- Mine de rien, ça faisait un bon moment que je devais faire Resident Evil Huitième du nom, surtout que j'avais vraiment aimé le 7 ème épisode. Mais je sais pas pourquoi ça a traîné, d'autre prio, pas le temps, puis le délire loup garou vampire me brancher pas des masses hélas.Heureusement, j'ai rattrapé mon retard et après avoir fini le jeu cette semaine, je vous donne mon avis ainsi que mon test des dernière aventures de Ethan Winters. L'histoire se déroule 3 ans après les événements du 7 et la tragédie Baker, Ethan et Mia ont eu un bébé, Rose, mais les souvenirs douloureux de ce cauchemar survenu 3 ans plus tôt tourmente toujours le couple.Après une petite introduction ou on doit amener Rose au lit, un événement inattendu nous contraint à quitter cet endroit pour de bon. Le prologue est avant tout plutôt réussi car ça laisse l'ambiance s'installer progressivement, avant de dégénérer. L'arrivée au Village qui donne le titre au jeu est plutôt marquante et permet d'admirer un panorama vraiment joli de ce village enneigé paumé au milieu de nulle part, un sinistre château le surplombant.On peut dire que niveau DA, c'est vraiment splendide, et graphiquement le jeu tiens bien la route malgré un clipping bien présent dans les zones plus ouvertes du jeu. Les intérieurs sont également très très fourni en détails, le hall du château est par exemple de toute beauté, même si ça manque quand même d'interaction avec le décors mais c'est pas si gênant que ça au final.(La DA est un des plus gros points forts du jeu)En revanche, j'aurai malgré tout un carton jaune à mettre sur les visages des personnages humains qui sont pas tip top, surtout les cheveux. Dans l'intro, on aurait dit que Mia portait une perruque tellement ses cheveux étaient mal foutu, ça jurer pas mal avec le reste.Ce n'est pas du tout le cas heureusement pour les créatures du jeu qui là pour le coup, sont incroyablement bien foutu, et certaines bestiole sont magnifiquement dégueulasse comme jamais, mais mention spéciale au loups garous à 4 pattes, ou encore l'ennemi avec son marteau tout droit sorti d'un certain Bloodborne.Et là où RE8 fait mieux que son grand frère, c'est au niveau du bestiaire qui est quand même bien meilleur, c'était pas difficile en même temps... Mais ça fait plaisir d'affronter autre chose que les même ennemis qui se répètent en boucle, lycans, morts vivants, chauve-souris, ogre etc le bestiaire est plaisant, pas en surcharge et pas misérable non plus, juste ce qu'il faut.Je suis cependant moins satisfait des boss, ou la plupart se résume à du bourrinage bête et méchant sans aucune stratégie derrière, les 2 derniers boss du jeu sont d'ailleurs une catastrophe absolue, très déçu donc du boss final que j'ai trouvé n'ayont pas peur des mots nul à chier, tout comme la dernière partie mais ça j'y reviendrai un peu plus tard.Globalement, 2 sortent à peu près du lot, l'espèce de poisscaille bien que ce soit un sac à PV en puissance et un autre que je préfère vous laisser découvrir. Ça reste insuffisant vu le nombre de boss qui sont quand même plus nombreux dans cet épisode.Bien que RE Village vous oblige à combattre les ennemis très souvent, certains passages du jeu se démarque par leur originalité, notamment dans la fameuse Maison Beneviento ou ici, seul la peur brute prend le pas sur tout le reste. Pas d'affrontements mais une ambiance glaçante, stressante et qui y va crescendo dont le dénouement nous confrontera à un des moments les plus flippants du jeu, tout RE confondu. Une véritable toile de maître ce passage où Capcom arrive à surprendre le joueur malgré certaines mécanique vu et revu, mais ça fonctionne vraiment ici pour le coup.La première partie du jeu est d'ailleurs bien meilleure que la deuxième, le Village se parcours avec plaisir, et en plus offre une vaste zone où l'exploration est récompensée par de belles trouvaille. Armes nouvelles, munition, trésors etc. La structure du jeu rappelle bien évidemment celle de Resident Evil 4, dont il s'en inspire grandement.Ya même le retour du marchand, bien que pas comme celui qu'on connaît de RE4 et heureusement qui pourra vous vendre des armes, muniton, que vous pourrez lui vendre aussi, améliorer vos armes et vendre vos trésors, exactement comme RE4 donc.Son implémentation dans le jeu bien que farfelu permet néanmoins de revivre la nostalgie des fans de RE4 dont je fais parties. RE8 est un Resident Evil plus ouvert que RE7, avec une carte qui permet de voir les endroits inexplorés, là où il manque des objets ou au contraire nous indiquer qu'on a tout ramassé. Bien que ce soit pas un monde ouvert loin de là, la zone semi ouverte du Village et qu'on sera amener a traversé plusieurs fois est réellement plaisante à parcourir et à explorer, en plus, il se passe des choses parfois inattendu quand on y revient.J'ai joué en Hardcore et franchement j'en ai un peu chier sur certains passages. Je me faisais décalquer par les lycans au début du jeu, et l'ambiance était en plus bien stressante car ces ennemis font plutôt flipper la première fois, et qui là encore rappel l'assaut des villageois sur Leon dans RE4 mais ici sauce loup garou.Le jeu bien que pas non plus effrayant au sens propre du terme (malgré un certain passage) est malgré tout plutôt stressant à certains moments et reste plutôt bien rythmé malgré une dernière heure absolument horrible où l'inévitable phase Call of pointe le bout de son nez...De plus, comme je le disais, la deuxième partie est quand même bien moins intéressante que le première, ça devient plus classique, ou ça consiste des fois à foncer en ligne droite en tuant des ennemis à la chaîne. Dommage parce que la première partie est vraiment excellente pour le coup, surtout le château qui fait parti des meilleurs moments des jeux RE mais je préfère vous laisser découvrir par vous même.(C'est Zoliiiii)Bien que certains puriste pourront reprocher au jeu de pas du tout faire Resident Evil, et je suis assez d'accord là dessus, on pourra pas dire à Capcom au moins qui n'ont pas pris de risque, et je dois dire que l'ensemble fonctionne plutôt bien au final niveau DA/monstres etc malgré un des plus gros points noirs du jeu que je vais aborder tout de suite.Le scénario de Resident Evil Village est une catastrophe sur à peu près tous les niveaux. Les révélations à la fin sont foireuse, en plus d'avoir une fin interminable et dont tout le monde se contrefout. Ça part dans tous les sens, et comme ça vire aussi dans l'action à outrance, on patauge la tête la première dans le grotesque et le ridicule, mon dieu le combat contre Heisenberg...Je vais pas m'éterniser sur ce "scénario" parce que c'est pas non plus le plus important dans un RE mais ça m'a déçu comme c'est pas permis (alors que ça partait plutôt bien au début) arriver là sans savoir ce qu'il se passe ça m'intriguer, voir les rares survivants en panique, la tension qui monte, vraiment le début du jeu est très réussi mais alors après c'est déplorable. Le grand méchant est d'ailleurs complètement foiré, et Ethan n'arrive même plus à être intéressant, sorte de loque qui en prend plein la tronche tout du long, vulgaire et sans réelle profondeur, heureusement on en a visiblement fini avec ce personnage, je t'aimais bien Ethan mais ta fait ton temps...Heureusement, certains méchant s'en sortent mieux, notamment la Lady Dimitrescu dont on a beaucoup entendu parler, classe, bien que pas effrayante pour un sous, mais sa voix est top, ça aurait dû être elle la vrai méchante du jeu.(Les lycans savent mettre la pression... )Avec tout ce que je vous ai dit là, RE Village reste une petite déception malgré tout. Excellent au début, mais vraiment, il patauge dans le mutamycète jusqu'au genou dans sa deuxième partie et à la fin et semble avoir du mal à en ressortir complètement. Reste un jeu plutôt fun, beau, et agréable à faire mais clairement pas un grand RE, un épisode un peu "batard" mélange de plein de genres différents qui nous offre un des pires scénario de RE... Il met pas entièrement l'église au milieu du Village pour le coup...Les + :- Graphismes réussi- La DA sublime (surtout au début).- Excellente introduction- La Maison Beneviento- Les affrontements contre les monstre réussi- Fun- De vrai moments de tensions- L'exploration du Village- Les Vibes RE4 pour les nostalgique- Le Château, une masterclass- Certains boss plutôt cool- Très bonne durée de vie- Beaucoup de secrets à découvrir- Une sacré ambiance- Lady Dimitrescu- Bon bestiaire- Un gameplay hérité de RE7 qui fait toujours ses preuvesLes - :- Mais qui montre aussi parfois ses limites (gameplay)- Un scénario catastrophique- Une deuxième partie beaucoup moins inspirée- La dernière heure, une purge- Beaucoup trop action sur la fin- Boss final moisi (les boss dans l'ensemble)- Des personnages sans relief. (Ethan/Mia)- Une fin qui veut jamais se terminer7,5/10