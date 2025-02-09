Conclusion :



Malgré ça, c'est le pied. Le jeu manque un peu d’originalité et de consistance, mais il réussit l’essentiel. Offrir une expérience arcade jubilatoire, rythmée, où on a envie de tout explorer et de tout découper. Un vrai plaisir coupable de la rentrée. Shinobi est de retour et on espère que ce n’est que le début.



NOTE : 8/10 - Une Tuerie made in France x Sega



Avec toutes les sorties du moment (et ce n’est pas fini…), il a bien fallu faire un choix. Mon côté nostalgique et rétro a pris le dessus, et j’ai craqué pourPremier bon point avant même de lancer le jeu, le prix.en version physique sur, etsur(attention, code dans la boite).Dès qu’on démarre, pas de longs dialogues, place à la vengeance rapidos. On court, on lance des shurikens et on tranche tout ce qui bouge.Le style graphique divise, mais si on y adhère, ça passe crème. Et surtout, le rythme est exemplaire avec des combats nerveux, des courses-poursuites, des sous-boss, des phases de plateforme, de l’exploration etc… le jeu ne s’arrête jamais.Un petit conseil sur l'exploration, revenez dans les niveaux une fois le boss final vaincu. Certaines zones annexes nécessitent des pouvoirs obtenus plus tard dans l’aventure. Ces passages sont parfois d’une difficulté redoutable, mais le système de téléportation interne au niveau est excellent et ce que vous avez déjà accompli (boss, sous-boss, poursuites, etc.) reste validé à vie. Pas besoin de tout recommencer.Résultat, la collecte d’objets et de secrets devient un vrai plaisir. La carte est claire et indique précisément où chercher, si bien que je n’ai jamais eu besoin de guides ou de vidéos sur internet. Ça fait du bien de voir un jeu qui respecte l’intelligence du joueur. Honnêtement, je n’avais pas pris autant de plaisir à compléter des collectibles depuis des années.Pour les défauts? La durée de vie malheureusement. Le jeu reste court, environ 10h, 13h pour le 100%. Correct pour un titre arcade, mais frustrant quand on est pris dedans. La difficulté, elle, est en dents de scie. Les niveaux principaux deviennent faciles grâce à des pouvoirs très puissants, tandis que les zones secondaires sont parfois un enfer. Le contraste peut désarçonner.Quelques imprécisions de gameplay se font aussi ressentir. Le grappin est capricieux, le système d’auto-grimpe sur les plateformes peut vite devenir frustrant (lerisque de vous hanter, retenez bien ce nom…), et il arrive parfois de frapper dans le vide parce que le personnage ne cible pas du bon côté.Le contenu post-game déçoit aussi. Un mode Boss Rush, un mode Arcade… et c’est tout. Dommage.Les + :-Style graphique envoûtant (si on accroche)-Combats nerveux et variés avec de nombreux pouvoirs-OST énergique et sound design 5 étoiles (un régal pour les oreilles)-Nombreux clins d’œil pour les nostalgiques-Un 100% agréable à réaliser-Rythme de jeu exemplaire-Combats de boss réussis et variés-Zones annexes ultra exigeantes mais...Les - :-...ces zones secondaires rendent les niveaux principaux trop faciles-Assez court (10h, 13h pour le 100%)-Contenu post-game famélique (Boss Rush, Arcade et c'est tout)-Quelques imprécisions dans le gameplay (grappin, plateforme, direction des coups)