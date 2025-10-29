Le studio indonésiena dévoilé une nouvelle bande-annonce de son survival horrorLe jeu semble proposer une ambiance proche de, avec un antagoniste masculin d’âge mûr, particulièrement sadique, qui pourchassera l’héroïne à plusieurs reprises au sein d’une demeure isolée nichée dans un village mystérieux.Côté gameplay, le jeu adoptera une caméra fixe dynamique, rappelant les grands classiques du genre comme les premiersou, afin de renforcer la tension et la mise en scène.Le titre est attendu poursuret. À noter qu’aucune versionn’a été annoncée pour le moment.