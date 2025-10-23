profile
all
The Outer Worlds 2 : la petite surprise de fin d'année ?
Jeux Video


Alors je dis ça dans le sens où j'en attendais RIEN.
Et beaucoup sont dans mon cas je pense.

Mais si je ne peux encore rendre mon avis complet, j'avoue avoir été surpris : tout est mieux, et le feeling des séquences de shoot n'a plus rien à voir avec le 1.

J'ai lancé le test à reculons et j'y prend un certain plaisir depuis le début.

Notez quand même que :

- Comme prévu, aucun doublage FR (scandaleux pour un first-party)
- Graphiquement, c'est un jeu Obsidian (t'as compris)
- Les sous-titres n'apparaissent pas pendant les cinématiques CG
- Et y a d'autres petits bugs donc j'espère que le patch Day One va corriger ça
    negan
    posted the 10/23/2025 at 01:57 PM by shanks
    comments (9)
    akinen posted the 10/23/2025 at 02:01 PM
    J’ai bien aimé le 1 même si je ne l’ai pas fini. L’humour et les personnages étaient super cool.
    ravyxxs posted the 10/23/2025 at 02:01 PM
    L'avantage d'ête bilingue de façon courante, aucun problème pour moi, mais ça fait chier pour mes compatriotes de France.

    Le pire c'est que je vois souvent des jeux être traduit en Espagnol et Allemand, mais le Français, ils fuient ça comme la peste.
    ippoyabukiki posted the 10/23/2025 at 02:26 PM
    Pas de doublage français ? Pas un probleme c'est souvent catastrophique. Ca n'est plus les doublages qu'on pouvait trouver y a 20 ans.
    burningcrimson posted the 10/23/2025 at 02:27 PM
    Après Avowed je me méfie...
    ippoyabukiki posted the 10/23/2025 at 02:28 PM
    A chaque fois je vois des gens mettre en avant fallout new vegas. J'ai jamais compris ... j'ai toujours trovué ce jeu très moyen. Meilleur que fallout 3 qui était mauvais, mais ça rend pas fallout new vegas génial pour autant.
    zekk posted the 10/23/2025 at 02:31 PM
    shambala93 posted the 10/23/2025 at 02:37 PM
    ippoyabukiki
    Absolument faux y’a toujours un sacré boulot chez les doubleurs français même si tu veux faire le pseudo puriste pour te faire mousser mais ça ne fonctionne pas.
    mrpopulus posted the 10/23/2025 at 02:40 PM
    ippoyabukiki Putain ta vraiment un palais de doberman toi c'est impressionnant...
    lefab88 posted the 10/23/2025 at 03:02 PM
