- The Year of the Ninja -
profile
Shinobi : Art of Vengeance
2
Likers
name : Shinobi : Art of Vengeance
platform : PC
editor : Sega
developer : LizardCube
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 860
visites since opening : 2172874
marchand2sable > blog
Shinobi Art of Vengeance : ça vaut le coup ?


Avec toutes les sorties du moment (et ce n’est pas fini…), il a bien fallu faire un choix. Mon côté nostalgique et rétro a pris le dessus, et j’ai craqué pour Shinobi : Art of Vengeance.

Premier bon point avant même de lancer le jeu, le prix. 29,99 € en version physique sur PS-Xbox, et 24,99 € sur Switch (attention, code dans la boite).

Dès qu’on démarre, pas de longs dialogues, place à la vengeance rapidos. On court, on lance des shurikens et on tranche tout ce qui bouge.

Le style graphique divise, mais si on y adhère, ça passe crème. Et surtout, le rythme est exemplaire avec des combats nerveux, des courses-poursuites, des sous-boss, des phases de plateforme, de l’exploration etc… le jeu ne s’arrête jamais.



Un petit conseil sur l'exploration, revenez dans les niveaux une fois le boss final vaincu. Certaines zones annexes nécessitent des pouvoirs obtenus plus tard dans l’aventure. Ces passages sont parfois d’une difficulté redoutable, mais le système de téléportation interne au niveau est excellent et ce que vous avez déjà accompli (boss, sous-boss, poursuites, etc.) reste validé à vie. Pas besoin de tout recommencer.

Résultat, la collecte d’objets et de secrets devient un vrai plaisir. La carte est claire et indique précisément où chercher, si bien que je n’ai jamais eu besoin de guides ou de vidéos sur internet. Ça fait du bien de voir un jeu qui respecte l’intelligence du joueur. Honnêtement, je n’avais pas pris autant de plaisir à compléter des collectibles depuis des années.




Pour les défauts? La durée de vie malheureusement. Le jeu reste court, environ 10h, 13h pour le 100%. Correct pour un titre arcade, mais frustrant quand on est pris dedans. La difficulté, elle, est en dents de scie. Les niveaux principaux deviennent faciles grâce à des pouvoirs très puissants, tandis que les zones secondaires sont parfois un enfer. Le contraste peut désarçonner.

Quelques imprécisions de gameplay se font aussi ressentir. Le grappin est capricieux, le système d’auto-grimpe sur les plateformes peut vite devenir frustrant (le Bunker Secret risque de vous hanter, retenez bien ce nom…), et il arrive parfois de frapper dans le vide parce que le personnage ne cible pas du bon côté.

Le contenu post-game déçoit aussi. Un mode Boss Rush, un mode Arcade… et c’est tout. Dommage.




Conclusion :

Malgré ça, c'est le pied. Le jeu manque un peu d’originalité et de consistance, mais il réussit l’essentiel. Offrir une expérience arcade jubilatoire, rythmée, où on a envie de tout explorer et de tout découper. Un vrai plaisir coupable de la rentrée. Shinobi est de retour et on espère que ce n’est que le début.

NOTE : 8/10 - Une Tuerie made in France x Sega


Les + :

-Style graphique envoûtant (si on accroche)
-Combats nerveux et variés avec de nombreux pouvoirs
-OST énergique et sound design 5 étoiles (un régal pour les oreilles)
-Nombreux clins d’œil pour les nostalgiques
-Un 100% agréable à réaliser
-Rythme de jeu exemplaire
-Combats de boss réussis et variés
-Zones annexes ultra exigeantes mais...

Les - :

-...ces zones secondaires rendent les niveaux principaux trop faciles
-Assez court (10h, 13h pour le 100%)
-Contenu post-game famélique (Boss Rush, Arcade et c'est tout)
-Quelques imprécisions dans le gameplay (grappin, plateforme, direction des coups)
    tags : ninja gaiden shinobi ninja gaiden ragebound shinobi art of vengeance shinobi avis shinobi test shinobi ça vaut le coup? shinobi art of vengeance avis shinobi vs ninja gaiden shinobi art of vengeance test shinobi art of vengeance ça vaut le coup?
    3
    Likes
    Who likes this ?
    plistter, kisukesan, iglooo
    posted the 09/02/2025 at 11:05 AM by marchand2sable
    comments (20)
    marchand2sable posted the 09/02/2025 at 11:19 AM
    Pour les chasseurs de trophées, bon courage, le platine est horrible a cause du scoring en mode Arcade (0,1 % d’obtention du platine sur PS5). Je suis en train de ramasser en mode Boss Rush... bref un platine rouge sang, attention à vous.
    fdestroyer posted the 09/02/2025 at 12:13 PM
    Switch c'est code in a box, LRG vend la vraie version physique
    sonilka posted the 09/02/2025 at 12:16 PM
    25€ en boite sur Switch mais il faut préciser qu'il s'agit d'un code dans la boite. Pour l'avoir sur cartouche c'est via LRG et c'est le tarif habituel (40$ pour la version de base).
    forte posted the 09/02/2025 at 12:30 PM
    fdestroyer sonilka Switch c'est en boite sur Amazon Jap... et tous vos revendeur imports préféré. Et tu payes quasi le mêmeprix, et t'as le jeu en FR.

    Aucunement besoin de passer par LRG pour le coup.
    iglooo posted the 09/02/2025 at 12:38 PM
    sonilka comme le souligne Forte, 32€ FDP inclus sur Amazon JP, parti le 29, livré le 01/09 DHL et l'Asie orientale ça rigole pas!
    elicetheworld posted the 09/02/2025 at 12:40 PM
    Moi je le dis le jeu de l'année c'est lui et pas votre clair obscur la
    sonilka posted the 09/02/2025 at 12:40 PM
    iglooo oui j'avais zappé Amazon Japan pensant que les fdp seraient élevés mais au final pas du tout.
    fuji posted the 09/02/2025 at 12:49 PM
    Superbe jeu , malheureusement apres 12h de jeu et quasi le 100% mon jeu a planté et j'ai perdu ma save... meme pas pu terminer le jeu
    kinectical posted the 09/02/2025 at 12:51 PM
    “Assez court” lol la durée est très bonne pour un jeu de la sorte parfois j’ai l’impression que les mec veulent foutrent des point négatif seulement pour en foutre
    iglooo posted the 09/02/2025 at 01:03 PM
    sonilka le Yen se casse la gueule de fou en plus. 17 balles le jeu en lui-même. Et avec l'accord UE-Japon, plus de droits de douanes! Sauf quand les douaniers sont trop cons
    kisukesan posted the 09/02/2025 at 01:11 PM
    iglooo sonilka j'en ai pour 13€ de fdp mais j'en ai pris deux et partagé avec un pote ça revient au même prix que la boite vf mais avec une vraie cartouche dedans !
    lazer posted the 09/02/2025 at 01:24 PM
    une tuerie
    51love posted the 09/02/2025 at 02:24 PM
    Ca donne bien envie ! Un peu court, justement, c'est une excuse de moins pour ne pas le faire
    dokidokii posted the 09/02/2025 at 02:43 PM
    "Assez court" alors que le jeu est super long
    Ça devrait limite être un point positif.

    Ce genre de jeu a pour but d'être refait, pas fait une fois et lis au placard alors 10h en moyenne c'est très bien, au delà ça devient trop long
    marchand2sable posted the 09/02/2025 at 03:02 PM
    dokidokii kinectical

    J'ai indiqué dans le corps du test que c'était une durée de vie correcte pour un jeu d'arcade, mais en deux soirées j'ai obtenu mon 100 %, en 2026 malgré le style de jeu, ça bloque chez moi...

    J'aurais rien dit s'il y avait moyen de découvrir des niveaux secrets ou des boss, mais là, il n'y a que le boss du Labo secret et la possibilité de refaire de petites portions de niveaux, c'est maigre je trouve en nouveaux contenus.

    fuji

    Merde ça a bug ta save sur quels consoles?
    dokidokii posted the 09/02/2025 at 03:22 PM
    marchand2sable Après c'est un peu le principe de ce genre, ou même d'un Metroid. Une fois le 100% fini il n'y a plus rien, et le seul intérêt est dans le fait de le recommencer. D'ailleurs il y a un mode Arcade qui se débloque à la fin du Shinobi, ou tu peux obtenir des rangs sur chaque Stage.
    fuji posted the 09/02/2025 at 03:41 PM
    Marchand2sable sur pc , j'attends de trouver une save complete sur le net histoire de faire les quelques trucs que j'ai pas fait mais c'est pas mal rageant
    marchand2sable posted the 09/02/2025 at 03:45 PM
    dokidokii

    Ouais je suis un peu gourmand, je m’attendais à 20 niveaux, pas à une petite dizaine. Mais t’inquiète je vais me lancer dans le mode arcade. Je viens de finir le Boss Rush, c’était chaud patate ! En tout cas, quoi qu’il arrive, c’est mon jeu de la rentrée.

    Je ne regrette pas du tout l’achat, au contraire que ça fait du bien de soutenir des devs talentueux comme ça. S’il avait été un peu plus long, avec un gros contenu end game, j’aurais mis 9/10. J'ai adoré.
    marchand2sable posted the 09/02/2025 at 03:46 PM
    fuji

    Ah merde, moi je suis sur PS5 je vais de ce pas faire une copie des save sur le cloud.
    kinectical posted the 09/02/2025 at 04:49 PM
    marchand2sable pourquoi le mettre en point négatif alors et aussi c’est comme tout jeux de ce genre une fois 100% ….tu as 100% le jeu …
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo