articles : 1784
visites since opening : 4185852
jenicris > blog
25s de gameplay de Resident Evil Requiem
C'est pas de bonne qualité et en attendant mieux...

https://x.com/xiaogeyi/status/1996144413081538864?s=20



Les 25 premières secondes.

Selon DuskGolem c'est diffusée à la télévision japonaise. Un documentaire sur Resident Evil, intitulé « Legendary Games Chronicle : Biohazard », est actuellement diffusé sur les chaînes japonaises. Il est principalement consacré au développement de la franchise RE et, vers la fin, on aperçoit un court extrait de gameplay de RE9. Il est important de préciser qu'il s'agit de la version japonaise censurée, les scènes de tirs à la tête et de démembrement étant donc coupées. Cependant, cette diffusion a été officiellement approuvée par Capcom et autorisée à la télévision. Il ne s'agit donc pas d'une fuite.
    posted the 12/03/2025 at 12:40 PM by jenicris
    comments (11)
    noishe posted the 12/03/2025 at 12:44 PM
    J'ai rarement eu autant hâte de jouer à un RE pour être honnête. Le côté retour aux zombies aussi loin dans la chronologie de la série, le retour à Raccoon City, un protagoniste qui ressent réellement la peur (et pas en mode osef de ce qu'il se passe à la Ethan), ça me hype beaucoup.
    jenicris posted the 12/03/2025 at 12:48 PM
    noishe exactement. Ca fait plus RE que les 7 et 8 réuni a mes yeux.
    fiveagainstone posted the 12/03/2025 at 12:50 PM
    Il fait envie. Bien plus que le 7 et 8. Trop hâte et content de ce qu'il y a dans ses 25s.
    volran posted the 12/03/2025 at 12:54 PM
    J'ai tellement hâte qu'il sorte bordel! C'est une de mes plus grandes attentes de 2026 avec Onimusha et Pragmata
    yukilin posted the 12/03/2025 at 12:55 PM
    Sympa
    cyr posted the 12/03/2025 at 01:11 PM
    Je sais pas si je prends juste re9 ou les 3. Faut que je regarde si j'ai pas déjà fait ailleurs. Le village non.

    J'ai commander la manette pro switch2 re9....
    pharrell posted the 12/03/2025 at 01:19 PM
    On a un vrai retour aux sources pour les fans de RE de la première heure! Ca a l'air cool, j'ai bien envie de me laissé tenté!

    On verra si le résultat final est à la hauteur!
    mithrandir posted the 12/03/2025 at 01:30 PM
    Ça sent plutôt bon tout ça, les éclairages sont sublimes
    akinen posted the 12/03/2025 at 01:31 PM
    Day one sans inquiétude. Un ratage de Capcom, c’est un jeu excellent dont les défauts l’empêchent de trouver son public.

    Respect à cette boite (l’une des rares à avoir sérieusement réussis son virage HD)
    jenicris posted the 12/03/2025 at 01:32 PM
    akinen Okami 2, Pragmata, Onimusha, Requiem...claire ils savent y faire
    foxstep posted the 12/03/2025 at 01:36 PM
    Putain mais aucun intérêt de regarder ça sauf si on compte jamais y jouer
