Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, aimerait refaire Final Fantasy VI :"Si j'avais tout le temps et l'argent du monde, Final Fantasy 6 serait mon jeu principal préféré. Ce serait vraiment génial d'en faire un remake.Cela dit, je me suis investi corps et âme dans la série Final Fantasy 7 Remake depuis plus de dix ans. Travailler sur quelque chose de complètement nouveau serait également très amusant."Moi je veux le remake de FFVIII