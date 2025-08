Après avoir été teasé l'année dernière et après s'être intitulé sobrement Darksiders, c'est maintenant officiel que ce nouvel épisode n'est pas un spin of mais bel et le bien le véritable Darkisders 4, qui devrait logiquement conclure les aventures de War et compagnie débuté en 2010.Aucune information en plus cependant car ce maigre teaser ne permet pas de nous en apprendre plus. Et ce qu'on incarnera les 4 Cavaliers ? Jouable à 4 ? Wait and see comme on dit...