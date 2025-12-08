ChinaJoy, vous ici vous connaissez probablement grace à PlayStation. Mais c'est une convention chinoise annuelle qui réuni aussi les fans des cultures JV et anime... Mais ça se passe en Chine, avec la censure d'un gouvernement chinois voulant éviter les médias qui « violent les valeurs fondamentales, l’ordre public et la morale ».Je n'ai pas d'information sur les précédentes éditions, mais cette édition 2025 a été particulière.Voici la liste des animes et jeux vidéo qui ont été interdit/censuré au ChinaJoy de la semaine dernière, c'est à dire interdiction commerciale ou encore interdiction au public de se déguiser (cosplay). Pour information c'est une liste crée en 2015 par le ministère chinois de la culture qui a déjà été plusieurs fois mise à jour.- Terror in Resonance- Blood-C- Highschool of the Dead- Ergo Proxy- Parasyte- The Skull Man- Another- Inferno Cop- Afro Samurai- Tokyo Ghoul (S2)- Sword Art Online II- Tokyo ESP- Tokyo Ravens- Devil May Cry- Rin: Daughters of Mnemosyne- Testament of Sister New Devil- Attack on Titan- Corpse Party- Strike the Blood- Death Note- Deadman Wonderland- Date A Live II- Psycho-Pass- Devilman Lady- School Days- El Cazador de la Bruja- Elfen Lied- High School DxD- Hyakka Ryōran: Samurai Girls- So, I Can’t Play H!- Girls Bravo II- Kanokon: The Girl Who Cried Fox- Aesthetica of a Rogue Hero- Sakura Diaries- Assassination Classroom- Black Butler III- Claymore- Dance in the Vampire BundSi on en parle aujourd'hui c'est parce que cette liste est moqué sur Internet et de plus en plus en fait, même certains chinois ne comprennent pas pourquoi ça veut interdire Devil May Cry ou encore Attack on Titan, ou à l'inverse pourquoi My Hero Academia (qui est critiqué en Chine) n'y figure pas.