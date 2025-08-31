profile
Xbox et Playstation main dans la main
Xbox affiche Helldivers2 sur sa bannière Twitter
et Playstation affiche Gears of War Reloaded sur sa bannière Twitter.





    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    jaysennnin, junaldinho, spontexes
    posted the 08/31/2025 at 08:29 PM by skuldleif
    comments (45)
    negan posted the 08/31/2025 at 08:37 PM
    C'est quand même des gros faux culs les 2.

    Ca s'insulte depuis des années , fait des rachats , signe des exclus temporaire pour bloquer l'accès a l'autre et maintenant ils la jouent amis.

    Alors qu'on sait tous qu'ils se déteste .
    ouroboros4 posted the 08/31/2025 at 08:39 PM
    negan Non ils ne se détestent pas, c'est juste du business
    Votre gueguerre des consoles ils s'en foutent royalement
    negan posted the 08/31/2025 at 08:42 PM
    ouroboros4 Non ils ne se détestent pas, c'est juste du business

    Grand naif
    skuldleif posted the 08/31/2025 at 08:43 PM
    honnêtement les exclusivité n'ont plus du tout le meme poids qu'autrefois que ce soit celle de Xbox ou playstation elles sont noyé dans une masse de jeux , et s'adresse a des gens deja acquis a Playstation ou Xbox , apres sony a besoin d'exclusivité n'ayant pas d'avantage compétitif comme le gamepass ,c'est plus une contrainte qu'autre chose
    keiku posted the 08/31/2025 at 08:46 PM
    la guerre des console est finie, passons donc a autre chose... le pc
    skuldleif posted the 08/31/2025 at 08:51 PM
    keiku jamais eu besoin d'exclu pour etre sur console
    wickette posted the 08/31/2025 at 08:56 PM
    Arrêtez de voir + que quelques community managers qui surfent sur cette double sortie pour redorer l'image de leurs marques.

    ouroboros4
    c'est du business mais pendant la déliberation antitrust de la FTC sur le rachat d'activision, ils se sont vraiment comportés comme des requins dans leurs déclarations .
    masharu posted the 08/31/2025 at 08:58 PM
    keiku Elle n'est pas fini même sur PC (Epic Games qui rachète pour concurrencer Valve), une fois passé aux abonnements c'est le client qui sera le grand perdant (fin de la possession, prix exorbitant...)
    playshtayshen posted the 08/31/2025 at 09:06 PM
    negan ils se détestaient, plus maintenant
    marcelpatulacci posted the 08/31/2025 at 09:20 PM
    Heal the world...
    Make it a better place.........

    hibito posted the 08/31/2025 at 09:23 PM
    Le marché a changé : ils savent qu'ils perdent plus d'argent en conservant des exclusivités plutôt qu'en les diffusant sur tous les supports. C'est aussi simple que cela ! Microsoft ne sait plus faire de jeu et Sony se perd en rachat et projet naze. End of the story
    jenicris posted the 08/31/2025 at 09:29 PM
    Nadella et Totoki qui deviennent potes, pour le business
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:34 PM
    negan non mais t'as vraiment cru qu'ils se detestaient ?

    ça se voit vous vivez dans votre gueguerre de boutonneux :rire:

    oui c'est QUE du buisness. ça l'a toujours été.

    c'est juste certains debiles fanatiques des marques qui se font la guerre sur internet, eux au dessus ils en ont rien à battre. ils pensent argent.

    si Sony ça les arrangeait financierement d'avoir le game pass xbox sur playstation, ils le signe direct sans meme demander ton avis en fait.

    pareil pour Nintendo.

    c'est un autre monde que les joueurs fanatiques en fait.
    zorroauditore posted the 08/31/2025 at 09:35 PM
    Vous allez finir par vous aimer les uns les autres bordel de merde
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:36 PM
    skuldleif je suis d'accord

    ça n'a plus du tout la meme saveur que ne serait ce l'epoque ps4.

    ça a trop changé, les joueurs ont en de plus en plus rien à secouer des exclus, ils veulent de bons jeux sur leur console, peu importe d'ou ça vient.

    la démocratisation des jeux à service a joué un role aussi la dessus.
    nicoliafox posted the 08/31/2025 at 09:45 PM
    Ah le pognon, ça rassemble.
    akinen posted the 08/31/2025 at 10:08 PM
    Argent = Pognon
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 10:14 PM
    negan L'ennemi d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Rien est écrit dans le marbre.
    keiku posted the 09/01/2025 at 04:25 AM
    skuldleif jamais eu besoin d'exclu pour etre sur console

    mais tu es l'exception

    masharu Elle n'est pas fini même sur PC (Epic Games qui rachète pour concurrencer Valve), une fois passé aux abonnements c'est le client qui sera le grand perdant (fin de la possession, prix exorbitant...)

    bein justement le seul moyen pour le client de ne pas être perdant c'est d'aller la ou ca se bat encore, sur console c'est fini, donc c'est mort
    masharu posted the 09/01/2025 at 07:50 AM
    keiku A part Steam qui a quelques avantages (et encore) je vois pas vraiment où le client est gagnant à perdre le marché console.
    rasalgul posted the 09/01/2025 at 08:04 AM
    Il y en a ils romancent vraiment trop l'industrie.

    piratees posted the 09/01/2025 at 08:04 AM
    malroth n'importe quoi Sony peut très bien faire un game pass et il le fond déjà a leur manière avec le PS extra. le game pass est hyper juteux pour MS il ce fond 4 milliard par an.

    Alors compte combien de AAA de 200 millions ça pourrait financé par an ?

    au moins 20 jeux AAA c'est fou hein et par an.
    z0dd posted the 09/01/2025 at 08:21 AM
    malroth
    rogeraf posted the 09/01/2025 at 08:29 AM
    Plus qu'a créer une nouvelle entité PS/XBOX (et Atari pour le plaisir) et on est bon ... La CONCOURENCE, ah non connait pas
    metroidvania posted the 09/01/2025 at 08:31 AM
    negan tout le monde n'est pas né avec la haine comme toi.
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 08:33 AM
    keiku non je suis la regle
    la grande majorité des gens est sur console par confort comme moi
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 08:36 AM
    piratees sony peut mais n'a pas envie enculer ses joueurs a 80$ + enculer ses abonné avec ps+ extra eclatax est sans doute moins risquer et plus profitable a court terme
    rasalgul posted the 09/01/2025 at 09:24 AM
    skuldleif je suis comme toi

    Je m'en tape tellement des exclusivités... Sinon j'aurais plus de vie
    keiku posted the 09/01/2025 at 10:14 AM
    skuldleif ca c'est juste la règle des fanboy xbox, et il y en a de moins en moins comme les exclus d'ailleurs

    masharu ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais a partir du moment ou il n'y a plus d'exclu, le marché console disparaitra, du coup le marché console aujourd'hui est mort, ce n'est pas avantageux pour le client, mais le seul endroit ou tu vas encore avoir droit a ne pas te faire entuber royal c'est sur pc...

    maintenant outre steam tu a gog (sans drm) par exemple mais ce que je veux dire que l'endroit ou aujourd'hui toute les exclu se rassemble c'est sur pc, donc c'est la qu'iront naturement les gens vers le futur donc vu que les consoles font le pire choix pour les clients
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 10:21 AM
    keiku non non c'est bien la regle , en fait ceux qui pensent autrement c'est la minorité et non la majorité
    keiku posted the 09/01/2025 at 10:25 AM
    skuldleif absolument tous sur le marché prouve depuis que les console existe, le contraire, donc je ne sais pas ou tu l'as inventer ta règle... mais bon tu as le droit de penser ce que tu veux vu que de toute facon est impossible de faire entendre raison a un fanboy...
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 10:28 AM
    rasalgul tu es dans l'écrasante majorité
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 10:38 AM
    keiku absolument tout sur le marché prouve que j'ai raison , la grande majorité s'en tape des exclusivités

    C'est juste un fait
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 10:39 AM
    Tu peux spammer fanboy tant que tu veux
    keiku posted the 09/01/2025 at 02:09 PM
    skuldleif Du coup explique moi pourquoi tous ceux qui ont fait le choix d'abandonner leur exclu voie leur clientèle diminuée sur plusieurs gen (sony , microsoft ) et ceux qui ont fait le choix de les garder voir leur clientèle augmenter(Nintendo), pourquoi le pc est en train de regagner en popularité depuis 2 gen ? explique moi simplement pourquoi car ces chiffres, ca s'oppose a ton "fait"
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 02:32 PM
    keiku ça concerne une minorité
    keiku posted the 09/01/2025 at 02:45 PM
    skuldleif les chiffres sont la... ,les chiffres sont les faits... tu ne peux rien répondre a ces chiffres donc tu inventes des faits... la définition même du fanboy
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 02:56 PM
    Bon tu crois que la majorité d'ici c'est la majorité irl , non
    Irl ça spam les F2P et les tiers en très large majorité

    Les chiffres sont la
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 03:01 PM
    Pour moi ya pas plus fanboy , pour pas dire un autre mot ... que quelqu'un
    Alors oui les pro s ont build leur identité console autour de l'exclusivité

    Moi c'est pas mon cas je sais pourquoi je continuerai à être sur console (sous certaine condition) et ce n'est pas les exclu , et la large majorité est sous sur new gen soit sur last gen et c'est pas la perte dexclu qui va les pousser ailleurs
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 03:05 PM
    Que quelqu'un qui roule pour les exclu *

    Laisse tomber on est bcps plus nombreux a en avoir rien a foutre de ce paramètre , les gens vont sur pc pour plein d'autre raison que la perte dexclu
    skuldleif posted the 09/01/2025 at 03:06 PM
    Mais si tu veux demandé aux modo non fanboy ce qu'ils en pensent
    heracles posted the 09/01/2025 at 03:19 PM
    Merde c'était quand même marrant la guerre des consoles.

    Venez donc sur PC, la meilleure plateforme.
    keiku posted the 09/01/2025 at 03:53 PM
    skuldleif je crois que tu te crois simplement toi le joueurs xbox faire partie de la majorité, alors que même sur console tu fais partie de la minorité

    moi je crois les chiffres, tu n'en a aucun pour me prouver le contraire de ce que j'ai dis, et les chiffre de vente de console par gen sont connue et ceux de la gen actuelle aussi... la aussi, la majorité prouve donc mes dire et sont opposé au tiens...
    keiku posted the 09/01/2025 at 03:59 PM
    skuldleif et pour le pc qu'elle différence y a t'il eu pour que les joueurs console migres sur pc en dehors de la pertes d'exclu ?
    keiku posted the 09/01/2025 at 04:03 PM
    skuldleif je peux même te le prouver par le bon sens, si fifa et call of et GTA se retrouvait exclu a xbox, tu pense que le nombre de joueurs xbox n'augmenterait pas et que le nombre de joueurs playstation ne diminuerait pas ?
