Voici une petite vidéo intéressante d’environ cinq minutes qui montre Sonic se baladant sur la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
J’aime ce genre d’exercice, car il illustre, sans ironie, un excellent exemple des raisons pour lesquelles les mondes ouverts sont difficiles à concevoir pour Sonic. Cette carte semble immense pour Link, mais pour Sonic ? Pas vraiment.
Dans cet exercice, quelle serait la taille idéale d’une carte en monde ouvert pour Sonic ? Quelles mécaniques faudrait-il intégrer pour rendre le jeu captivant, et quels équilibres adopter pour qu’il soit réussi ?
posted the 08/27/2025 at 10:25 PM by opthomas
+1 mais vu le succès de BotW, j'ai peur qu'on ne revoie jamais de vrai Zelda hélas.
C'est la même chose pour Flash mais également pour Superman du coup. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pondre un nouveau jeu Superman alors que la licence est encore très populaire.
Sonic il rush trop, il faudrait une map énorme pour vraiment l'exploiter.
Je pense pas que tu es un vieux con, tu aimes Sonic à ta façon, et tant mieux pour tes convictions et tes gouts, chacun doit y trouver son compte. Sonic dans un open world, ça ne me dérange pas, mais faut que ce soit fun. C'est là le secret de Sonic de départ, c'était les début du 16 bits plateforme, et la recette de grand niveaux pour sa vitesse marchait du tonnerre, mais rien ne dit qu'un jour, une bonne recette pour un sonic 3D open world ne fera pas mouche, et rien n'empêche de faire du bon Sonic en 2D par la même occasion. Mais Sonic à toujours eu un handicap sur Mario dans l'évolution, c'est ça vitesse hypersonique, qui est beaucoup plus dure a caser que Mario le polyvalent.