AMD aurait informé ses fournisseurs d'une hausse de prix d'environ 10 % sur l'ensemble de sa gamme de GPU. Cette décision est principalement due à la pénurie massive de mémoire, qui fait exploser les prix de la DRAM et réduit drastiquement les marges des fabricants de GPU. Les partenaires AIB d'AMD auraient été avertis de cette augmentation générale de 10 %, qu'ils devraient appliquer dans les semaines à venir afin de préserver leurs marges. Les fabricants de GPU comme AMD (et NVIDIA/Intel) intègrent la mémoire GDDR à leurs puces et les fournissent aux partenaires AIB sous forme de kit. Dans ce cas, une hausse des prix des GPU AMD s'explique par le coût de la DRAM fournie, le prix des puces AMD restant stable pour le moment.



Nous avons signalé que PowerColor , partenaire AIB de longue date d'AMD , incite désormais les joueurs à acheter des GPU pendant cette période des fêtes et que cette hausse de prix interviendra en 2026.