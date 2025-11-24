profile
AMD se préparerait à une hausse de 10 % du prix de ses cartes graphiques
AMD aurait informé ses fournisseurs d'une hausse de prix d'environ 10 % sur l'ensemble de sa gamme de GPU. Cette décision est principalement due à la pénurie massive de mémoire, qui fait exploser les prix de la DRAM et réduit drastiquement les marges des fabricants de GPU. Les partenaires AIB d'AMD auraient été avertis de cette augmentation générale de 10 %, qu'ils devraient appliquer dans les semaines à venir afin de préserver leurs marges. Les fabricants de GPU comme AMD (et NVIDIA/Intel) intègrent la mémoire GDDR à leurs puces et les fournissent aux partenaires AIB sous forme de kit. Dans ce cas, une hausse des prix des GPU AMD s'explique par le coût de la DRAM fournie, le prix des puces AMD restant stable pour le moment.

Nous avons signalé que PowerColor , partenaire AIB de longue date d'AMD , incite désormais les joueurs à acheter des GPU pendant cette période des fêtes et que cette hausse de prix interviendra en 2026.
https://www.techpowerup.com/343197/amd-prepares-10-gpu-price-hike-amid-memory-shortage
    posted the 11/24/2025 at 01:37 PM by jenicris
    comments (7)
    51love posted the 11/24/2025 at 01:47 PM
    Les prix qui baissaient chez nous en bonne partie grâce à un taux de change eur / dollar qui favorise l'import, bah c'est déjà fini

    Les années passent et se ressemblent, augmentation, augmentation, augmentation...

    Ça va être beau si le dollar se renforce il a perdu 15% cette année
    romgamer6859 posted the 11/24/2025 at 02:00 PM
    J'ai vu les prix de la RAM c'est de la folie ça aussi :/
    maki4vel posted the 11/24/2025 at 02:06 PM
    AMD qui augmente les prix, les rumeurs d'annulation des cartes Super chez Nvidia et de l'abandon du bas/moyen de gamme pour le futur, on va encore se retrouver au milieu de stock épuisé et de scalpeur si ça continue comme ça...
    romgamer6859 posted the 11/24/2025 at 02:13 PM
    jenicris

    Première fois dans l'histoire où avoir une console ou un pc day one (ave sa carte graphique, sa ram...) vaut mieux que plusieurs années après car les prix augmentent au lieu de baisser.
    Y a-t-il un autre exemple?
    jenicris posted the 11/24/2025 at 02:30 PM
    romgamer6859 nop c'est une première a ma connaissance. Et la prochaine gen ça va être encore plus drôle
    kikoo31 posted the 11/24/2025 at 03:03 PM
    captaintoad974 posted the 11/24/2025 at 03:19 PM
    Heureusement que j'ai le salaire qui monte aussi grâce au change
