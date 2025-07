C’est(réputé pour ses leaks dans le domaine) qui dévoile le synopsis de la future adaptation cinéma de la franchiseD’après son leak, on suivra Bryan, un « coursier d’organes décontracté », qui sera interprété par(The Walking Dead). Bryan devra effectuer une livraison de nuit à l’hôpital de Raccoon City, et c’est à ce moment-là que les choses commenceront à devenir étranges.Sur le chemin, il empruntera une route de montagne et percutera accidentellement une femme mystérieuse avec sa voiture. Contre toute attente, elle survivra, mais en tentant de l’aider, Bryan sera plongé dans une épidémie à grande échelle qui frappera toute la ville de Raccoon.Selon ce script, le film ne mettra pas en scène l’incident du manoir, mais se concentrera directement sur la chute de Raccoon City, autrement dit les événements dePar ailleurs, le réalisateur a récemment déclaré qu’il ne cherchait pas à être totalement fidèle au lore de la série.Le film est prévu pour le 1, une année symbolique puisqu’elle marquera en même temps les 30 ans de la saga.

Who likes this ?

posted the 07/25/2025 at 11:02 AM by marchand2sable