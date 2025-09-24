- The Year of the Ninja -
profile
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 803
visites since opening : 2196785
marchand2sable > blog
Encore du gameplay inédit pour Ninja Gaiden 4


Décidément, la sortie du jeu est toujours prévue dans moins d’un mois, et la Team Ninja continue de régaler ses fans avec une nouvelle compilation de gameplay publiée sur son compte X officiel.

Et ce ne sera pas la dernière fois car de nouvelles séquences inédites, ainsi que des phases de gameplay encore jamais dévoilées, seront présentées durant le TGS. Il y a également de fortes chances qu’un nouveau trailer soit révélé lors du State of Play de ce soir.

En clair, ce n’est pas près de s’arrêter avant la sortie officielle du jeu, prévue pour le 21 octobre 2025.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Yu9ZcWKBwEk


https://www.youtube.com/watch?v=Yu9ZcWKBwEk
    tags : team ninja ninja gaiden state of play ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 new gameplay ninja gaiden 4 new trailer tgs 2025 ninja gaiden 4 tgs 2025 ninja gaiden 4 new gameplay tgs 2025 ninja gaiden 4 state of play ninja gaiden 4 demo
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yanssou, adamjensen, newtechnix
    posted the 09/24/2025 at 06:42 PM by marchand2sable
    comments (3)
    marchand2sable posted the 09/24/2025 at 06:50 PM
    a 0:23 je n’ai jamais vu une telle vitesse dans un beat em all. J’ai dû repasser le passage trois fois pour comprendre le combo de Ryu. Ça s’annonce complètement dingue.
    adamjensen posted the 09/24/2025 at 06:51 PM
    Ca donne toujours envie.
    J'espère que cette musique sera dans le jeu.
    yanssou posted the 09/24/2025 at 06:52 PM
    Un mois d'octobre chargé pour ma part.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo