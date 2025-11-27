Parmi les jeux sortis en 2025, 2 113 n'ont reçu absolument aucun avis de joueur. 6 595 autres jeux n'ont reçu qu'entre 1 et 9 avis. Au total, près de 48,7 % (8 708 jeux) des jeux disponibles sur Steam sont pratiquement inconnus et ne font l'objet d'aucune discussion entre joueurs.Seuls 1 092 jeux ont reçu plus de 500 avis d'utilisateurs en 2025, ce qui représente environ 6,1 % de tous les jeux sortis cette année-là.