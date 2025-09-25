- Portage du jeu PC-Engine (1990) sur supports modernes
- PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch
- 26 février 2026
- Traduit dans toutes les langues, dont une version spéciale POUR NOUS avec les noms de Nicky Larson & co
- Ajout de la chanson principale (la japonaise hein, pas trop en demander)
- Version boîte avec Steelbook et OST
Multi-language support for fans worldwide:
Supported languages: Japanese, English, French (including the Nicky Larson version), German, Italian, Spanish, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese.
Vivement la sortie