Alors bon déjà que si on regarde le paysage cela vole pas haut.Voici ce qu'on apprends;Thomas Jolly, directeur artistique des JO de Paris, vient d’être nommé à la tête de la commission du fonds d’aide au jeu vidéo.Pour ceux qui s'inquiète de la tournure woke du CNC, sachez que les différents fonds de soutien de Jeux vidéo en France étaient depuis longtemps dans le soutien de projet dit "progressiste"Et pour bien comprendre l'entourloupe de ces escrocs: la cours des comptes a officialisé que les JO auront coûté près de 6 milliards d'euros....loin donc des 2 milliards annoncés.Quand des gugusses qui gèrent la France sans compter...pas la peine de se réveiller avec 3000 milliards de dette pour ensuite faire comprendre aux gens qu'ils devront faire des efforts

posted the 06/24/2025 at 05:14 PM by newtechnix