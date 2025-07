"Ce que je me disais à l'époque, c'est que... Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre pays, mais ici, au Japon, c'est un peu un sujet de société. Chaque fois qu'il se passe quelque chose impliquant des personnalités publiques, les médias en parlent, et les gens qui sont en marge de l'événement en deviennent fous. Chaque fois que je vois ce genre d'articles - dans les magazines, les journaux, à la télévision... Je pense toujours qu'ils ne montrent qu'un côté de l'histoire. Par exemple, « Cette personne a eu un conflit avec cette personne ». Et puis on voit un titre comme « Cette personne a fait quelque chose de terrible à cette personne ». Les gens réagissent en disant : "Incroyable ! C'est scandaleux !



Mais je pense que si l'on n'entend pas l'autre côté, on ne peut pas vraiment comprendre ou juger ce qui s'est réellement passé. Et honnêtement, juger les autres en premier lieu, est-ce vraiment notre rôle ? Par exemple, en discutant autour d'un repas avec des amis et en leur disant : "Tu as entendu parler de cette chose ? Puis dire des choses comme « Je pense que ce côté avait raison » ou « Non, je suis d'accord avec l'autre ». Ce genre de conversation est tout à fait acceptable entre amis. Mais aujourd'hui, les médias sociaux permettent à tout le monde de partager ses opinions... Et lorsque les gens prennent simplement les parties visibles et décident carrément que « ce type est le méchant » et commencent à leur envoyer de la haine, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Au Japon, les ragots sont monnaie courante.



Hmm... Comment dire... Même quand je vois ce genre de nouvelles, je ne me dis pas instantanément : "Quoi ? C'est impardonnable !« ou »Qu'il aille se faire voir !". Ce n'est tout simplement pas moi. Je suis peut-être un peu cynique, mais... même lorsque quelqu'un dit : « Il a dit quelque chose d'horrible... », je ne me dis pas immédiatement : "C'est terrible ! Comment a-t-il osé ?



Je me dis d'abord : "Oh vraiment ? Puis je commence à réfléchir : « Pourquoi a-t-il dit cela ? » ou « Qu'est-ce qui a conduit à cela ? » "Que se passait-il dans les coulisses ? C'est la partie qui m'intrigue en premier. Alors quand tout cela m'est arrivé, j'y ai cru encore plus.



C'était fou. Ma timeline Twitter défilait en temps réel, c'était fou. Je faisais défiler les messages sans m'arrêter. J'ai continué à bloquer sans arrêt. Mais même ma vitesse ne pouvait pas suivre. Alors je me suis dit : "Quoi ? Ils arrivent plus vite que je ne peux les bloquer". QUOI ! ?



Quoi qu'il en soit, là n'est pas la question. Les gens disaient ce qu'ils voulaient. Même des personnes célèbres sont intervenues et m'ont envoyé des commentaires. Et puis, une fois que les choses se sont calmées, je suis retourné voir - et ils avaient discrètement effacé leurs tweets.



Hey, excuse-toi d'abord auprès de moi avant de faire quoi que ce soit de sournois. C'EST UNE VRAIE LÂCHETÉ. Vous l'avez publié publiquement, sur les médias sociaux, n'est-ce pas ? Alors si tu as eu tort, tu devrais l'admettre publiquement. Dites : « Hé, j'ai fait une erreur » - assumez-la.



C'est du moins ce que j'essaie de faire. J'agis peut-être comme ça, mais j'ai mon propre code. Si je n'ai pas tort ? Alors non, je ne m'excuserai pas. Il n'y a aucune chance. Mais quand j'ai tort, je l'assume comme il se doit. Bon sang, c'était vraiment nul. Je suis le genre de personne qui s'accroche à ce genre de choses. Je ne cesserai probablement jamais d'en parler.



Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire à propos de cette question. C'est ce que je ressentais.

Hideki Kamiya est revenu via sa chaine YouTube sur la polémique du changement de doubleur anglais pour le personnage de Bayonetta dans le jeu Bayonetta 3. Il déplore surtout qu'une fois le drama terminé, personne n'est venu s'excuser.A l'époque on rappelle que Helena Taylor, l'ancienne doubleuse dans les 2 premiers jeux, avait tenté de lancer un mouvement de boycotte à ~2 semaines de la sortie du jeu, prétextant ne pas avoir obtenu une rémunération "à la hauteur de son rôle" et croyant même que la licence "Bayonetta" était genre mainstream. Selon Bloomberg, la doubleuse réclamait une rémunération "à 6 chiffres" ainsi que des royalties. Beaucoup de crédules avaient soutenu Taylor sans connaître la position de PlatinumGames sur cette affaire (dont Kamiya et les autres figures du studio ne peuvent pas s'exprimer librement sans engager la responsabilité juridique du studio) et avaient donc inondé Kamiya de "tweets".