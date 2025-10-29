ajouter un titre
lion93 > blog
Flop totale pour les concerts playstation


En effet, il y'a trois semaine de ça, Playstation avait discrètement annulé beaucoup de dates pour les concerts en Amérique de 2025. Mais ça ne s'arrête pas là!
Des personnes ont reçu un message d'annulation concernant la tournée de 2026. C'est un flop totale pour Playstation pour le coup.
    posted the 10/29/2025 at 06:45 PM by lion93
    comments (5)
    cyr posted the 10/29/2025 at 06:52 PM
    Il y a déjà eu des dates de faites?

    Perso j'ai juste fait deux concert zelda, au grand Rex je crois. C'etais magistrale

    Rempli de pro n dans la salle, ça streetpass a fond prendant l'entracte lol

    Très bonne ambiance....

    Par contre en soirée, le quai du métro 1 etais bondé...et l'ordinateur de la ligne n'a rien trouvé de mieux de vouloir fermer les portes alors que la ram etais a peine arrivé....donc des gens bloquer entre les portes du métro et les porte palière...
    Vive l'ia de merde........
    lion93 posted the 10/29/2025 at 06:54 PM
    cyr toute la tournée de octobre a été annulé
    djfab posted the 10/29/2025 at 06:55 PM
    Dommage ! Y a pourtant matière à faire un excellent concert ! Peut être avaient ils prévu trop de dates ?
    cyr posted the 10/29/2025 at 06:58 PM
    lion93 peut-être un soucis au niveau des répétitions....

    Ou peut-être que le président américain va tenir des meeting dans cette salle ....

    Ou un manque de billet vendu.....
    lion93 posted the 10/29/2025 at 06:59 PM
    djfab pas vraiment, par contre billet trop cher dans certain concerts qui étaient ridicule.
