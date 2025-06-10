profile
gamekyo depuis quelques mois...
On nous dit que ca va s'arranger, mais tu restes 2 minutes sur un article ou sur la page d'accueil et t'as des erreurs 502 de partout qui te forcent à recharger la page pour avoir un rendu correct...
Et ca dure depuis des semaines... J'ose pas dire des mois parce qu'on va me dire que j'exagère...
Par contre le site met toujours 1 minute à s'afficher sur la page d'accueil dans certaines heures de pointe, ca on change pas la bande passante du site pour qu'on ait plus de 5 personnes en même temps sur un site communautaire...
Le pire c'est quand tu écris un commentaire sur un article, faut scroller à l'infini vers le bas pour retrouver la page de commentaire pour reprendre ce qu'on était en train d'écrire...



    posted the 10/06/2025 at 06:52 PM by sandman
    comments (7)
    negan posted the 10/06/2025 at 06:53 PM
    Ta commencer a gueule quand ca refonctionne pratiquement bien
    sandman posted the 10/06/2025 at 06:54 PM
    negan tu dois fumer du crack, ca le fait sur toutes les pages gamekyo que je viens d'ouvrir sur gamekyo...
    bigsnake posted the 10/06/2025 at 06:56 PM
    En tous cas, les pubs fonctionnent bien.
    sandman posted the 10/06/2025 at 06:57 PM
    bigsnake
    ducknsexe posted the 10/06/2025 at 06:57 PM
    sandman le plus merdique c'est quand tu veux écrire un commentaire ta la pub qui t en empêche
    zekk posted the 10/06/2025 at 06:59 PM
    ducknsexe utilise Brave
    nuage posted the 10/06/2025 at 07:00 PM
    bigsnake
