorf au début sûrement mais les deux ont été impacter sois disant.
    guiguif posted the 12/13/2025 at 10:41 PM
    De beaux noms pour ce qui semble n'etre qu'un BTA random, voir un MUSO.
    marchand2sable posted the 12/14/2025 at 02:13 AM
    ça fait très pour les ado quand même mais a test car les beat em all c'est vraiment a se faire un avis manette en main. J'espère une démo sur Steam ou sur console avant sa sortie.
