Nintendo

Hardware Switch : 4,5 millions (156.5 millions LTD)Software Switch : 105 millions (-32,4%)Hardware Switch 2 : 15 millionsSoftware Switch 2 : 45 millionsQ4 + 1.26 million pour 152.12 millions LTDdont Base 3.00 m + Oled 5.86m + Lite 1.95mAnnée fiscale = 10.80 millionsTotal par régions (Base + Oled + Lite) :Japon 37.20 millions (20.89 B + 9.45 O + 6.86 L)USA 58.31 millions (37.83 B + 9.09 O + 11.39 L)UE 39.20 millions (26.53 B + 7.03 O + 5.63 L)Autres 17.41 millions (11.19 B + 4.62 O + 1.60 L)Mondial 152.12 millions (96.44 B + 30.19 O + 25.49 L)Q4 + 31.43 millionsVentes digitales = 53.5% (+3.3pt)Mondial 1391.23 millions (+155.41m) Ratio 9.15 (+0.14)Japon 273.12 millions (+33.20m) Ratio 7.34USA 605.03 millions (+64.85m) Ratio 10.38UE 404.72 millions (+46.41m) Ratio 10.32Autres 108.35 millions (+10.95m) Ratio 6.22Mario Kart 8 Deluxe : 68,2 millions (+ 850.000) => Q1/Q4 6.23mAnimal Crossing : New Horizons : 47,82 millions (+ 380.000) => Q1/Q4 2.48mSuper Smash Bros. Ultimate : 36,24 millions (+ 360.000) => Q1/Q4 2.02mThe Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,81 millions (+ 190.000) => Q1/Q4 0.96mSuper Mario Odyssey : 29,28 millions (+ 240.000) => Q1/Q4 1.32mPokémon Ecarlate & Violet : 26,79 millions (+ 410.000) => Q1/Q4 1.87m=> passe devant Pokémon Epée & Bouclier pour devenir le 2e épisode le plus vendu de la sériePokémon Epée & Bouclier : 26,72 millions (+ 120.000) => Q1/Q4 0.45mThe Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,73 millions (+ 180.000) => Q1/Q4 1.12mSuper Mario Party : 21,16 millions (+ 60.000) => Q1/Q4 0.50mNew Super Mario Bros. U DX : 18,25 millions (+ 190.000) => Q1/Q4 0.80mNintendo Switch Sports : 16,27 millions (+530.000)Super Mario Bro's Wonder: 16.03 millions (+520.000)Mario Party Superstars : 14 millions => Q1/Q4 1.11mSuper Mario Party Jamboree : 7,48 millions (+1.31 millions)The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : 4,09 millions (+180.000)Paper Mario : La Porte Millénaire : 2,1 millions (+40.000)Mario & Luigi : L'Epopée Fraternelle : 1,97 million (+130.000)Luigi's Mansion 2 HD : 1,88 million (+80.000)Donkey Kong Country Returns HD : 1,27 million (Nouveau)