En effet, il y'a trois semaine de ça, Playstation avait discrètement annulé beaucoup de dates pour les concerts en Amérique de 2025. Mais ça ne s'arrête pas là!
Des personnes ont reçu un message d'annulation concernant la tournée de 2026. C'est un flop totale pour Playstation pour le coup.
tags :
posted the 10/29/2025 at 06:45 PM by lion93
Perso j'ai juste fait deux concert zelda, au grand Rex je crois. C'etais magistrale
Rempli de pro n dans la salle, ça streetpass a fond prendant l'entracte lol
Très bonne ambiance....
Par contre en soirée, le quai du métro 1 etais bondé...et l'ordinateur de la ligne n'a rien trouvé de mieux de vouloir fermer les portes alors que la ram etais a peine arrivé....donc des gens bloquer entre les portes du métro et les porte palière...
Vive l'ia de merde........
Ou peut-être que le président américain va tenir des meeting dans cette salle ....
Ou un manque de billet vendu.....