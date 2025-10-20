profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
momotaros
154
Likes
Likers
momotaros
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1478
visites since opening : 2208335
momotaros > blog
all
Pokemon ZA : EV des Pokemon sauvages ?


Salut, quelqu'un aurait la liste des EV donnés par les Pokemon sauvages dans Légendes Pokemon ZA ?

Je veux monter une équipe pour les évènements pvp en ligne mais j'aimerais que mes Pokemon aient 252 en ev dans les bonnes stats. Pour le moment, je n'ai rien trouvé en FR sur le net si quelqu'un a des infos, merci d'avance
    tags : pokemon ponemon za
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/20/2025 at 09:39 AM by momotaros
    comments (7)
    temporell posted the 10/20/2025 at 11:04 AM
    guide pour les EV dans pokémon Z-A

    fait une recherche sur ce site chaque Pokémon à dans sa description son gain d'EV.

    astuce pour allez plus vite, on peux équiper aux 6 pokémon le même objet de type xxx pouvoir. Exemple : battre 28 passerouge avec l'objet Chaîne pouvoir donne 252 EV en vitesse, et tout les pokémon des l'équipe qui ne sont pas KO et qui porte ce même objet gagne également les 252 EV
    lz posted the 10/20/2025 at 11:15 AM
    C'est quoi EV ? Evolution ?
    temporell posted the 10/20/2025 at 11:19 AM
    lz effort value, point d'effort en français, une stat caché qui permet d'augmenter les stat total d'un pokémon au niv100 de 127 points ( 508 EV ), avec une limite de 63 par stat ( 252 EV )
    burningcrimson posted the 10/20/2025 at 11:21 AM
    Je leur pardonnerais jamais le design de Mega Staross lol
    pharrell posted the 10/20/2025 at 11:23 AM
    burningcrimson : du coup je suis allé voir... Horrible
    burningcrimson posted the 10/20/2025 at 11:24 AM
    pharrell
    cyr posted the 10/20/2025 at 11:28 AM
    lz c'est ce qui permet de faire d'un pokemon standard une bête de compétition.

    burningcrimson ben quoi, il a des jambes. C'est mieux que de flotté dans les airs
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo