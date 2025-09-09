On apprend que sur PC, via NexusMod, que le mod "No Double Dammage"(qui empêche de recevoir des dégâts doublés) est l'un des plus populaires .
Alors d'après vous? Difficulté juste? Ou difficulté abusé?
posted the 09/09/2025 at 09:46 AM by ouroboros4
https://www.ign.com/articles/hollow-knight-silksong-developer-team-cherry-reveals-first-post-launch-patch-notes-makes-slight-balance-adjustments-in-the-early-game
Par contre trouver le bon dosage, ça demande bcp plus de taff.
là tu vois qu'ils ont mal géré le truc.
par contre je trouve les boss assez bien équilibrés
Merci les patchs
Au passage, à ceux qui vont vouloir améliorer l'aiguillon au maximum÷bon chance avec la quête des plats
Elden ring j'ai testé avec un mod pour etre tres puissant histoire de voir si le jeu avait un intérêt autre que le complexe qui pousse à devoir se sentir fort, et ma conclusion est que non. C'est un jeu sans intérêt et sans scenario. Une sorte de bac à sable pour maso.
Baldur's gate 3 que je trouve cool a aussi de tres gros problèmes. Comme les combats face à 20 ennemis qui peuvent te prendre des heures. En mode ultra chiant à s'endormir devant ou regretter d'avoir ete a cet endroit.
Skyrim aussi a des mods immortel alors que le jeu est simple
C'est même mieux d'avoir épicé un peu plus les choses puisque certains ennemis ou éléments du décors infligés 2 dommages et ça beaucoup plus tôt que dans le premier HK.
Le truc qui m’ennuie un peu c'est le coût global. Les bancs, ensuite payer le transport et la carte. Ça chiffre vite.
Faut juste savoir dans quoi on met les pieds.
J'en vois beaucoup se plaindre des ennemis volant par exemple (qui peuvent parfois être chiant c'est vrai) mais c'était déjà le cas dans le 1.
Après oui, il y a du bullshit de tant à autre (par exemple les pièges pratiquement invisible même sur un écran géant... voilà quoi...) mais c'est très mineur. Dans sa globalité, le jeu est très bien équilibré. Le jeu est quand même beaucoup moins dur qu'un souls malgré sa difficulté.
Les bancs à 20 km du boss avec 20 mobs infâmes sur le chemin(oui ça existe sur les souls jms été fan),l'abus des arènes interminables etc..
Certains trouvent ça fun d'autres non lol perso ça m'empêchera pas de le finir mais je peux comprendre les critiques,et ça en fait pas un jeu moins bon nn plus
Par contre les boss sont largement abordable ac la bonne combi outils+charme
C'est dommage qu'ils aient cédé. Ils ont conçu le jeu comme ça, c'est dommage de ne pas croire en ta proposition après juste quelque critiques.
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la critique sur les bancs qui sont loin des boss. Je l'aurai compris dans le premier parce que le vaisseau ne peut pas sprinter mais Hornet elle, le peut. Ca me prend jamais plus de quelque seconde avant de retourner à un boss après une mort.
Pareil à force je speedrun le chemin lol mais je mentirais si je te disais que c'est pas frustrant d'ou le fait que je comprennes les critiques,des fois il s'agit aussi des arènes obligatoires pareil avec un banc à des km,en dehors de ça le jeu est magnifique rien à redire
Y'en a même un tas sur gamekyo tiens, grand site français pour le grand public
Perso, je les trouve pas si éloigné que ça. Il y a généralement 2 3 salles à passer et basta. Je fais généralement tout ça en moins de 10 secondes.
giru
Bah j'ai jamais vu un bloodborn ou un sekiro avoir ce genre de rééquilibrage par exemple. Parce que peut importe les critiques sur la difficulté de ces jeux, le réalisateur a confiance en sa proposition. J'aurai pu comprendre si il y avait des bugs ou des erreurs que les développeurs n'avait pas prévu mais là, c'était clairement voulu, ça fait parti du game design des devs.
keiku
C'est justement ce que je trouve dommage mais bon... tant pis.
Juste un jeu qui est équilibré pour les nouveaux joueurs et les plus habitués quoi.
Y'a quoi de honteux à espérer quelque chose de similaire dans un nouvel épisode ?
J'ai vu tellement de gens se plaindre de ça alors que si tu fouilles bien y'a pas mal de solutions... des chemins annexe pour trouver une zone plus simple etc. La je parle en général pas pour toi.
Vie illimité, GPS, rappel des événements, munitions a profusion....
Après quand on repasse sur un jeux a l'ancienne, forcément on a le sentiment que c'est trop dur.....
Je suis hyper content pour la Hype de Silksong qui va permettre aux createurs de recolter une belle somme merité même si peu vont le terminer.
Un jeu comme Returnal qui est une tuerie absolue aurait merité un peu plus de succés. m
Ce qui est regrettable c'est que les développeurs d'aujourd'hui changent leur vision de départ et aussi que les joueurs ne savent plus s'investir dans un jeu qui leur semble dur.
Mon premier jeux game boy, Lucky luke, je suis rester bloqué au premier niveau. Je savais pas qu'on pouvait s'accrocher a des rebord, pour récupérer le bout de bois.....
Ensuite quand je passer au niveau suivant, j'en ai perdu des vie...et a cette époque il y avait pas de sauvegarde comme maintenant.
Pour zelda links awakening, mon 4eme jeux game boy, la vue de dessus 3/4, c'était une autre façon de progresser.
Après mes nouveau jeux, je les finissais en 1 matinée.
J'ai mon cousin qui me faisait joué a ses jeux. Il me prête tarzan sur game boy colors. Je l'avait jamais essayé avant. Il halluciné quand je suis arrivé a la fin en 2 ou 3 heure.
J'ai essayer de finir zelda ocarina of time, mais le temple de l'eau,j'ai vraiment galèrer et perdu beaucoup de temps....
Mais il y avait pas d'assistance contrairement a aujourd'hui ou le jeux te dit ou aller, quoi trouver, la vie qui remonte avec le temps, et la surabondance de munitions pour jamais tomber en panne de cartouche.....
A une époque tu étais content quand tu finissais un jeux, alors qu'aujourd'hui....
Je comprends que la difficulté rebute des joueurs mais de là à modifier la vision des développeurs pour les contenter c'est trop.