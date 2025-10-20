Salut, quelqu'un aurait la liste des EV donnés par les Pokemon sauvages dans Légendes Pokemon ZA ?
Je veux monter une équipe pour les évènements pvp en ligne mais j'aimerais que mes Pokemon aient 252 en ev dans les bonnes stats. Pour le moment, je n'ai rien trouvé en FR sur le net si quelqu'un a des infos, merci d'avance
posted the 10/20/2025 at 09:39 AM by momotaros
fait une recherche sur ce site chaque Pokémon à dans sa description son gain d'EV.
astuce pour allez plus vite, on peux équiper aux 6 pokémon le même objet de type xxx pouvoir. Exemple : battre 28 passerouge avec l'objet Chaîne pouvoir donne 252 EV en vitesse, et tout les pokémon des l'équipe qui ne sont pas KO et qui porte ce même objet gagne également les 252 EV
burningcrimson ben quoi, il a des jambes. C'est mieux que de flotté dans les airs