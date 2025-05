Il est peu courant de trouver des jeux d'exception et encore plus rare d'en découvrir qui restent plaisants du début à la fin. Clair Obscur Expedition 33 est indéniablement un jeu qui apporte un vrai choc et un plaisir que je n'avais pas ressentie depuis un bon moment.



Et avant d'établir cet avis rapide, des remerciements s'imposent envers Sandfall Interactive et à tous ceux qui ont travaillés d'arrache-pied sur ce titre, merci et respect à eux pour avoir sorti une telle proposition aussi maîtrisée, un premier projet qui respecte les joueurs, franchement chapeau.



Comme énoncé juste avant, Expedition 33 est maîtrisé de bout en bout, en dépoussiérant le tour par tour et en le rendant plus accessible à tous, son gameplay est assez fun et addictif, la mécanique de parade et d'esquive sont assez efficaces sans devenir laçante, procurant des combats divertissants et gratifiants, où se mêlent réflexes et concentration, le tout en gérant les différentes stratégies.



La visite de ces lieux variés m'a nettement impressionné, notamment grâce à une direction artistique somptueuse et à l'usage de couleurs qui nous transportent dans des paysages inédits, chaque recoins est joliment soigné pour un depaysage total.



Ces mêmes environnements sont parsemés de zones dissimulées et de passages secrets débordant d'objets à dénicher et de boss optionnel, bien que ce sont des couloirs à plusieurs enbrenchements, et même s'il y a pas de mini map pour se guider (ce qui reste appréciable pour son immersion) , le joueur ne sent jamais vraiment perdu. J'ai même plutôt apprécié explorer chaque petit recoin.



Le grand retour de la carte du monde fait aussi son effet, c'est bien construit tout en offrant une belle liberté au joueur. Pour ce qui est de la palette des personnages, c'est aussi maîtrisé que le reste, ils sont tous bien intégré au récit, mais surtout assez cohérent dans cet univers si riche.



Le scénario est tout aussi étonnant, une véritable merveille d'écriture dans son ensemble, à l'instar de sa musique tout aussi exceptionnelle.

Les plus

Mais

10 / 10

- Sa direction artistique de toute beauté- Son gameplay tour par tour fun et gratifiant- La variété des builds- Son Ost complètement dingue !- Son lot de personnages cohérents et attachant (Esquie et Monoco rajoutent un peu d'humour)- Un scénario surprenant et très bien écrit- Son rythme- Son exploration et ces challenges- Des boss incroyable (le maitre des lampes, le maitre des visages, le duelliste)- Une durée de vie plutôt bien équilibré-Une bonne rejouabilité- Une proposition qui tient ses promesses à un prix plus qu'abordable.- Dommage pour le casino- Dur de lâcher la manette