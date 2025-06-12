profile
Tom Henderson : le nouveau jeu d'action/aventure de Eidos Montréal sortira l'année prochaine


Eidos Montreal bosse sur un jeu d'action-aventure ambitieux, open world avec vue TPS, nom de code "P11", fait par l'équipe de Tomb Raider, en développement depuis 2019, prévu pour une sortie l'année prochaine.

Ils ont un autre jeu dans les cartons.
    posted the 12/06/2025 at 07:11 PM by jenicris
    comments (5)
    negan posted the 12/06/2025 at 07:23 PM
    Les mecs subissent des licenciement depuis 2 ans et ils ont un jeu de prêt et un autre en gestation et en plus de ca ils font du soutien sur les jeux Xbox ?

    A d'autres.
    skuldleif posted the 12/06/2025 at 08:38 PM
    negan apres ca vient de tom henderson il est credible il me semble , si il en fait un article on pourra vraiment y croire , sinon..
    romgamer6859 posted the 12/06/2025 at 08:49 PM
    jenicris et le tomb raider, toujours aucune news?
    jenicris posted the 12/06/2025 at 09:00 PM
    romgamer6859 nop, on sait juste que la team CD n'a pas eu de licenciements.
    romgamer6859 posted the 12/06/2025 at 09:14 PM
    jenicris
