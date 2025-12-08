profile
ChinaJoy 2025 - La liste des 38 animes/JV interdits
ChinaJoy, vous ici vous connaissez probablement grace à PlayStation. Mais c'est une convention chinoise annuelle qui réuni aussi les fans des cultures JV et anime... Mais ça se passe en Chine, avec la censure d'un gouvernement chinois voulant éviter les médias qui « violent les valeurs fondamentales, l’ordre public et la morale ».



Je n'ai pas d'information sur les précédentes éditions, mais cette édition 2025 a été particulière.

Voici la liste des animes et jeux vidéo qui ont été interdit/censuré au ChinaJoy de la semaine dernière, c'est à dire interdiction commerciale ou encore interdiction au public de se déguiser (cosplay). Pour information c'est une liste crée en 2015 par le ministère chinois de la culture qui a déjà été plusieurs fois mise à jour.

- Terror in Resonance
- Blood-C
- Highschool of the Dead
- Ergo Proxy
- Parasyte
- The Skull Man
- Another
- Inferno Cop
- Afro Samurai
- Tokyo Ghoul (S2)
- Sword Art Online II
- Tokyo ESP
- Tokyo Ravens
- Devil May Cry
- Rin: Daughters of Mnemosyne
- Testament of Sister New Devil
- Attack on Titan
- Corpse Party
- Strike the Blood
- Death Note
- Deadman Wonderland
- Date A Live II
- Psycho-Pass
- Devilman Lady
- School Days
- El Cazador de la Bruja
- Elfen Lied
- High School DxD
- Hyakka Ryōran: Samurai Girls
- So, I Can’t Play H!
- Girls Bravo II
- Kanokon: The Girl Who Cried Fox
- Aesthetica of a Rogue Hero
- Sakura Diaries
- Assassination Classroom
- Black Butler III
- Claymore
- Dance in the Vampire Bund

Si on en parle aujourd'hui c'est parce que cette liste est moqué sur Internet et de plus en plus en fait, même certains chinois ne comprennent pas pourquoi ça veut interdire Devil May Cry ou encore Attack on Titan, ou à l'inverse pourquoi My Hero Academia (qui est critiqué en Chine) n'y figure pas.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/list-of-banned-anime-at-chinas-largest-convention-draws-confusion-from-attendees-and-media/
    tags : death note devil may cry corpse party attack on titan
    posted the 08/12/2025 at 01:41 PM by masharu
    comments (6)
    guiguif posted the 08/12/2025 at 01:44 PM
    J'aime biens les "II", les "1" ou les "3" c'est ok, mais pas les S2.
    shirou posted the 08/12/2025 at 01:48 PM
    Totalement incompréhensible effectivement, quand on regarde les titres on se demande pourquoi ceux la est pas d'autre...
    cyr posted the 08/12/2025 at 01:57 PM
    De cette liste j'en connais pas des masses...
    keiku posted the 08/12/2025 at 02:12 PM
    ah c'est des animes qui ont presque tous 15-20 ans , mais je pense qu'en vrai si elle devait être remise a jour aujourd'hui elle devrait dépasser les 400 titres
    marcelpatulacci posted the 08/12/2025 at 02:16 PM
    Attack on Titan j'ai une théorie:

    Les humains = les Ouïghoures et Tibétains

    Les titans = les chinois

    Faut les comprendre, ça doit leur faire rappelé que ce sont eux les grands* méchant.


    *enfin "grand" heu...
    thekingofpop posted the 08/12/2025 at 02:21 PM
    Death Note!... dommage pour eux :/
