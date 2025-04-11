accueil
link49
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
momotaros
all
Une image, un souvenir
Ce truc me fout toujours autant la haine
Musiques 8-bit
Gamekyo le jeu vidéo
Couvertures de Jeux Vidéo
Skill
Pokemon ZA échange Shiny
Salut, j'ai quelques shiny à échanger sur Pokemon ZA, je cherche un Pikachu ou Pichu shiny.
Si vous avez des shiny à échanger, n'hésitez pas à les mettre ici.
Mon code ami : SW-1726-8252-7511
posted the 11/04/2025 at 05:37 PM by
momotaros
comments (
2
)
genraltow
posted
the 11/04/2025 at 05:34 PM
Salut, question : Tu en penses quoi du jeu ?
Perso j'ai retourné Legends Arceus avec la totalité des Pokémons en poche, mais celui-là ne me tente pas pour le moment...
momotaros
posted
the 11/04/2025 at 05:42 PM
genraltow
salut, j'ai bien aimé. Je n'avais pas fait arceus.
Je n'ai juste pas aimé les choses suivantes :
On est uniquement en ville, on ne peut pas sortir et aller dans des grottes, forets, montagnes etc...
Il y a des zones sauvages avec des pokemon à combattre et des zones de combat avec les dresseurs mais il n'y a plus de zone ou tu rencontres pokemon sauvage + dresseurs.
Graphiquement ça aurait pu être plus beau, le jeu n'est pas moche mais ils ont fait aucun effort.
Il n'y a pas d'arêne de dresseur avec les badges et pas de league.
Les dresseurs ont tout le temps entre 1 et 3 pokemon. Tu en croiseras quasiment aucun avec 6 pokemon, c'est dommage, les combats sont courts.
