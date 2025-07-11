"Salut à tous, employé de Rockstar depuis de nombreuses années ici !Je souhaite, à juste titre, rester anonyme par crainte de représailles de la part de l'entreprise, mais je peux confirmer par message privé (si nécessaire) que je travaille chez @Spider-Vice. Je suis également membre du syndicat.J'ai lu beaucoup de discussions ici et ailleurs concernant le licenciement de plus de 34 de mes collègues la semaine dernière (31 au Royaume-Uni et 3 au Canada) et j'ai constaté une quantité importante de désinformation et de mensonges très inquiétants. Je suis particulièrement préoccupé par le fait que tant de personnes soient prêtes à croire les excuses de l'entreprise.La semaine dernière, mes collègues qui étaient au studio ont chacun reçu un message individuel des RH pour une courte réunion informelle, sous le prétexte amical de « Salut, tu es libre pour une petite discussion ? »Lors de cette réunion, on leur a remis une enveloppe contenant une courte lettre indiquant que leur contrat de travail avait été résilié pour « faute grave » concernant des messages publiés sur Discord.Ils n'ont fourni aucune preuve lorsqu'on leur en a demandé, et aucune n'était mentionnée dans la lettre. Ils n'ont divulgué aucune autre information ni justification – « et aucune autre raison ».lls ont refusé leur droit à une représentation syndicale lors de la réunion disciplinaire (ce qui est contraire au droit du travail britannique) et ont été expulsés du studio, la réunion ayant duré moins de 5 minutes.Les collègues absents du studio ce jour-là ont reçu un appel des RH de moins de deux minutes leur annonçant leur licenciement et l'envoi d'une lettre similaire à celle mentionnée précédemment. Je connais un employé qui a fait une crise de panique à ce moment-là ; les RH lui ont raccroché au nez pendant cette crise, sans se soucier le moins du monde de son bien-être.Ces collègues étaient des personnes très travailleuses qui ont passé de nombreuses années chez R* à des postes clés. Certains y travaillent depuis plus de 18 ans et aucun n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Ils ne seront pas facilement remplacés et leur absence aura certainement un impact sur le respect des délais de nos projets.Il s'agit d'artistes, d'animateurs, de testeurs QA, de concepteurs, de programmeurs et de producteurs très expérimentés, y compris des chefs d'équipe. Tous des personnes extrêmement talentueuses, fières de leur travail sur de nombreux titres Rockstar, et qui ne souhaitaient que le meilleur pour Rockstar et leurs collègues.Certains de ces employés étaient en arrêt maladie, en convalescence après une opération ou en congé de paternité. Licenciés sans indemnités, ils ont perdu leur emploi et se sont retrouvés dans une situation financière précaire à l'approche de Noël, risquant même de perdre leur visa de travail au Royaume-Uni.Je tiens à être clair ! Je n'ai jamais vu de discussions ni de fuites concernant les projets de Rockstar sur le Discord du syndicat. Les seules discussions portaient sur les efforts de syndicalisation et les conditions de travail chez Rockstar. Ce Discord n'était pas public ; il s'agissait d'un groupe privé réservé aux employés de Rockstar et aux représentants du syndicat IWGB.Il s'agissait d'une opération anti-syndicale, rien de plus ! Toutes les personnes licenciées étaient syndiquées, et il s'agissait en grande majorité de membres des comités d'organisation syndicale de chaque studio britannique.Une semaine auparavant, le syndicat avait atteint environ 200 membres, dépassant ainsi le seuil des 10 % requis pour obtenir la reconnaissance et entamer des négociations collectives. Cela nous permet de négocier directement avec la direction sur les points essentiels qui nous concernent : la pression croissante, l’insuffisance des salaires et la rigidité des conditions de travail.Ils ont déjà licencié plus de 34 d'entre nous. Nous étions plus de 250 dans ce groupe Discord syndical/employés. On craint que s'ils s'en tirent impunément, rien ne les empêchera de recommencer.Ceux d'entre nous qui ont la chance de rester pour l'instant travaillent dans la peur ! Peur de se parler pendant la pause-café, peur d'être les prochains sur la liste et d'être facilement licenciés, trop peur de sortir du studio pour parler à nos collègues qui manifestent dehors (ou même leur adresser un mot), par crainte de représailles. Le moral au studio est au plus bas. Alors que nous devrions être enthousiastes à l'idée de ce que l'année à venir nous réserve, nous sommes maintenant complètement démoralisés et notre confiance envers les autres est totalement anéantie.C'est là le plus déchirant : pour nous, au sein du syndicat, notre seule ambition était de faire de Rockstar un lieu de travail plus agréable, plus juste, plus sûr et plus équitable. C'est tout. Ce qui s'est passé démontre clairement que le bien-être de nos collègues chez Rockstar nous importe davantage que l'entreprise elle-même.Le syndicat reste inflexible et se bat pour obtenir la réintégration de tous les employés licenciés de Rockstar par des moyens légaux et des campagnes de sensibilisation.Ce combat est crucial ; si Rockstar s'en tire impunément, ils continueront de traiter leurs employés avec mépris et irrespect, et de les soumettre à des traitements illégaux.Merci pour votre temps, et j'espère que ces quelques éléments de vérité vous aideront tous à comprendre ce qui se passe ici en ce moment."