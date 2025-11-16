profile
[Duel] Dead Space (2008) VS Dead Space 2
Nouveau Duel du week-end, 2 jeux de Visceral Games vont s'affronter durant quelques jours, qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !



Tout troll sera supprimé, l'un ou l'autre comme d'habitude, et évitez de débattre dans cet article, vous aurez tout loisir de le le faire lors des résultats, bon votes !
    posted the 11/16/2025 at 09:52 AM by mrpopulus
    comments (11)
    guigui59 posted the 11/16/2025 at 09:55 AM
    Dead space 2 pour moi le meilleur même si le 1 pas très loin derrière
    adamjensen posted the 11/16/2025 at 10:08 AM
    Dead Space 2.
    Ce sont deux excellent jeux.
    Mais Dead Space 2 pour moi.
    legato posted the 11/16/2025 at 10:27 AM
    Dead space 1 la découverte , l'ambiance , la brutalité .
    Le deuxième est meilleur mais l'ambiance change .
    sonilka posted the 11/16/2025 at 10:56 AM
    Le premier. Moins orienté action que le second et une ambiance particulière liée au vaisseau sur lequel se déroule l'aventure. Mais ca se joue à rien le 2 étant excellent aussi.
    kidicarus posted the 11/16/2025 at 11:22 AM
    Dead space 1
    wolfheart posted the 11/16/2025 at 11:28 AM
    Dead space 2 s'il faut choisir, mais j'aime les deux.
    bogsnake posted the 11/16/2025 at 12:24 PM
    Dead Space 2
    zboubi480 posted the 11/16/2025 at 12:28 PM
    Dead Space 1
    evasnake posted the 11/16/2025 at 01:18 PM
    Dead Space 1
    naru posted the 11/16/2025 at 02:03 PM
    Les deux jeux sont très bons et il est difficile de les partager. Je dirais quand même le premier car c'est une nouvelle licence sur laquelle on n'avait pas grand chose de négatif à dire.
    marcelpatulacci posted the 11/16/2025 at 02:07 PM
    Dead Space 1

    La découverte, la claque...et le boss de fin c'était quelque chose a l'époque DS2 est géniale, peut étre meilleur mais le boss de fin, définitivement moins bon que le 1.
