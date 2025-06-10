On nous dit que ca va s'arranger, mais tu restes 2 minutes sur un article ou sur la page d'accueil et t'as des erreurs 502 de partout qui te forcent à recharger la page pour avoir un rendu correct...
Et ca dure depuis des semaines... J'ose pas dire des mois parce qu'on va me dire que j'exagère...
Par contre le site met toujours 1 minute à s'afficher sur la page d'accueil dans certaines heures de pointe, ca on change pas la bande passante du site pour qu'on ait plus de 5 personnes en même temps sur un site communautaire...
Le pire c'est quand tu écris un commentaire sur un article, faut scroller à l'infini vers le bas pour retrouver la page de commentaire pour reprendre ce qu'on était en train d'écrire...
posted the 10/06/2025 at 06:52 PM by sandman