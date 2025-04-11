profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
momotaros
154
Likes
Likers
momotaros
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1479
visites since opening : 2213175
momotaros > blog
all
Pokemon ZA échange Shiny
Salut, j'ai quelques shiny à échanger sur Pokemon ZA, je cherche un Pikachu ou Pichu shiny.

Si vous avez des shiny à échanger, n'hésitez pas à les mettre ici.

Mon code ami : SW-1726-8252-7511





    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/04/2025 at 05:32 PM by momotaros
    comments (2)
    genraltow posted the 11/04/2025 at 05:34 PM
    Salut, question : Tu en penses quoi du jeu ?
    Perso j'ai retourné Legends Arceus avec la totalité des Pokémons en poche, mais celui-là ne me tente pas pour le moment...
    momotaros posted the 11/04/2025 at 05:42 PM
    genraltow salut, j'ai bien aimé. Je n'avais pas fait arceus.

    Je n'ai juste pas aimé les choses suivantes :

    On est uniquement en ville, on ne peut pas sortir et aller dans des grottes, forets, montagnes etc...

    Il y a des zones sauvages avec des pokemon à combattre et des zones de combat avec les dresseurs mais il n'y a plus de zone ou tu rencontres pokemon sauvage + dresseurs.

    Graphiquement ça aurait pu être plus beau, le jeu n'est pas moche mais ils ont fait aucun effort.

    Il n'y a pas d'arêne de dresseur avec les badges et pas de league.

    Les dresseurs ont tout le temps entre 1 et 3 pokemon. Tu en croiseras quasiment aucun avec 6 pokemon, c'est dommage, les combats sont courts.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo