- The King Forever -
profile
Code Violet
0
Likers
name : Code Violet
platform : Playstation 5
editor : TeamKill Media
developer : TeamKill Media
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 767
visites since opening : 2266139
marchand2sable > blog
Le Dino Crisis-like Code Violet sortira en décembre, exclusivement sur PlayStation 5


TeamKill Media partage une nouvelle vidéo de son prochain survival horror, Code Violet.

Cette courte bande-annonce met en avant les nombreuses tenues que l’héroïne pourra porter au cours de l’aventure, mais surtout, elle révèle la date de sortie officielle du jeu.

Initialement prévu pour le mois d’octobre dernier, Code Violet a finalement été repoussé afin d’offrir la meilleure expérience possible, selon ses développeurs.

Le jeu sortira donc le 12 décembre 2025, exclusivement sur PlayStation 5 en dématérialisé.
Aucune information n’a, pour l’instant, été communiquée concernant une éventuelle sortie sur PC ou d’autres plateformes.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=thB6quRu3js


https://www.youtube.com/watch?v=thB6quRu3js
    tags : resident evil dino crisis remake dino crisis ps5 resident evil 9 code violet teamkill media resident evil requiem code violet new gameplay code violet ps5 ps5 horror games code violet new short gameplay dino crisis like
    2
    Likes
    Who likes this ?
    osiris67, marcelpatulacci
    posted the 11/03/2025 at 05:50 PM by marchand2sable
    comments (9)
    marchand2sable posted the 11/03/2025 at 05:57 PM
    J’ai rien compris à la mentalité des développeurs… Ils disent que le jeu ne sortira pas sur PC pour éviter les mod de skin sexy sur l’héroïne mais de l'autre côté ils mettent carrément des tenues ultra sexy à débloquer ou à acheter.
    chreasy97 posted the 11/03/2025 at 06:35 PM
    Justement, les mods sur PC réduiraient fortement les ventes des tenues sur PS5 raison principale de l’exclusivité (temporaire meme si non annoncée)
    lautrek posted the 11/03/2025 at 06:39 PM
    Ah putain, dématérialisé....
    dono56 posted the 11/03/2025 at 06:54 PM
    "Uniquement en dématérialisé " que c'est triste ...
    De toute façon le jour où on passera full déma sur console, ce jour là je passerai full steam / cracker ce qui est crackable, mais les consoles si elles deviennent full déma un jour, ce sera non merci
    starship posted the 11/03/2025 at 07:02 PM
    Et une tenue où on rhabille le perso svp? C'est un jeu de dino ou un jeu pour mater un cul?

    Affligeant de voir à quel point ils peuvent tomber bas pour faire parler de leur jeu même pas encore sorti....
    yukilin posted the 11/03/2025 at 07:09 PM
    Si le jeu est bon, ça sera déjà l'essentiel.
    Les tenues, ce n'est que de l'optionnel donc ça reste à la discrétion de chacun.
    osiris67 posted the 11/03/2025 at 07:22 PM
    Un jeu qui me plaît ça.
    altendorf posted the 11/03/2025 at 07:28 PM
    Chaque année ils veulent leur moment sur PlayStation et chaque année c'est un flop. Là tu sens clairement qu'ils veulent surfer sur la vibe de Stellar Blade
    marcelpatulacci posted the 11/03/2025 at 07:39 PM
    marchand2sable c'est une connerie moralisatrice pour dire "on est des mecs bien" mais une fois les ventes catastrophique: "finalement on va le sortir sur les autres supports sinon c'est injuste pour les joueurs PC, Xbox, Switch, Mobile, N-Gage..."
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo