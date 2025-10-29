Le studio indonésien Separuh Interactive a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son survival horror Agni: Village of Calamity.
Le jeu semble proposer une ambiance proche de Resident Evil 7: Biohazard, avec un antagoniste masculin d’âge mûr, particulièrement sadique, qui pourchassera l’héroïne à plusieurs reprises au sein d’une demeure isolée nichée dans un village mystérieux.
Côté gameplay, le jeu adoptera une caméra fixe dynamique, rappelant les grands classiques du genre comme les premiers Silent Hill ou Resident Evil: Code Veronica, afin de renforcer la tension et la mise en scène.
Le titre est attendu pour 2026 sur PC et Xbox Series X/S. À noter qu’aucune version PlayStation 5 n’a été annoncée pour le moment.
