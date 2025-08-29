profile
Lost Soul Aside
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
all
Lost Soul Aside: Demo dispo sur le PSN/Steam + Avis + Trailer
Elle pese 38go, outch (le jeu final 70)

Avis rapide: 3 modes dispo:
- le tuto du début du jeu
- un boss
- un chapitre/niveau (qui apparait au delà des premières heures de jeux)

Démo généreuse en contenu, mais assez mal pensée.
Beaucoup d'infos ne sont pas expliqués dans le tuto qui ne parle que des mouvements de base, ce qui fait que vous allez certainement vous faire latter et pester dés le début car que se soit le niveau ou le boss, bah... ça commence limite avec un boss bien vénère qui frappe fort comme si vous connaissiez deja le gameplay depuis plusieurs heures.
Ensuite ce n'est clairement pas un jeu comme DMC ou un NG car le système d'esquive/contre qui n'est pas spammable, mais utilise une jauge qui se recharge.
Les combats ne sont pas gratos et faut un temps d'adaptation surtout si on s'est mis en tête d’être face a un BTA.

Pour finir tout est bloqué, aucun accès aux différents menus pour mieux comprendre les capacités debloqués, dés qu'on gagne un objet il est impossible de l'utiliser et tout est grisé chez la marchande alors qu'elle est posté un peu partout tout au long du niveau... drôle d'idée.
Donc vivement demain pour le jeu complet.

Au passage nouveau trailer dévoilant des extraits de la demo
    burningcrimson posted the 08/29/2025 at 12:22 AM
    Merci je vais tester ça
    midomashakil posted the 08/29/2025 at 12:42 AM
    merci frérot
    burningcrimson posted the 08/29/2025 at 12:58 AM
    Bon, le jeu est beau et fluide, les ziks sont tops et les combats sont dynamiques PAR CONTRE Y'a vraiment un gros problème se lisibilité pendant les affrontements, il y a beaucoup trop d'effets visuels à l'écran et la D.A mouais je suis pas super fan...
    shambala93 posted the 08/29/2025 at 06:06 AM
    C’est un mixte entre DMC et FF sur le système de combat ?
