C'est pas de bonne qualité et en attendant mieux...Les 25 premières secondes.Selon DuskGolem c'est diffusée à la télévision japonaise. Un documentaire sur Resident Evil, intitulé « Legendary Games Chronicle : Biohazard », est actuellement diffusé sur les chaînes japonaises. Il est principalement consacré au développement de la franchise RE et, vers la fin, on aperçoit un court extrait de gameplay de RE9. Il est important de préciser qu'il s'agit de la version japonaise censurée, les scènes de tirs à la tête et de démembrement étant donc coupées. Cependant, cette diffusion a été officiellement approuvée par Capcom et autorisée à la télévision. Il ne s'agit donc pas d'une fuite.