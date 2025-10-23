Alors je dis ça dans le sens où j'en attendais RIEN.
Et beaucoup sont dans mon cas je pense.
Mais si je ne peux encore rendre mon avis complet, j'avoue avoir été surpris : tout est mieux, et le feeling des séquences de shoot n'a plus rien à voir avec le 1.
J'ai lancé le test à reculons et j'y prend un certain plaisir depuis le début.
Notez quand même que :
- Comme prévu, aucun doublage FR (scandaleux pour un first-party)
- Graphiquement, c'est un jeu Obsidian (t'as compris)
- Les sous-titres n'apparaissent pas pendant les cinématiques CG
- Et y a d'autres petits bugs donc j'espère que le patch Day One va corriger ça
Le pire c'est que je vois souvent des jeux être traduit en Espagnol et Allemand, mais le Français, ils fuient ça comme la peste.
Absolument faux y’a toujours un sacré boulot chez les doubleurs français même si tu veux faire le pseudo puriste pour te faire mousser mais ça ne fonctionne pas.