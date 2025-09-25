profile
City Hunter : une petite surprise, à défaut d'un jeu de la part de RGG Studio
Jeux Video


- Portage du jeu PC-Engine (1990) sur supports modernes
- PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch
- 26 février 2026
- Traduit dans toutes les langues, dont une version spéciale POUR NOUS avec les noms de Nicky Larson & co
- Ajout de la chanson principale (la japonaise hein, pas trop en demander)
- Version boîte avec Steelbook et OST
    adamjensen, pimoody, tripy73, ellegarden
    posted the 09/25/2025 at 04:47 AM by shanks
    comments (10)
    shanks posted the 09/25/2025 at 04:48 AM
    Et c'est vraiment pas une vanne pour la version FR :

    Multi-language support for fans worldwide:
    Supported languages: Japanese, English, French (including the Nicky Larson version), German, Italian, Spanish, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese.
    kidicarus posted the 09/25/2025 at 04:58 AM
    Ça me réjouis cette annonce, car je ne l'ai jamais eu son temps. Par contre, je crois que le jeu est moyen.

    Vivement la sortie
    dooku posted the 09/25/2025 at 05:25 AM
    La pigeonnade va marcher, mais oui un rgg serait tellement top
    krusty79 posted the 09/25/2025 at 06:09 AM
    un putain de ROM vendue au prix fort, comme d'hab à pigeonland...
    mishinho posted the 09/25/2025 at 06:23 AM
    Et n’oubliez pas une GKC pour la switch 2 et là ! La pigeonnade au summun
    forte posted the 09/25/2025 at 06:53 AM
    Traduit en français pour la première fois... "officiellement", car on a déjà une fan trad
    kiryukazuma posted the 09/25/2025 at 06:55 AM
    Oh purée, il est tellement mauvais ce jeu... je l'ai fait...enfin j'ai essayé...
    pimoody posted the 09/25/2025 at 06:56 AM
    shanks
    xenofire posted the 09/25/2025 at 07:14 AM
    ça aurait pu être bien pire ! Imaginez le jeu qu'on aurait eu si Microids avait géré la licence City Hunter ! Au moins là on sait à quoi s'attendre..
    darksector posted the 09/25/2025 at 07:20 AM
    sinon y'a un patch Fr dispo depuis 3 ans pour la rom ^^
