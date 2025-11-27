Parmi les jeux sortis en 2025, 2 113 n'ont reçu absolument aucun avis de joueur. 6 595 autres jeux n'ont reçu qu'entre 1 et 9 avis. Au total, près de 48,7 % (8 708 jeux) des jeux disponibles sur Steam sont pratiquement inconnus et ne font l'objet d'aucune discussion entre joueurs.
Seuls 1 092 jeux ont reçu plus de 500 avis d'utilisateurs en 2025, ce qui représente environ 6,1 % de tous les jeux sortis cette année-là.
Est ce une bonne chose ? Oui et non, d'un coté ca donne du choix, mais de l'autre si la plupart de ces jeux sont des jeux poubelles...
J'entends derrière la grande majorité de ces jeux, t'as des gens qui ont un autre taffe à côté et qui n'en vivent pas
et c'est deja énorme en soit...
je viens de me faire la meme remarque en allant sur le store de la Switch, heureusement les jeux sont triés par popularité, en triant par date de dernier ajout, 95% des jeux sont des trucs de merdes, et bcp de trucs hentia faits via IA generative...
que faire... Utiliser l'IA justement pour valider les projets en amont?