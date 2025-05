Si jamais nous devions y revenir, je veux m’assurer que c’est une histoire digne de The Last of Us. J’adore ce monde. J’adore ces personnages. Avec la bonne opportunité, avec la bonne idée… Ouais, je sauterais dessus

Le sort dereste incertain, mais, le créateur de la franchise et président de, a récemment rouvert la porte… à moitié. Alors qu’il affirmait il y a deux mois que les fans ne devraient “pas parier” sur un retour de la série,dans une interview accordée au podcast Sacred Symbols.Il a confiéDruckmann insiste sur un principe fondamental : pas de suite sans récit fort. Il refuse ainsi l’idée de produire un troisième opus simplement pour capitaliser sur la renommée de la saga. Fidèle à sa vision, il souhaite que chaque projet lié à The Last of Us reste “très réfléchi” et maintienne le niveau d’exigence qui a fait le succès de la licence.Il va s'en dire que les fans auront une part III, maintenant reste à voir quand !