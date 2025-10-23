Jeux Video

Alors je dis ça dans le sens où j'en attendais RIEN.Et beaucoup sont dans mon cas je pense.Mais si je ne peux encore rendre mon avis complet, j'avoue avoir été surpris : tout est mieux, et le feeling des séquences de shoot n'a plus rien à voir avec le 1.J'ai lancé le test à reculons et j'y prend un certain plaisir depuis le début.Notez quand même que :- Comme prévu, aucun doublage FR (scandaleux pour un first-party)- Graphiquement, c'est un jeu Obsidian (t'as compris)- Les sous-titres n'apparaissent pas pendant les cinématiques CG- Et y a d'autres petits bugs donc j'espère que le patch Day One va corriger ça