Studio : GPTRACK50 par d'anciens de Capcom avec notamment pour prod Hiroyuki Kobayashi sur plusieurs anciens RE depuis le remake GC, depuis le premier DMC et ses suites, Dragon's Dogma, Sengoku Basara, Devil Kings, Killer 7, Dino Crisis 2 et 3Event Directors et main planners sur Dino Crisis, dev sur les 3 premiers RE.Directeur Eiichiro Sasaki, Star Gladiator, Power Stone 2, Tech Romancer, Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, Resident Evil: Outbreak, RE6...Et d'autres encore de Onimusha 3, RE5,..D'autres qui sont là depuis Dino Crisis 2, Rebirth, RE4..Par ex Koji Kakae était le lead quest de Dragon's Dogma, le lead designer de Dragon's Dogma Online, et le seul planificateur des équipes de DC2 et RE4 encore présent chez Capcom. Ces derniers jeux étaient DMC5 et RE4RFinancé par Netease comme Gang of Dragon de Nagoshi