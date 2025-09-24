Décidément, la sortie du jeu est toujours prévue dans moins d’un mois, et la Team Ninja continue de régaler ses fans avec une nouvelle compilation de gameplay publiée sur son compte X officiel.
Et ce ne sera pas la dernière fois car de nouvelles séquences inédites, ainsi que des phases de gameplay encore jamais dévoilées, seront présentées durant le TGS. Il y a également de fortes chances qu’un nouveau trailer soit révélé lors du State of Play de ce soir.
En clair, ce n’est pas près de s’arrêter avant la sortie officielle du jeu, prévue pour le 21 octobre 2025.
J'espère que cette musique sera dans le jeu.