Donc voilà, je joué tranquilou à doom dark age, et je trouve une nouvelle arme...et j'arrive pas à passer la fiche... et je m'aperçois que la gâchette RB fonctionne plus. Il y a plus de clics quand j'appuie dessus. Avec l'autre gâchette il y a pas photo.



Bref je sais pas si c'est cassé, j'ai commencé à la démonter, mais bloquer avec le type de vis employer. N'ayant pas les bon embout...



Ça m'énerve car je voulais voir s'il y avait un truc qui est partie, comme un ressort...



Et franchement pas envie de racheter une manette.

Surtout à l'approche de la switch2....



C'est un problème récurrents ou pas de chance?