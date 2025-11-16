Nouveau Duel du week-end, 2 jeux de Visceral Games vont s'affronter durant quelques jours, qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !
Tout troll sera supprimé, l'un ou l'autre comme d'habitude, et évitez de débattre dans cet article, vous aurez tout loisir de le le faire lors des résultats, bon votes !
posted the 11/16/2025 at 09:52 AM by mrpopulus
Ce sont deux excellent jeux.
Mais Dead Space 2 pour moi.
Le deuxième est meilleur mais l'ambiance change .
La découverte, la claque...et le boss de fin c'était quelque chose a l'époque DS2 est géniale, peut étre meilleur mais le boss de fin, définitivement moins bon que le 1.