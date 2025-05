Voilà, sans donner de raisons, la série(dont le tournage est fini depuis un moment) n'arrivera pas cette année mais en 2026, ce qui je pari causera par effet domino un report de la Saison 3 deD'ailleurs, HBO avait indiqué vouloir très vite enchaîner avec les tournages simultanés des Saisons 2 & 3 : le temps, c'est tout le problème sur une série qui met en place un très jeune acteur (incarnant Egg, futur Aegon V) sur 3 Saisons qui scénaristiquement tiennent sur une seule année.En passant, on aura aujourd'hui la BA de "Welcome to Derry"

posted the 05/20/2025 at 10:19 AM by shanks