Sonic dans Breath of the Wild
Jeux Vidéos
Voici une petite vidéo intéressante d’environ cinq minutes qui montre Sonic se baladant sur la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



J’aime ce genre d’exercice, car il illustre, sans ironie, un excellent exemple des raisons pour lesquelles les mondes ouverts sont difficiles à concevoir pour Sonic. Cette carte semble immense pour Link, mais pour Sonic ? Pas vraiment.

Dans cet exercice, quelle serait la taille idéale d’une carte en monde ouvert pour Sonic ? Quelles mécaniques faudrait-il intégrer pour rendre le jeu captivant, et quels équilibres adopter pour qu’il soit réussi ?
    posted the 08/27/2025 at 10:25 PM by opthomas
    comments (13)
    opthomas posted the 08/27/2025 at 10:28 PM
    Et en commentaire c'est d'ailleurs le même problème qu'on peut appliquer à Flash du DC Comics univers.
    forte posted the 08/27/2025 at 10:49 PM
    Au contraire je trouve ca bien, il va tellement vite qu'il parcoure le monde en quelques minutes. Ca se tient.
    micheljackson posted the 08/27/2025 at 10:51 PM
    Quelle horreur la bande son de ce Zelda.
    dokidokii posted the 08/28/2025 at 02:21 AM
    micheljackson Tellement, c'est une insulte à la licence
    burningcrimson posted the 08/28/2025 at 06:42 AM
    Peut-être rajouter plus d'obstacles à Sonic ?
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 06:51 AM
    dokidokii
    +1 mais vu le succès de BotW, j'ai peur qu'on ne revoie jamais de vrai Zelda hélas.
    pharrell posted the 08/28/2025 at 07:53 AM
    Y en a qui souhaitent un monde ouvert pour Sonic ? Je trouve pas que ça soit une super idée.

    C'est la même chose pour Flash mais également pour Superman du coup. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pondre un nouveau jeu Superman alors que la licence est encore très populaire.
    mizuki posted the 08/28/2025 at 08:29 AM
    Pas besoin d'un monde ouvert, franchement le "monde" de SA1 en semi ouvert est largement suffisant.
    rocan posted the 08/28/2025 at 09:57 AM
    dokidokii micheljackson Je crois que c'est la compositrice d'Animal Crossing qui en fut responsable...
    choroq posted the 08/28/2025 at 12:02 PM
    Rien ne vaut un bon Skell de xeno dans un monde ouvert que sonic ou zelda.

    Sonic il rush trop, il faudrait une map énorme pour vraiment l'exploiter.
    parliz posted the 08/28/2025 at 01:30 PM
    pharrell mizuki ça dépend ce qu'on veut dire par monde ouvert, si c'est juste les grandes zones je trouve que c'est une bonne solution pour les Sonic 3D : profiter a la fois de la vitesse de Sonic et des décors en réduisant l'exigence de la maniabilité et les soucis de collision et de camera qui ont beaucoup nui aux Sonic Adventure, on peut aussi imaginer plus d'interactions avec l'environnement pour éviter les level design foireux (genre les mécanismes de skatepark placés n'importe où dans le dernier Sonic "open-world" et qui faisaient tâche dans le décor) et une plus grande palette de mouvements qui met en valeur les possibilités de gameplay.
    opthomas posted the 08/28/2025 at 04:39 PM
    choroq pharrell parliz J'ai jamais eu l'impression que la 3D pour Sonic et pour des personnages dit "Speedster" ça marche. Pour ça que vous aller me trouver vieux con mais pour ma part les Sonic en pixel façon Sonic Mania c'est la seule recette valable avec ou sans Speed Boost hein.
    choroq posted the 08/28/2025 at 08:49 PM
    opthomas

    Je pense pas que tu es un vieux con, tu aimes Sonic à ta façon, et tant mieux pour tes convictions et tes gouts, chacun doit y trouver son compte. Sonic dans un open world, ça ne me dérange pas, mais faut que ce soit fun. C'est là le secret de Sonic de départ, c'était les début du 16 bits plateforme, et la recette de grand niveaux pour sa vitesse marchait du tonnerre, mais rien ne dit qu'un jour, une bonne recette pour un sonic 3D open world ne fera pas mouche, et rien n'empêche de faire du bon Sonic en 2D par la même occasion. Mais Sonic à toujours eu un handicap sur Mario dans l'évolution, c'est ça vitesse hypersonique, qui est beaucoup plus dure a caser que Mario le polyvalent.
