Jeux Vidéos

Voici une petite vidéo intéressante d’environ cinq minutes qui montre Sonic se baladant sur la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.J’aime ce genre d’exercice, car il illustre, sans ironie, un excellent exemple des raisons pour lesquelles les mondes ouverts sont difficiles à concevoir pour Sonic. Cette carte semble immense pour Link, mais pour Sonic ? Pas vraiment.Dans cet exercice, quelle serait la taille idéale d’une carte en monde ouvert pour Sonic ? Quelles mécaniques faudrait-il intégrer pour rendre le jeu captivant, et quels équilibres adopter pour qu’il soit réussi ?