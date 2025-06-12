accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
ajouter un titre
profile
80
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
testament
,
link49
,
binou87
,
aozora78
,
julisa
,
minx
,
sakonoko
,
eldren
,
tvirus
,
gat
,
milo42
,
ravyxxs
,
traveller
,
strifedcloud
,
shiranui
,
neckbreaker71
,
supasaiyajin
,
mugimando
,
terranova
,
opthomas
,
excervecyanide
,
niveforever
,
shambala93
,
gamergunz
,
roy001
,
icebergbrulant
,
captaintoad974
,
sonilka
,
shindo
,
xxxxxx0
,
raph64
,
libanais
,
leonr4
,
marchand2sable
,
gief
,
leblogdeshacka
,
awamy02
,
kabuki
,
iglooo
,
slyder
,
torotoro59
,
djiman
,
kali
,
killia
,
receiversms
,
misterpixel
,
chester
,
kamina
,
walterwhite
,
link80
,
davonizuka
,
biboys
,
oxo
,
tom870
,
gantzeur
,
colibrie
,
enzo87
,
korou
,
kurosama
,
kr16
,
mickurt
,
sorakairi86
,
aym
,
giusnake
,
lyuchiwa10
,
odv78
,
bladagun
,
fredilink
,
mrpopulus
,
yanssou
,
kevinmccallisterrr
,
kevisiano
,
tanakieyoshiro
,
tolgafury
,
gunotak
,
kisukesan
,
vers0
,
noishe
,
almightybhunivelze
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1788
visites since opening :
4197256
jenicris
> blog
Tom Henderson : le nouveau jeu d'action/aventure de Eidos Montréal sortira l'année prochaine
Eidos Montreal bosse sur un jeu d'action-aventure ambitieux, open world avec vue TPS, nom de code "P11", fait par l'équipe de Tomb Raider, en développement depuis 2019, prévu pour une sortie l'année prochaine.
Ils ont un autre jeu dans les cartons.
tags :
1
Like
Who likes this ?
tripy73
posted the 12/06/2025 at 07:11 PM by
jenicris
comments (
5
)
negan
posted
the 12/06/2025 at 07:23 PM
Les mecs subissent des licenciement depuis 2 ans et ils ont un jeu de prêt et un autre en gestation et en plus de ca ils font du soutien sur les jeux Xbox ?
A d'autres.
skuldleif
posted
the 12/06/2025 at 08:38 PM
negan
apres ca vient de tom henderson il est credible il me semble , si il en fait un article on pourra vraiment y croire , sinon..
romgamer6859
posted
the 12/06/2025 at 08:49 PM
jenicris
et le tomb raider, toujours aucune news?
jenicris
posted
the 12/06/2025 at 09:00 PM
romgamer6859
nop, on sait juste que la team CD n'a pas eu de licenciements.
romgamer6859
posted
the 12/06/2025 at 09:14 PM
jenicris
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
A d'autres.