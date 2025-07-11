Un long message anonyme(vérifié) d'un employé de chez Rockstar parle d'une situation extrêmement tendu actuellement :
"Salut à tous, employé de Rockstar depuis de nombreuses années ici !
Je souhaite, à juste titre, rester anonyme par crainte de représailles de la part de l'entreprise, mais je peux confirmer par message privé (si nécessaire) que je travaille chez @Spider-Vice. Je suis également membre du syndicat.
J'ai lu beaucoup de discussions ici et ailleurs concernant le licenciement de plus de 34 de mes collègues la semaine dernière (31 au Royaume-Uni et 3 au Canada) et j'ai constaté une quantité importante de désinformation et de mensonges très inquiétants. Je suis particulièrement préoccupé par le fait que tant de personnes soient prêtes à croire les excuses de l'entreprise.
La semaine dernière, mes collègues qui étaient au studio ont chacun reçu un message individuel des RH pour une courte réunion informelle, sous le prétexte amical de « Salut, tu es libre pour une petite discussion ? »
Lors de cette réunion, on leur a remis une enveloppe contenant une courte lettre indiquant que leur contrat de travail avait été résilié pour « faute grave » concernant des messages publiés sur Discord.
Ils n'ont fourni aucune preuve lorsqu'on leur en a demandé, et aucune n'était mentionnée dans la lettre. Ils n'ont divulgué aucune autre information ni justification – « et aucune autre raison ».
lls ont refusé leur droit à une représentation syndicale lors de la réunion disciplinaire (ce qui est contraire au droit du travail britannique) et ont été expulsés du studio, la réunion ayant duré moins de 5 minutes.
Les collègues absents du studio ce jour-là ont reçu un appel des RH de moins de deux minutes leur annonçant leur licenciement et l'envoi d'une lettre similaire à celle mentionnée précédemment. Je connais un employé qui a fait une crise de panique à ce moment-là ; les RH lui ont raccroché au nez pendant cette crise, sans se soucier le moins du monde de son bien-être.
Ces collègues étaient des personnes très travailleuses qui ont passé de nombreuses années chez R* à des postes clés. Certains y travaillent depuis plus de 18 ans et aucun n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Ils ne seront pas facilement remplacés et leur absence aura certainement un impact sur le respect des délais de nos projets.
Il s'agit d'artistes, d'animateurs, de testeurs QA, de concepteurs, de programmeurs et de producteurs très expérimentés, y compris des chefs d'équipe. Tous des personnes extrêmement talentueuses, fières de leur travail sur de nombreux titres Rockstar, et qui ne souhaitaient que le meilleur pour Rockstar et leurs collègues.
Certains de ces employés étaient en arrêt maladie, en convalescence après une opération ou en congé de paternité. Licenciés sans indemnités, ils ont perdu leur emploi et se sont retrouvés dans une situation financière précaire à l'approche de Noël, risquant même de perdre leur visa de travail au Royaume-Uni.
Je tiens à être clair ! Je n'ai jamais vu de discussions ni de fuites concernant les projets de Rockstar sur le Discord du syndicat. Les seules discussions portaient sur les efforts de syndicalisation et les conditions de travail chez Rockstar. Ce Discord n'était pas public ; il s'agissait d'un groupe privé réservé aux employés de Rockstar et aux représentants du syndicat IWGB.
Il s'agissait d'une opération anti-syndicale, rien de plus ! Toutes les personnes licenciées étaient syndiquées, et il s'agissait en grande majorité de membres des comités d'organisation syndicale de chaque studio britannique.
Une semaine auparavant, le syndicat avait atteint environ 200 membres, dépassant ainsi le seuil des 10 % requis pour obtenir la reconnaissance et entamer des négociations collectives. Cela nous permet de négocier directement avec la direction sur les points essentiels qui nous concernent : la pression croissante, l’insuffisance des salaires et la rigidité des conditions de travail.
Ils ont déjà licencié plus de 34 d'entre nous. Nous étions plus de 250 dans ce groupe Discord syndical/employés. On craint que s'ils s'en tirent impunément, rien ne les empêchera de recommencer.
Ceux d'entre nous qui ont la chance de rester pour l'instant travaillent dans la peur ! Peur de se parler pendant la pause-café, peur d'être les prochains sur la liste et d'être facilement licenciés, trop peur de sortir du studio pour parler à nos collègues qui manifestent dehors (ou même leur adresser un mot), par crainte de représailles. Le moral au studio est au plus bas. Alors que nous devrions être enthousiastes à l'idée de ce que l'année à venir nous réserve, nous sommes maintenant complètement démoralisés et notre confiance envers les autres est totalement anéantie.
C'est là le plus déchirant : pour nous, au sein du syndicat, notre seule ambition était de faire de Rockstar un lieu de travail plus agréable, plus juste, plus sûr et plus équitable. C'est tout. Ce qui s'est passé démontre clairement que le bien-être de nos collègues chez Rockstar nous importe davantage que l'entreprise elle-même.
Le syndicat reste inflexible et se bat pour obtenir la réintégration de tous les employés licenciés de Rockstar par des moyens légaux et des campagnes de sensibilisation.
Ce combat est crucial ; si Rockstar s'en tire impunément, ils continueront de traiter leurs employés avec mépris et irrespect, et de les soumettre à des traitements illégaux.
Merci pour votre temps, et j'espère que ces quelques éléments de vérité vous aideront tous à comprendre ce qui se passe ici en ce moment."
https://gtaforums.com/topic/1004182-rockstar-games-alleged-union-busting/#comment-1072605777
mmm, licencié et en prison...j'ai connu des fêtes de noël plus joyeuse.
Il n’y aura aucune justice pour eux. En dehors du harcèlement qui fait toujours scandale, une entreprise peut en licencier des milliers en 24h et nous sortir ensuite des pubs lolilol avec masse de fans qui crieront « c’était prévu, best console/service ever! »
Il va rien leur arrivé ils sont trop puissant maintenant
derno bah ne rien foutre ou mal travaillé n'est pas une faute grave et n’amène pas a la prison ,du moins jusqu’à présent, par contre quitte a de toute facon être licencier...
et puis le concept de se plaindre d'une sale boite, à un moment les gens doivent assumer leur conviction ne rester dans ces sales boites.
je ne saurait pas être plus en accord avec cette phrase
Donc il est totalement légitime de chercher plutôt à améliorer les conditions de travail.
Ce que vous comprenez pas c'est que de la main d'oeuvre,il y aura toujours et la plupart on peut les remplacer par de l IA .....
Ce que vous comprenez pas c'est que de la main d'oeuvre,il y aura toujours et la plupart on peut les remplacer par de l IA .....
a mais qu'il remplace par l'ia , le point est qu'il ne faut pas oublier que si leur jeu deviennent de la merde les gens arrêteront d'acheter...
le véritable soucis c'est que les gens sont faible et je l'ai vu des centaine de fois, des personnes exploitées mais qui ne voulait pas quitter leur boite et qui après s'être fait viré comme des malpropres se lamentait en disant que s'il avait su il serait partit bien avant, surtout qu'ici c'est encore pire car il sont viré pour faute grave, donc pas d'indemnité de départ, et des difficultés de réembauche
Je veux clarifier quelques points concernant GTA 6, puisque beaucoup de conneries circulent à ce sujet.
1. Les licenciements syndicaux au Royaume-Uni et le retard ne sont pas liés. Il y a plus de 6000 employés qui travaillent chez Rockstar, on ne retarde pas un jeu à cause de 35 personnes licenciées, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, sans compter que les devs de Rockstar me parlaient déjà d’un retard bien avant les licenciements syndicaux.
2. Rockstar est EXTRÊMEMENT cloisonnée, un grand nombre d’employés ne connaissent même pas ce qu’il y a dans une grande partie du jeu parce qu’ils ne sont exposés qu’au morceau spécifique de travail qui leur est assigné. C’est fait parce que le jeu est si vaste en portée et aussi pour des raisons de sécurité.
3. J’ai vu apparemment un certain « insider » dire qu’il est retardé jusqu’en 2027 et que le jeu est dans un état chaotique. J’en doute fortement et personne avec qui j’ai parlé ne l’a corroboré. Le jeu est complet en contenu, tout le travail à partir de maintenant consiste à l’optimiser à fond et à s’assurer que tous les systèmes fonctionnent pour éviter un scénario Cyberpunk.
4. Des fuites d’un ancien employé de Rockstar ont dit que le moral est bas et il n’y a aucun doute que c’est le cas à Édimbourg mais ça ne se traduit pas pour TOUT Rockstar. Bangalore par exemple opère complètement différemment et a une culture différente de celle d’Édimbourg.
https://x.com/kiwitalkz/status/1986687490544312599
C'est alors que tous, en conscience, on fera ce que nous dicte note conscience vis à vis de GTA6. Même si bon je suppose que 99.99999999% des futurs joueurs n'en ont rien à secouer.
Quand tu vis seul et sans enfant, à la limite tu peux te dire qu'à partir de telle date tu part à la recherche d'un autre taf, même si pour cela tu dois accepter de t'assoir sur des années de collaboration (avec tout ce que ça implique) et les éventuelles attache que tu peux avoir avec les autres membres de la boite. Et juste ces deux points là sont des éléments bloquant pour de nombreux salariés qui sont dans ce cas.
Tu rajoute dans l'équation des gens qui ne peuvent pas se permettre de quitter leur job, parce qu'ils ont des personnes à charge par exemple, il faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'il y a un tas de personnes qui se plaignent mais sans forcément passer le cap de la démission. Et c'est pas qu'une question de manque de courage.
Dire "si vous vous plaignez mais que vous faite rien pour changer votre situation c'est que vous faite partie du problème" c'est avoir aucune foutu idée de ce qu'est le travail en entreprise.