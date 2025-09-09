profile
Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Hollow Knight Silksong est-il trop difficile?
On apprend que sur PC, via NexusMod, que le mod "No Double Dammage"(qui empêche de recevoir des dégâts doublés) est l'un des plus populaires .

Alors d'après vous? Difficulté juste? Ou difficulté abusé?

    posted the 09/09/2025 at 09:46 AM by ouroboros4
    comments (35)
    benbenleader posted the 09/09/2025 at 10:18 AM
    Bah il est difficile oui, j'en chie bien, mais c'est pas pire que le 1er je trouve. Le gameplay est un peu différent (attaque en piqué diagonale), et certains combats sont... pfiou, chauds ! Mais bon on s'accroche et ça passe. Là on est face au même souci que lors de la sortie de Sekiro : des gens qui ne connaissent pas la franchise sont montés dans le train de la hype à l'aveugle et se retrouvent face à un jeu qui ne pardonne pas l'erreur.
    giru posted the 09/09/2025 at 10:21 AM
    Les développeurs le pensent eux-même visiblement, vu qu'un patch arrivera dans les prochains jours avec des ajustements sur certains des premiers boss ou sur le cout des bancs.

    https://www.ign.com/articles/hollow-knight-silksong-developer-team-cherry-reveals-first-post-launch-patch-notes-makes-slight-balance-adjustments-in-the-early-game
    keiku posted the 09/09/2025 at 10:22 AM
    c'est pas les jeux qui sont trop difficile mais les joueurs qui sont trop faible
    junaldinho posted the 09/09/2025 at 10:25 AM
    Dingue de toujours baisser la difficulté des jeux...
    iglooo posted the 09/09/2025 at 10:31 AM
    La PC Master Race c'est plus ce que c'était
    jacquescechirac posted the 09/09/2025 at 10:34 AM
    ouais il est très mal équilibré, c'est pas de la difficulté qu'il y a dans le jeu, c'est d'ailleurs très simple d'en créer.
    Par contre trouver le bon dosage, ça demande bcp plus de taff.
    là tu vois qu'ils ont mal géré le truc.
    par contre je trouve les boss assez bien équilibrés
    Merci les patchs
    Au passage, à ceux qui vont vouloir améliorer l'aiguillon au maximum÷bon chance avec la quête des plats
    ippoyabukiki posted the 09/09/2025 at 10:35 AM
    Comme pour dark soul etc... ca sera en fonction des joueurs. La quasi totalité des jeux ont des mods pour etre immortel. Ca ne veut pas dire que les jeux sont trop difficiles.
    Elden ring j'ai testé avec un mod pour etre tres puissant histoire de voir si le jeu avait un intérêt autre que le complexe qui pousse à devoir se sentir fort, et ma conclusion est que non. C'est un jeu sans intérêt et sans scenario. Une sorte de bac à sable pour maso.
    Baldur's gate 3 que je trouve cool a aussi de tres gros problèmes. Comme les combats face à 20 ennemis qui peuvent te prendre des heures. En mode ultra chiant à s'endormir devant ou regretter d'avoir ete a cet endroit.

    Skyrim aussi a des mods immortel alors que le jeu est simple
    flom posted the 09/09/2025 at 10:36 AM
    Hollow knight a dans son ADN des pics dd difficulté que le joueur doit surmonter. Ca peut etre un boss, de la plateforme ou une serie d enemie mais ca fait partie du fait, qu'hollow knight nous incite a nous surpasser.
    kirk posted the 09/09/2025 at 10:51 AM
    Je trouve pas.
    C'est même mieux d'avoir épicé un peu plus les choses puisque certains ennemis ou éléments du décors infligés 2 dommages et ça beaucoup plus tôt que dans le premier HK.
    Le truc qui m’ennuie un peu c'est le coût global. Les bancs, ensuite payer le transport et la carte. Ça chiffre vite.
    shao posted the 09/09/2025 at 10:55 AM
    Non!
    Faut juste savoir dans quoi on met les pieds.
    J'en vois beaucoup se plaindre des ennemis volant par exemple (qui peuvent parfois être chiant c'est vrai) mais c'était déjà le cas dans le 1.

    Après oui, il y a du bullshit de tant à autre (par exemple les pièges pratiquement invisible même sur un écran géant... voilà quoi...) mais c'est très mineur. Dans sa globalité, le jeu est très bien équilibré. Le jeu est quand même beaucoup moins dur qu'un souls malgré sa difficulté.
    clivekunn posted the 09/09/2025 at 10:59 AM
    Pour moi des trucs déjà présent à moindre mesure sur HK1 ont été suremployé pour gonfler artificiellement la durée de vie et la difficulté
    Les bancs à 20 km du boss avec 20 mobs infâmes sur le chemin(oui ça existe sur les souls jms été fan),l'abus des arènes interminables etc..
    Certains trouvent ça fun d'autres non lol perso ça m'empêchera pas de le finir mais je peux comprendre les critiques,et ça en fait pas un jeu moins bon nn plus

    Par contre les boss sont largement abordable ac la bonne combi outils+charme
    shao posted the 09/09/2025 at 11:00 AM
    giru
    C'est dommage qu'ils aient cédé. Ils ont conçu le jeu comme ça, c'est dommage de ne pas croire en ta proposition après juste quelque critiques.
    shao posted the 09/09/2025 at 11:03 AM
    clivekunn
    J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la critique sur les bancs qui sont loin des boss. Je l'aurai compris dans le premier parce que le vaisseau ne peut pas sprinter mais Hornet elle, le peut. Ca me prend jamais plus de quelque seconde avant de retourner à un boss après une mort.
    kurosu posted the 09/09/2025 at 11:04 AM
    Ces joueurs PC de la honte
    clivekunn posted the 09/09/2025 at 11:20 AM
    shao
    Pareil à force je speedrun le chemin lol mais je mentirais si je te disais que c'est pas frustrant d'ou le fait que je comprennes les critiques,des fois il s'agit aussi des arènes obligatoires pareil avec un banc à des km,en dehors de ça le jeu est magnifique rien à redire
    pcsw2 posted the 09/09/2025 at 11:26 AM
    https://www.gamekult.com/actualite/face-aux-retours-sur-sa-difficulte-hollow-knight-silksong-beneficie-deja-d-un-premier-patch-d-equilibrage-3050865689.html
    romgamer6859 posted the 09/09/2025 at 11:28 AM
    les bancs trop loin c'est surtout ça le truc
    parrain59 posted the 09/09/2025 at 11:32 AM
    Oui le jeu est trop punitif, content de voir qu'ils en ont conscience
    giru posted the 09/09/2025 at 11:49 AM
    shao Je sais pas si on peut appeler ça céder... C'est normal d'avoir du rééquilibrage dans ce type de jeux je trouve. Ils ont développé leur truc dans un vase clos pendant des années, ça doit être compliqué de prendre suffisamment de recul sur chaque élément du jeu pour se rendre compte si l'équilibrage est bon ou pas.
    thejoke posted the 09/09/2025 at 11:55 AM
    J'attends le mode "journaliste" pour continuer de jouer perso.
    keiku posted the 09/09/2025 at 12:00 PM
    shao tu va toujours avoir le grand publique qui va raler mais je ne pense pas que le patch soit la pour facilité quoi que se soit, c'est juste une équilibrage du début de jeu, je suis sur qu'il rajouteront des mise a jour comme le premier pour le end game a niveau élever mais en attendant il va falloir attendre que les geignard habituelle passe a un autre jeux... comme elden ring en vrai
    tsume94 posted the 09/09/2025 at 12:09 PM
    J'ai jamais fait Hollow Knight et après quelques premieres heures frustrante dans l'exploration (zone des fourmis rouge) ou j'ai failli ragequit, je prends un plaisir fou depuis la découverte du Dash/Run et je roule pas mal sur la majorité des boss et mini boss ! J'ai détruit la veuve ce matin en deux essais avant le taff ! ????
    jacquescechirac posted the 09/09/2025 at 12:11 PM
    keiku ouais c'est vrai que le grand public est sur les forums reddit dubjeu, c'est connu.
    Y'en a même un tas sur gamekyo tiens, grand site français pour le grand public
    akinen posted the 09/09/2025 at 12:37 PM
    L’élite du PC master classe moddé utilise des mod anti-difficulté ? No way
    ducknsexe posted the 09/09/2025 at 12:40 PM
    Les joueurs PC sont faible
    shao posted the 09/09/2025 at 12:50 PM
    clivekunn
    Perso, je les trouve pas si éloigné que ça. Il y a généralement 2 3 salles à passer et basta. Je fais généralement tout ça en moins de 10 secondes.

    giru
    Bah j'ai jamais vu un bloodborn ou un sekiro avoir ce genre de rééquilibrage par exemple. Parce que peut importe les critiques sur la difficulté de ces jeux, le réalisateur a confiance en sa proposition. J'aurai pu comprendre si il y avait des bugs ou des erreurs que les développeurs n'avait pas prévu mais là, c'était clairement voulu, ça fait parti du game design des devs.

    keiku
    C'est justement ce que je trouve dommage mais bon... tant pis.
    churos45 posted the 09/09/2025 at 01:37 PM
    La quête principale d'Hollow Knight n'est pas si difficile. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu était si populaire : une sorte de metroidvania darksoulisé à l'esthétique mignon et sombre, que n'importe qui pouvait terminer. Les plus courageux faisaient les 112% ou au moins le true last boss.

    Juste un jeu qui est équilibré pour les nouveaux joueurs et les plus habitués quoi.

    Y'a quoi de honteux à espérer quelque chose de similaire dans un nouvel épisode ?
    akinen posted the 09/09/2025 at 01:50 PM
    churos45 surtout qu’il y a un mode hard à débloquer pour les amateurs
    mrvince posted the 09/09/2025 at 01:54 PM
    benbenleader en fouillant bien on trouve des nouveaux "set" d'armes. L'arme est la même en soit mais les mouvement sont différents et le piqué n'est plus en diagonale mais droit... comme dans le 1er HK.

    J'ai vu tellement de gens se plaindre de ça alors que si tu fouilles bien y'a pas mal de solutions... des chemins annexe pour trouver une zone plus simple etc. La je parle en général pas pour toi.
    cyr posted the 09/09/2025 at 02:58 PM
    junaldinho je suis sur que personne ici serait capable de jouer et finir certains jeux sortie sur ness, comme tortue ninja....


    Vie illimité, GPS, rappel des événements, munitions a profusion....


    Après quand on repasse sur un jeux a l'ancienne, forcément on a le sentiment que c'est trop dur.....
    soulfull posted the 09/09/2025 at 03:04 PM
    Les jeux sont devenus beaucoup trop facile.encore heureux que certains te permettent de relever le challenge.

    Je suis hyper content pour la Hype de Silksong qui va permettre aux createurs de recolter une belle somme merité même si peu vont le terminer.

    Un jeu comme Returnal qui est une tuerie absolue aurait merité un peu plus de succés. m
    keiku posted the 09/09/2025 at 03:26 PM
    jacquescechirac bien sur que le grand publique il est sur reddit et sur tous les résaux sociaux d'ailleurs... on est plus en 1990 ou le grand publique ne s'était pas encore approprié l'internet... avant il était sur les forum de jvc aujourd'hui il est sur reddit, discord, twitch et autre
    junaldinho posted the 09/09/2025 at 04:52 PM
    Cyr j'ai ragé sur le jeu que tu cites étant jeune et je ne l'ai jamais terminé. Après c'est aussi ce qui faisait son charme et tu avais toujours envie d'aller plus loin.

    Ce qui est regrettable c'est que les développeurs d'aujourd'hui changent leur vision de départ et aussi que les joueurs ne savent plus s'investir dans un jeu qui leur semble dur.
    cyr posted the 09/09/2025 at 05:32 PM
    junaldinho et ce qui est con, c'est qu'en jouant a des jeux difficile, in devient meilleur.

    Mon premier jeux game boy, Lucky luke, je suis rester bloqué au premier niveau. Je savais pas qu'on pouvait s'accrocher a des rebord, pour récupérer le bout de bois.....

    Ensuite quand je passer au niveau suivant, j'en ai perdu des vie...et a cette époque il y avait pas de sauvegarde comme maintenant.

    Pour zelda links awakening, mon 4eme jeux game boy, la vue de dessus 3/4, c'était une autre façon de progresser.

    Après mes nouveau jeux, je les finissais en 1 matinée.

    J'ai mon cousin qui me faisait joué a ses jeux. Il me prête tarzan sur game boy colors. Je l'avait jamais essayé avant. Il halluciné quand je suis arrivé a la fin en 2 ou 3 heure.


    J'ai essayer de finir zelda ocarina of time, mais le temple de l'eau,j'ai vraiment galèrer et perdu beaucoup de temps....

    Mais il y avait pas d'assistance contrairement a aujourd'hui ou le jeux te dit ou aller, quoi trouver, la vie qui remonte avec le temps, et la surabondance de munitions pour jamais tomber en panne de cartouche.....

    A une époque tu étais content quand tu finissais un jeux, alors qu'aujourd'hui....
    junaldinho posted the 09/09/2025 at 07:16 PM
    Cyr c'est ça. Personnellement je prends bien moins de plaisir quand je joue à un jeu facile ou trop assisté.

    Je comprends que la difficulté rebute des joueurs mais de là à modifier la vision des développeurs pour les contenter c'est trop.
