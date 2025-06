Alors que les fans de la saga God of War attendent des nouvelles concrètes de l’avenir de Kratos, de nouvelles rumeurs viennent relancer la machine à spéculations. Selon Tom Henderson, un spin-off de God of War au format 2.5D serait bel et bien dans les cartons.Dans un échange sur X avec l'internaute GamerUP, Tom Henderson a confirmé avoir entendu beaucoup de "bruits de couloir" concernant un jeu God of War au style metroidvania, avec une échelle bien plus modeste que celle des précédents opus majeurs. Ce projet serait apparemment en développement depuis un certain temps, même s’il reste encore non annoncé officiellement.À noter que Jeff Grubb a validé les propos de Tom Henderson, apportant ainsi un peu plus de poids à cette rumeur. Jeff Grubb avait lui aussi mentionné il y a quelque temps l’existence d’un spin-off God of War, et le retour possible à la mythologie grecque.Ce potentiel retour aux sources, couplé à un gameplay en 2.5D plus resserré et d’inspiration metroidvania, pourrait marquer un tournant rafraîchissant pour la licence.UP :Selon Thisiserfan de Resetera, le jeu se déroule en Grèce avant les événements de Ascension, donc avant que Kratos ne devienne un Dieu. Deimos, frère de Kratos, sera également présent. Artistiquement, il s'inspire de Blasphemous.