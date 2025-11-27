profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1782
visites since opening : 4178028
jenicris > blog
17 889 jeux sont sortis sur Steam en 2025, dont la moitié ont moins de 10 avis de joueurs


Parmi les jeux sortis en 2025, 2 113 n'ont reçu absolument aucun avis de joueur. 6 595 autres jeux n'ont reçu qu'entre 1 et 9 avis. Au total, près de 48,7 % (8 708 jeux) des jeux disponibles sur Steam sont pratiquement inconnus et ne font l'objet d'aucune discussion entre joueurs.

Seuls 1 092 jeux ont reçu plus de 500 avis d'utilisateurs en 2025, ce qui représente environ 6,1 % de tous les jeux sortis cette année-là.
https://neogaf.com/threads/17-889-games-released-on-steam-in-2025-half-of-them-have-user-reviews-less-than-10-2-113-games-have-no-reviews-at-all.1690707/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/27/2025 at 08:07 PM by jenicris
    comments (5)
    olex posted the 11/27/2025 at 08:12 PM
    C'est délirant n'empêche. Avoir tant de choix mais finalement pour ne pas en faire grand-chose. C'est ça, la consommation de masse.
    mibugishiden posted the 11/27/2025 at 08:13 PM
    Y a surtout une profusion d'indés, comme sur Switch.

    Est ce une bonne chose ? Oui et non, d'un coté ca donne du choix, mais de l'autre si la plupart de ces jeux sont des jeux poubelles...
    wickette posted the 11/27/2025 at 08:17 PM
    Sauf que si tu enlèves tous les jeux amateurs, les jeux rpg maker ou visual novel, les jeux unity/UE "génériques, qui sont des assets/templates standards très légèrement remaniés puis repackagé...tu atteints un nombre beaucoup plus raisonnable .

    J'entends derrière la grande majorité de ces jeux, t'as des gens qui ont un autre taffe à côté et qui n'en vivent pas
    51love posted the 11/27/2025 at 08:22 PM
    Seuls 1 092 jeux ont reçu plus de 500 avis d'utilisateurs en 2025, ce qui représente environ 6,1 % de tous les jeux sortis cette année-là.


    et c'est deja énorme en soit...

    je viens de me faire la meme remarque en allant sur le store de la Switch, heureusement les jeux sont triés par popularité, en triant par date de dernier ajout, 95% des jeux sont des trucs de merdes, et bcp de trucs hentia faits via IA generative...

    que faire... Utiliser l'IA justement pour valider les projets en amont?
    5120x2880 posted the 11/27/2025 at 08:47 PM
    Plus il y aura de concurrence, plus les jeux qui tireront leur épingle seront bons
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo