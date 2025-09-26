Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, aimerait refaire Final Fantasy VI :
"Si j'avais tout le temps et l'argent du monde, Final Fantasy 6 serait mon jeu principal préféré. Ce serait vraiment génial d'en faire un remake.
Cela dit, je me suis investi corps et âme dans la série Final Fantasy 7 Remake depuis plus de dix ans. Travailler sur quelque chose de complètement nouveau serait également très amusant."
Moi je veux le remake de FFVIII
En gros il sait que c'est dead
A la limite le 9 aurait eu plus d'intérêt auprès du public. Le 6 c'est trop loin....
Je ne pense pas que ca arrivera, mais j'aimerais bien.
Mais mon préféré reste le VII mon premier FF
Un remake de FF10 est largement plus vendeur qu'un 6. Maintenant si vous voulez rester dans le déni, c'est votre souci. Personne n'a parlé d'écriture, de personnage, de morale, , on sait très bien que le 6 est au dessus du 10, pour ceux qui l'ont fait du moins, juste d'un point de vue popularité auprès du grand public.
Square Enix serait largement plus chaud à faire un remake du 10 et plutôt donné une version 2DHD Remix façon pour le 6 !! C'est de ça dont je vous parle
maintenant pour le succès du 6 en occident peut être mais au japon le 6 n'est pas si populaire que ca (derrière le 10, le 7 en tous cas) et perso je le trouve bien en dessous du 10
C'est clair.
Mettre ce type de personnes non-genré dans le six sera beaucoup plus difficile car l'histoire repose sur une architecture plus ancienne...
Je rêve d'en voir un remake (et du 4 aussi), mais un vrai, où ils mettraient les moyens, pas un pauvre truc en HD2D.
Le 10 est moins dramatique, théâtral et sombre que le 6, bien plus chaud, coloré, marrant....peut-être est-ce la raison de ta préférence ?
Tout remake qui pourrait faire plaisir et relancer la machine Final Fantasy, ils ne le feront pas.
On aura du chocobo racing, du crystal chronicles, tout ce que vous ne voulez pas avant d'avoir un remake sympathique (mais pas en 3 parties) de VI ou IX