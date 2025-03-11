TeamKill Media partage une nouvelle vidéo de son prochain survival horror, Code Violet.
Cette courte bande-annonce met en avant les nombreuses tenues que l’héroïne pourra porter au cours de l’aventure, mais surtout, elle révèle la date de sortie officielle du jeu.
Initialement prévu pour le mois d’octobre dernier, Code Violet a finalement été repoussé afin d’offrir la meilleure expérience possible, selon ses développeurs.
Le jeu sortira donc le 12 décembre 2025, exclusivement sur PlayStation 5 en dématérialisé.
Aucune information n’a, pour l’instant, été communiquée concernant une éventuelle sortie sur PC ou d’autres plateformes.
De toute façon le jour où on passera full déma sur console, ce jour là je passerai full steam / cracker ce qui est crackable, mais les consoles si elles deviennent full déma un jour, ce sera non merci
Affligeant de voir à quel point ils peuvent tomber bas pour faire parler de leur jeu même pas encore sorti....
Les tenues, ce n'est que de l'optionnel donc ça reste à la discrétion de chacun.