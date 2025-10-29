- The King Forever -
profile
Resident Evil 7
25
Likers
name : Resident Evil 7
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
multiplayer : non
european release date : 01/24/2017
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 764
visites since opening : 2258251
marchand2sable > blog
Un nouveau trailer pour le survival horror indonésien Agni: Village of Calamity


Le studio indonésien Separuh Interactive a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son survival horror Agni: Village of Calamity.

Le jeu semble proposer une ambiance proche de Resident Evil 7: Biohazard, avec un antagoniste masculin d’âge mûr, particulièrement sadique, qui pourchassera l’héroïne à plusieurs reprises au sein d’une demeure isolée nichée dans un village mystérieux.

Côté gameplay, le jeu adoptera une caméra fixe dynamique, rappelant les grands classiques du genre comme les premiers Silent Hill ou Resident Evil: Code Veronica, afin de renforcer la tension et la mise en scène.

Le titre est attendu pour 2026 sur PC et Xbox Series X/S. À noter qu’aucune version PlayStation 5 n’a été annoncée pour le moment.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=8UQ9psjRfBE


https://www.youtube.com/watch?v=8UQ9psjRfBE
    tags : resident evil agni silent hill resident evil 9 resident evil requiem resident evil 9 news resident evil news horror games 2026 survival horror 2026 agni village of calamity agni new trailer agni village of calamity new trailer silent hill news
    4
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, marcelpatulacci, gameslover, skuldleif
    posted the 10/29/2025 at 11:55 AM by marchand2sable
    comments (20)
    zanpa posted the 10/29/2025 at 12:10 PM
    protagoniste voilée, sans moi
    chronokami posted the 10/29/2025 at 12:25 PM
    Zanpa quelle bêtise
    benichou posted the 10/29/2025 at 12:26 PM
    Le méchant antagoniste blanc kouffar pro-rn qui poursuit la pauvre héroïne weshette islamo-gauchiste tout ça pour lui arracher son voile, ils ont de la suite dans les idées les développeurs d’aujourd’hui
    zanpa posted the 10/29/2025 at 12:28 PM
    chronokami bêtise ? désolé ça ne fait pas partie de mes valeurs, mais je ne vais pas débattre de ce sujet ici
    icebergbrulant posted the 10/29/2025 at 12:32 PM
    zanpa Ce qui veut dire que comme sport, tu n’as jamais fait de planche à voile
    chronokami posted the 10/29/2025 at 12:33 PM
    Zanpa en effet pas besoin de débattre mais il me semble logique qu'un développeur indonésien ait une vision créative différente et propose autre chose qu'un contexte centré sur les USA (Resident, Silent Hill, ...).
    zanpa posted the 10/29/2025 at 12:41 PM
    chronokami il veut vendre son jeu en occident je suppose ? C’est pas notre culture c’est tout ! Donc sans moi, maintenant ça te pose pas de problème c’est ton choix
    adamjensen posted the 10/29/2025 at 12:48 PM
    Ca peut être intéressant.
    A voir quand il y aura plus de Gameplay.
    chronokami posted the 10/29/2025 at 12:56 PM
    Zanpa
    ootaniisensei posted the 10/29/2025 at 01:11 PM
    Un des jeux d'horreur que j'attend le plus avec Routine, le jeu est grave canon dans sa réalisation j'espère que le dev arrivera à terme
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 01:29 PM
    benichou zanpa c'est un jeu Indonésien, pas occidental. J'imagine qu'il aurait fallu la mettre sans voile, blonde et dénudé pour plaire aux petites bites frustré fachos dans votre genre ? Vous saviez peut-être pas que c'est un pays Musulman ? Ah ben non c'est vrai, les Asiat sont tous pareils pour les écervelés
    zanpa posted the 10/29/2025 at 01:37 PM
    marcelpatulacci toujours dans l'abus les mecs dans ton genre, toujours à donner des leçon de moral aux personnes qui ne sont pas dans ton idéologie ... Je suis assez cultivé pour savoir que l'Indonésie est un pays 85% composé de musulman et j'en ai rien à foutre que dans leur pays charia compatible ils fassent ce qu'ils veulent ... Mais, j'habite en France et moi ça me dérange de jouer un personnage voilé, c'est tout
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 01:41 PM
    zanpa pas lu
    zanpa posted the 10/29/2025 at 01:52 PM
    marcelpatulacci classique des mecs dans ton genre qui n'ont pas d'arguments, ça insulte et ça fuis ... débile que tu es
    mrpopulus posted the 10/29/2025 at 02:08 PM
    Tain la musique comment elle fout tout en l'air
    benichou posted the 10/29/2025 at 02:17 PM
    marcelpatulacci tu te voiles la face
    snave posted the 10/29/2025 at 02:31 PM
    zanpa Les gens comme toi, je crois que c'est vous les plus limités sur cette terre. Gneu gneu, ça ne fait pas partie de mes valeurs, t'es ridicule.

    Ce n'est qu'un voile hein, et ce n'est qu'un jeu vidéo.
    kujotaro posted the 10/29/2025 at 02:38 PM
    Ça a l'air génial. Enfin du neuf, le mec fait vraiment flipper.

    Bravo à ce studio. Il en faut plus des jeux comme ça.

    Et pour le mec qui parle du voile. Renseigne toi sur les pays en question.

    Complètement débile comme raisonnement.
    zanpa posted the 10/29/2025 at 02:43 PM
    snave ce n'est qu'un voile ? non justement ce n'est pas qu'un voile essaye un peu d'ouvrir tes yeux ... le voile c'est la soumission de la femme, c'est le fait de la considérer dans l'islam comme pas égale à l'homme, c'est de considérer que la femme occidentale est une trainée car elle se permet de s'habiller comme elle le souhaite sans accoutrement religieux sectaire... qu'elle a son libre arbitre. L'Islam c'est le soumission 'islam veut dire soumission en arabe"

    mais vous n’êtes surement pas assez intelligent pour voir ces choses la et après vous nous bassiner avec votre intolérance alors qu'il n'y a pas plus intolérant que l'Islam et cette religion dogmatique contre toute forme d’homosexualité et tout liberté et égalité de la condition des femmes
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 03:04 PM
    zanpa pour argumenter faudrait déjà que tu sache dire quelque chose de cohérent. Genre t'habite en France et ça te dérange de joué un persso voilé malgré qu'il existe des Françaises voilées (OMG ) MAIS ok et du coup les mangas, les jeux se déroulant au US, Jap etc. tu sort la même connerie pour ne pas y joué ? Gna gna incompatible avec ma culture frônssaize ?! Juste un simple trailer, rien sur le gameplay etc. mais le mec a pissé dans son froc en voyant un voile et tu ose parlé de personnes limitées^^ Et bien évidemment tu connais l'islam mieux que les millions de musulmans eux même grâce a youteubé et BFM. C'est vrai que la prota du jeu a l'air soumis Tu te rend compte jusqu'à ou t'est partie argumenté juste en voyant un bout de tissu ?

    Arrête toi la parce que tu risque de t'enfoncer encore plus dans le ridicule.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo