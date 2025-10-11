Un spectateur un peu trop curieux a filmé, avec son téléphone, une scène du prochain film Resident Evil signé Zack Gregger, actuellement en tournage à Prague, en République tchèque.
Pour rappel, cette adaptation mettra en scène un tout nouveau groupe de survivants, plongés dans une Raccoon City enneigée (une première).
Mais ce qui retient particulièrement l’attention des fans dans cette vidéo, c’est le nouveau style des zombies. Zack Gregger semble avoir opté pour des infectés rapides et frénétiques, rappelant ceux de 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard.
Reste à savoir si cette adaptation réussira enfin à briser la malédiction qui plane depuis plus de vingt ans sur les films Resident Evil...
Une voiture qui crame.
Je sais reconnaître une fin de manif de cités quand j'en vois une.
Alors on récapitule:
- Dans RE, les zombies courent pas
- Le scénario des 1, 2, 3, Code Veronica, Remake du 1, 0, 4, 5, 6, 7, Village sont dispo sur Wikipedia et YouTube (on peut vous filer des liens)
- Les héros sont dejà définis et ont un physique réaliste. Vous pouvez trouver des etres humains leur ressemblant. Au pire, des cosplay vous donneront une idée
- Il n’y a pas de contre-attaque de type « kung-fu » dans les résident evil en caméra « statique » (code veronica inclus)
- Évitez d’inventer des personnages et des décors qui n’existent pas dans le jeu. Il y a assez de matière pour toute une série de film.
- Les jeux sont fait par des japonais. Toutes les ethnies sont stéréotypés. Donc si vous voulez de la diversité, commencez par le 7
- Evitez de faire de la daube; il y en en a assez dans la saga « live action »
- Évitez de vous inspirer des films d’animation, les japs sont en roue libre et vous n’aurez pas assez de budget explosion
- Milla Jovovich est une mauvaise idée. Non
Les « ennemis » qui courent sont soit des armes biologiques aux caractéristiques uniques, soit les ennemis des 4 et 5 (pas des zombies), soit une très mauvaise idée du 6.
Si vous voulez une ambiance massacre à la tronçonneuse, c’est dans le 7
Si vous voulez des ghouls, vampires et loup garou, c’est dans le village (
Posez vos questions, les fans sauront y répondre contrairement aux gens que vous payez
Il a dit lors d’une interview qu’il ne voulait pas être esclave des scripts des JV tout en évitant le bordel des films d’Anderson. Super risqué pour rien le truc, a voir le premier trailer.
Franchement j’ai juste l’impression que c’est une question d’ego, que ça dérange les réalisateurs de suivre le script d’un jeu vidéo...c'est vraiment bête car il y a moyen de faire un très bon truc, même en série.