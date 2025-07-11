D'après les chiffres publiés dans le dernier rapport financier de Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 est devenu le quatrième jeu le plus vendu de tous les temps en termes d'unités vendues.Rockstar Games domine l'industrie du jeu vidéo, un fait largement reconnu grâce à son catalogue exceptionnel. Cependant, le studio a surpassé tous ses records cette fois-ci en plaçant non pas un, mais deux jeux dans le classement des meilleures ventes de tous les temps : Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2.Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers de Take-Two , il a été révélé que Red Dead Redemption 2 a dépassé les 79 millions d'exemplaires vendus, portant le total des ventes de la série à 106 millions d'unités dans le monde.De plus, selon les analystes, RDR2 est le jeu le plus vendu aux États-Unis depuis sept ans, en termes de chiffre d'affaires. Par ailleurs, Red Dead Online est inclus gratuitement avec chaque exemplaire de Red Dead Redemption 2, et une version en ligne indépendante a également été lancée en 2020.Mario Kart 8 occupait auparavant la quatrième place du classement des jeux les plus vendus de tous les temps (en nombre d'exemplaires écoulés), avec 78,02 millions de copies vendues sur Wii U et Nintendo Switch. Red Dead Redemption 2 lui a désormais ravi la première place, et seuls Wii Sports (82,9 millions d'unités vendues avec les consoles Wii U) et Grand Theft Auto 5 (plus de 220 millions d'unités vendues à ce jour) le devancent.Minecraft, quant à lui, occupe la première place avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus.