J'en ai parlé, je trouve le lancement de la Switch 2 extrêmement faible et les prochains jeux qui sortent aussi sur Switch 1 ou qui sont des énièmes suites ne sont pas à applaudir ni très excitants en dehors de Metroid Prime 4 pour les fans... Je sais aussi que les exclusivités ne font pas tout et que les tiers proposent des choses très intéressantes de leur côté.Si on se pose 5 minutes, l'année 2025 de Playstation est assez "minable" niveau jeux potentiellement impactants et en contenu exclusif. Même sur les jeux tiers, je retiens quelques jeux comme Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds et surement Silent Hill F... mais à titre de comparaison avec l'an dernier.Rise of the Ronin, Stellar Blade, Astrobot, Black Myth WuKong, Helldivers 2, Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy VII Rebirth et aussi nul soit-il, au moins ils ont essayé Lego Horizon Adventures... et ne parlons pas de l'horreur Concord.Death Stranding 2 qui semble diviser autant que le premier (diviser par deux ça commence à faire beaucoup, la surprise du premier est passé et il sortira un jour sur Xbox comme le premier)*Lost Soul Aside qui sort tellement tard et qui semble être un beat'em all plus assez creux et sans la beauté d'un FF16.*Ghost Of Yotei, là qui est un jeu très attendu.Sachant que les excellents Helldivers 2 et Black Myth sont portés sur Xbox, ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit la même chose pour FF7 Rebirth et Sillent Hill 2.On connait tous la situation de Playstation sur leur revirement après leur mauvaise décision sur les jeux multijoueurs et qu'il faudra des années pour revenir à un rythme de grands jeux variés qui sortent régulièrement. La comparaison avec 2024 est encore plus triste car le planning était au moins assez varié niveaux jeux, alors qu'en 2025, déjà deux jeux édité par SIE sont des Open World narratifs.Mais quand ce rythme de sortie reviendra à la normal selon vous et que nous arrêterons d'avoir une année sur deux presque à vide? 2025 sera t'elle une année de transition avec de nombreuses annonces et promesses ?L'an prochain 2026, si tout va bien, ce profil déjà les sorties suivantes :Marvel Tokon Fighting SoulsNiOh 3SAROSMarvel's WolverinePhantom Blade 0Le spin-off 2.5D de God Of WarEt on espère se débarrasser de Marathon et FairGame$.Mais doit-on attendre encore deux ans pour Intergalactic ? Pour le prochain EmberLab? Pour le prochain Media molecule? Pour le jeu de Santa Monica? Pour le prochain Ratchet & Clank et Bluepoint Games?Vu le rythme des sorties, Il semblerait que nous allons avoir une fin de génération qui sera extrêmement charger et encore une fois un début de génération vide sur PS6, rempli de jeux cross-gen. J'espère plutôt voir une PS5 encore présente jusqu'en 2030 au moins. Et vous ?Désolé pour l'aspect un peu fouillis de cet article, j'avais envie d'en discuter, sans rentrer dans le troll ou la haine s'il vous plait, je suis moi-même un pro-S à la base vous le savez, mais l'état des lieux est assez triste, même on sachant que les bons studios se relèveront.