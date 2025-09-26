profile
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
Naoki Hamaguchi aimerait faire un remake de Final Fantasy VI
Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, aimerait refaire Final Fantasy VI :

"Si j'avais tout le temps et l'argent du monde, Final Fantasy 6 serait mon jeu principal préféré. Ce serait vraiment génial d'en faire un remake.
Cela dit, je me suis investi corps et âme dans la série Final Fantasy 7 Remake depuis plus de dix ans. Travailler sur quelque chose de complètement nouveau serait également très amusant."


Moi je veux le remake de FFVIII


https://x.com/Stealth40k/status/1971345807291895941?t=Xisow2U7RIaS8AH6xbSRYw&s=19
    posted the 09/26/2025 at 05:15 PM by ouroboros4
    comments (21)
    jenicris posted the 09/26/2025 at 05:16 PM
    j'avais tout le temps et l'argent du monde

    En gros il sait que c'est dead
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 05:22 PM
    Le 6 n'a pas l'aura du 7 ni du 10, perte de temps et surtout d'argent !!!!
    A la limite le 9 aurait eu plus d'intérêt auprès du public. Le 6 c'est trop loin....
    onsentapedequijesuis posted the 09/26/2025 at 05:31 PM
    "Et moi j'aimerais un poney mais on a pas toujours ce qu'on veut !"
    adamjensen posted the 09/26/2025 at 05:31 PM
    Le scénario du 6 est tellement bon, que si ils le refaisait avec des graphismes des jeux récents, il y aurait moyen de faire un Remake de fou.
    Je ne pense pas que ca arrivera, mais j'aimerais bien.
    inglorious posted the 09/26/2025 at 05:31 PM
    FFVI n'a pas l'aura du VII ou X mais bien sûr....
    shinz0 posted the 09/26/2025 at 05:36 PM
    FFVI le meilleur FF pour moi
    Mais mon préféré reste le VII mon premier FF
    djfab posted the 09/26/2025 at 05:37 PM
    adamjensen : "un Remake de fou" : je te le fais pas dire ! Sans parler des musiques cultes réorchestrées !!! (meilleure OST de jeu pour moi)
    lalisa posted the 09/26/2025 at 05:37 PM
    ravyxxs Tu es sérieux la ? Le 6 et le 9 sont aux même niveaux voir au dessus du 7. Le 10 y a pas débat il est loin derrière.
    balf posted the 09/26/2025 at 05:44 PM
    J'aurais aimé qu'ils fassent un remake du 8 plutôt, mais bon, quel que soit l'épisode choisi, par pitié, ne le dispatchez pas, faites-le en un seul jet.
    pimoody posted the 09/26/2025 at 05:50 PM
    Le 6 vous l’aurez sans doute en HD2D au mieux.
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 05:55 PM
    lalisa inglorious Je vous parle d'aura, de popularité si demain le titre sort. Il faudrait mettre votre nostalgie de côté hein et bien lire entre ligne et surtout comprendre.

    Un remake de FF10 est largement plus vendeur qu'un 6. Maintenant si vous voulez rester dans le déni, c'est votre souci. Personne n'a parlé d'écriture, de personnage, de morale, , on sait très bien que le 6 est au dessus du 10, pour ceux qui l'ont fait du moins, juste d'un point de vue popularité auprès du grand public.

    Square Enix serait largement plus chaud à faire un remake du 10 et plutôt donné une version 2DHD Remix façon pour le 6 !! C'est de ça dont je vous parle
    onimusha posted the 09/26/2025 at 06:02 PM
    le 8 et 10 c'est mieux
    keiku posted the 09/26/2025 at 06:06 PM
    ravyxxs je suis d'accord, de plus le soucis du 6 est que vu que c'est un jeu avec une structure 2D la transposition en 3D apporterait des lourdeur au rythme, et puis il faudrait broder pour faire du remplissage ce qui altérerait l'écriture également (on a bien vu ce qui a été fait avec le 7)

    maintenant pour le succès du 6 en occident peut être mais au japon le 6 n'est pas si populaire que ca (derrière le 10, le 7 en tous cas) et perso je le trouve bien en dessous du 10
    adamjensen posted the 09/26/2025 at 06:13 PM
    djfab
    C'est clair.
    chreasy97 posted the 09/26/2025 at 06:17 PM
    Square-enix sera forcément plus chaud à faire un remake 8 ou 10 car il sera plus facile de mettre des hommes en robe dans ces derniers vu que la société ne court qu'après une audience moderne (Blackrock est actionnaire de square).

    Mettre ce type de personnes non-genré dans le six sera beaucoup plus difficile car l'histoire repose sur une architecture plus ancienne...
    micheljackson posted the 09/26/2025 at 06:18 PM
    Mon FF préféré, c'était mon premier.
    Je rêve d'en voir un remake (et du 4 aussi), mais un vrai, où ils mettraient les moyens, pas un pauvre truc en HD2D.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 06:19 PM
    lalisa le 9 est loin d'avoir la popularité du 7
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 06:24 PM
    keiku Oui voilà tu expliques bien un certain critère aussi !

    Le 10 est moins dramatique, théâtral et sombre que le 6, bien plus chaud, coloré, marrant....peut-être est-ce la raison de ta préférence ?
    djfab posted the 09/26/2025 at 06:25 PM
    Après franchement quand on voit le temps passé à faire les 3 FFVII Remake (que j'aime beaucoup) je pense quand même que ça aurait été mieux de faire de nouveaux FF à la place.
    shambala93 posted the 09/26/2025 at 06:53 PM
    On aimerait tous malheureusement j’espère que ça ne sera pas un énième RPG hd2d qui ont tous la même gueule.
    wickette posted the 09/26/2025 at 07:34 PM
    Non.

    Tout remake qui pourrait faire plaisir et relancer la machine Final Fantasy, ils ne le feront pas.

    On aura du chocobo racing, du crystal chronicles, tout ce que vous ne voulez pas avant d'avoir un remake sympathique (mais pas en 3 parties) de VI ou IX
