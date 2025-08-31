accueil
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
Xbox et Playstation main dans la main
Xbox affiche Helldivers2 sur sa bannière Twitter
et Playstation affiche Gears of War Reloaded sur sa bannière Twitter.
tags :
3
Likes
Who likes this ?
jaysennnin
,
junaldinho
,
spontexes
posted the 08/31/2025 at 08:29 PM by
skuldleif
comments (
45
)
negan
posted
the 08/31/2025 at 08:37 PM
C'est quand même des gros faux culs les 2.
Ca s'insulte depuis des années , fait des rachats , signe des exclus temporaire pour bloquer l'accès a l'autre et maintenant ils la jouent amis.
Alors qu'on sait tous qu'ils se déteste .
ouroboros4
posted
the 08/31/2025 at 08:39 PM
negan
Non ils ne se détestent pas, c'est juste du business
Votre gueguerre des consoles ils s'en foutent royalement
negan
posted
the 08/31/2025 at 08:42 PM
ouroboros4
Non ils ne se détestent pas, c'est juste du business
Grand naif
skuldleif
posted
the 08/31/2025 at 08:43 PM
honnêtement les exclusivité n'ont plus du tout le meme poids qu'autrefois que ce soit celle de Xbox ou playstation elles sont noyé dans une masse de jeux , et s'adresse a des gens deja acquis a Playstation ou Xbox , apres sony a besoin d'exclusivité n'ayant pas d'avantage compétitif comme le gamepass ,c'est plus une contrainte qu'autre chose
keiku
posted
the 08/31/2025 at 08:46 PM
la guerre des console est finie, passons donc a autre chose... le pc
skuldleif
posted
the 08/31/2025 at 08:51 PM
keiku
jamais eu besoin d'exclu pour etre sur console
wickette
posted
the 08/31/2025 at 08:56 PM
Arrêtez de voir + que quelques community managers qui surfent sur cette double sortie pour redorer l'image de leurs marques.
ouroboros4
c'est du business mais pendant la déliberation antitrust de la FTC sur le rachat d'activision, ils se sont vraiment comportés comme des requins dans leurs déclarations
.
masharu
posted
the 08/31/2025 at 08:58 PM
keiku
Elle n'est pas fini même sur PC (Epic Games qui rachète pour concurrencer Valve), une fois passé aux abonnements c'est le client qui sera le grand perdant (fin de la possession, prix exorbitant...)
playshtayshen
posted
the 08/31/2025 at 09:06 PM
negan
ils se détestaient, plus maintenant
marcelpatulacci
posted
the 08/31/2025 at 09:20 PM
Heal the world...
Make it a better place.........
hibito
posted
the 08/31/2025 at 09:23 PM
Le marché a changé : ils savent qu'ils perdent plus d'argent en conservant des exclusivités plutôt qu'en les diffusant sur tous les supports. C'est aussi simple que cela ! Microsoft ne sait plus faire de jeu et Sony se perd en rachat et projet naze. End of the story
jenicris
posted
the 08/31/2025 at 09:29 PM
Nadella et Totoki qui deviennent potes, pour le business
malroth
posted
the 08/31/2025 at 09:34 PM
negan
non mais t'as vraiment cru qu'ils se detestaient ?
ça se voit vous vivez dans votre gueguerre de boutonneux :rire:
oui c'est QUE du buisness. ça l'a toujours été.
c'est juste certains debiles fanatiques des marques qui se font la guerre sur internet, eux au dessus ils en ont rien à battre. ils pensent argent.
si Sony ça les arrangeait financierement d'avoir le game pass xbox sur playstation, ils le signe direct sans meme demander ton avis en fait.
pareil pour Nintendo.
c'est un autre monde que les joueurs fanatiques en fait.
zorroauditore
posted
the 08/31/2025 at 09:35 PM
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres bordel de merde
malroth
posted
the 08/31/2025 at 09:36 PM
skuldleif
je suis d'accord
ça n'a plus du tout la meme saveur que ne serait ce l'epoque ps4.
ça a trop changé, les joueurs ont en de plus en plus rien à secouer des exclus, ils veulent de bons jeux sur leur console, peu importe d'ou ça vient.
la démocratisation des jeux à service a joué un role aussi la dessus.
nicoliafox
posted
the 08/31/2025 at 09:45 PM
Ah le pognon, ça rassemble.
akinen
posted
the 08/31/2025 at 10:08 PM
Argent = Pognon
ravyxxs
posted
the 08/31/2025 at 10:14 PM
negan
L'ennemi d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Rien est écrit dans le marbre.
keiku
posted
the 09/01/2025 at 04:25 AM
skuldleif
jamais eu besoin d'exclu pour etre sur console
mais tu es l'exception
masharu
Elle n'est pas fini même sur PC (Epic Games qui rachète pour concurrencer Valve), une fois passé aux abonnements c'est le client qui sera le grand perdant (fin de la possession, prix exorbitant...)
bein justement le seul moyen pour le client de ne pas être perdant c'est d'aller la ou ca se bat encore, sur console c'est fini, donc c'est mort
masharu
posted
the 09/01/2025 at 07:50 AM
keiku
A part Steam qui a quelques avantages (et encore) je vois pas vraiment où le client est gagnant à perdre le marché console.
rasalgul
posted
the 09/01/2025 at 08:04 AM
Il y en a ils romancent vraiment trop l'industrie.
piratees
posted
the 09/01/2025 at 08:04 AM
malroth
n'importe quoi Sony peut très bien faire un game pass et il le fond déjà a leur manière avec le PS extra. le game pass est hyper juteux pour MS il ce fond 4 milliard par an.
Alors compte combien de AAA de 200 millions ça pourrait financé par an ?
au moins 20 jeux AAA c'est fou hein et par an.
z0dd
posted
the 09/01/2025 at 08:21 AM
malroth
rogeraf
posted
the 09/01/2025 at 08:29 AM
Plus qu'a créer une nouvelle entité PS/XBOX (et Atari pour le plaisir) et on est bon ... La CONCOURENCE, ah non connait pas
metroidvania
posted
the 09/01/2025 at 08:31 AM
negan
tout le monde n'est pas né avec la haine comme toi.
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 08:33 AM
keiku
non je suis la regle
la grande majorité des gens est sur console par confort comme moi
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 08:36 AM
piratees
sony peut mais n'a pas envie enculer ses joueurs a 80$ + enculer ses abonné avec ps+ extra eclatax est sans doute moins risquer et plus profitable a court terme
rasalgul
posted
the 09/01/2025 at 09:24 AM
skuldleif
je suis comme toi
Je m'en tape tellement des exclusivités... Sinon j'aurais plus de vie
keiku
posted
the 09/01/2025 at 10:14 AM
skuldleif
ca c'est juste la règle des fanboy xbox, et il y en a de moins en moins comme les exclus d'ailleurs
masharu
ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais a partir du moment ou il n'y a plus d'exclu, le marché console disparaitra, du coup le marché console aujourd'hui est mort, ce n'est pas avantageux pour le client, mais le seul endroit ou tu vas encore avoir droit a ne pas te faire entuber royal c'est sur pc...
maintenant outre steam tu a gog (sans drm) par exemple mais ce que je veux dire que l'endroit ou aujourd'hui toute les exclu se rassemble c'est sur pc, donc c'est la qu'iront naturement les gens vers le futur donc vu que les consoles font le pire choix pour les clients
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 10:21 AM
keiku
non non c'est bien la regle , en fait ceux qui pensent autrement c'est la minorité et non la majorité
keiku
posted
the 09/01/2025 at 10:25 AM
skuldleif
absolument tous sur le marché prouve depuis que les console existe, le contraire, donc je ne sais pas ou tu l'as inventer ta règle... mais bon tu as le droit de penser ce que tu veux vu que de toute facon est impossible de faire entendre raison a un fanboy...
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 10:28 AM
rasalgul
tu es dans l'écrasante majorité
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 10:38 AM
keiku
absolument tout sur le marché prouve que j'ai raison , la grande majorité s'en tape des exclusivités
C'est juste un fait
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 10:39 AM
Tu peux spammer fanboy tant que tu veux
keiku
posted
the 09/01/2025 at 02:09 PM
skuldleif
Du coup explique moi pourquoi tous ceux qui ont fait le choix d'abandonner leur exclu voie leur clientèle diminuée sur plusieurs gen (sony , microsoft ) et ceux qui ont fait le choix de les garder voir leur clientèle augmenter(Nintendo), pourquoi le pc est en train de regagner en popularité depuis 2 gen ? explique moi simplement pourquoi car ces chiffres, ca s'oppose a ton "fait"
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 02:32 PM
keiku
ça concerne une minorité
keiku
posted
the 09/01/2025 at 02:45 PM
skuldleif
les chiffres sont la... ,les chiffres sont les faits... tu ne peux rien répondre a ces chiffres donc tu inventes des faits... la définition même du fanboy
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 02:56 PM
Bon tu crois que la majorité d'ici c'est la majorité irl , non
Irl ça spam les F2P et les tiers en très large majorité
Les chiffres sont la
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 03:01 PM
Pour moi ya pas plus fanboy , pour pas dire un autre mot ... que quelqu'un
Alors oui les pro s ont build leur identité console autour de l'exclusivité
Moi c'est pas mon cas je sais pourquoi je continuerai à être sur console (sous certaine condition) et ce n'est pas les exclu , et la large majorité est sous sur new gen soit sur last gen et c'est pas la perte dexclu qui va les pousser ailleurs
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 03:05 PM
Que quelqu'un qui roule pour les exclu *
Laisse tomber on est bcps plus nombreux a en avoir rien a foutre de ce paramètre , les gens vont sur pc pour plein d'autre raison que la perte dexclu
skuldleif
posted
the 09/01/2025 at 03:06 PM
Mais si tu veux demandé aux modo non fanboy ce qu'ils en pensent
heracles
posted
the 09/01/2025 at 03:19 PM
Merde c'était quand même marrant la guerre des consoles.
Venez donc sur PC, la meilleure plateforme.
keiku
posted
the 09/01/2025 at 03:53 PM
skuldleif
je crois que tu te crois simplement toi le joueurs xbox faire partie de la majorité, alors que même sur console tu fais partie de la minorité
moi je crois les chiffres, tu n'en a aucun pour me prouver le contraire de ce que j'ai dis, et les chiffre de vente de console par gen sont connue et ceux de la gen actuelle aussi... la aussi, la majorité prouve donc mes dire et sont opposé au tiens...
keiku
posted
the 09/01/2025 at 03:59 PM
skuldleif
et pour le pc qu'elle différence y a t'il eu pour que les joueurs console migres sur pc en dehors de la pertes d'exclu ?
keiku
posted
the 09/01/2025 at 04:03 PM
skuldleif
je peux même te le prouver par le bon sens, si fifa et call of et GTA se retrouvait exclu a xbox, tu pense que le nombre de joueurs xbox n'augmenterait pas et que le nombre de joueurs playstation ne diminuerait pas ?
