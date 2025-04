La suite =========>>>10)- Lorsque Link recherche le temple du temps pour le 2 ème fragment de miroir, il trouve le temple caché dans une porte. On y rentre depuis une ruine dans la forêt mais à l'intérieur, l'endroit est intact. Que cela signifie t-il ? Probablement que Link ait été envoyé dans le passé, l'endroit scellé extrêmement bien cacher dans la roche suggère sûrement que ce temple devait demeurer à jamais dans l'oubli, et que personne ne puisse jamais le retrouver.Les statues qu'ont peut animer avec le Bâton Anima étaient sûrement les Gardiens de ce lieu sacré. En revanche, le lieu a sûrement dû être envahi par Ganondorf car on y retrouve les célèbres Dark Knight les chevalier en armure.De plus, de nombreuses araignées ont élues domicile en ces lieux dont la matriarche Golgohma d'ailleurs son nom rappel également Gohma le monstre parasitaire de Ocarina of Time. Autre clin d'œil, elle a également un œil qui fait office de point faible.9)- Toal, Firone, Ordinn et Lanelle les esprits de la lumière sont inspirés des divinités japonaise. En effet, leur formes animales (cerf, oiseau, singe et serpent) représentent des kami japonais. Firone par exemple ressemble au singe Sarutahiko. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas Lanelle qui attaque Midona mais bien Xanto. En effet, il attaque Link et Midona juste après avoir fini le Temple Absyssal.Xanto utilise un fragment de miroir du Crépuscule pour "purifier" Midona, il l'expose ainsi à la vrai forme du pouvoir du Crépuscule qui est corrompu par Ganondorf. Midona étant une créature de L'ombre, celle ci devient donc un mix des 2 et appartient par la suite aussi au monde de la lumière. Elle ne pouvait pas avant, d'où son apparition fantomatique.Mais n'appartenant pas au monde de la lumière de bass, Midona devient translucide, très affaibli et sur le point de mourir. Ce sera Zelda qui la sauvera, lui permettant d'appartenir ensuite au 2 mondes. Lanelle essaie même de la sauver également puisqu'il vous téléporte jusqu'à Hyrule par un rayon de lumière.- Ce sera donc Zelda qui sauve Midona mais comment fait t-elle ? Comme chacun sait, Zelda détient la Triforce de la Sagesse et c'est ce pouvoir qui permettra de sauver Midona. Elle utilise le pouvoir sacré pour transférer son essence vitale à Midona. Zelda ne meurt pas mais disparaît, elle "fusionne" en quelque sorte avec Midona ce qui permet à cette dernière de "reprendre forme". Zelda sacrifie une partie de son âme ce qui lui fait perdre son enveloppe physique, Midona est alors marquée par la lumière, et détail troublant, c'est aussi à ce moment là qu'elle change, s'ouvre et ressent de la compassion pour la Lumière et ses habitants, n'y voyant que dédain et mépris auparavant.7)- L'une des nouveautés majeur de ce Zelda c'est bien la transformation de Link en loup mais savez vous pourquoi Link se transforme en loup ? Laissez moi vous l'expliquer ^^Quand le monde la la Lumière est envahi par le Crépuscule par Xanto, tous les êtres sont transformés, les humains deviennent des esprits, comme figé dans le temps. Link lui, devient un loup, pourquoi ?Et bien tout simplement parce que Link est détenteur du fragment de pouvoir de la Triforce du Courage, même si il l'ignore à ce moment là. D'ailleurs, quand un monstre du Crépuscule l'attrape au début, sa main brille et une fois projeté, il se transforme en loup.La Triforce protège en quelque sorte son esprit, et bien que transformé, il devient pas un simple esprit comme les autres... En revanche, il ne peut redevenir humain dans ce monde. Et pourquoi le loup ? Un symbole de son courage, de son instint et de son cœur pur.6)- Un peu des 2, une malédiction car Link ne peut retrouver forme humaine. Il est rejeté par les autres, les autres humains le fuis et en on la trouille. Mais c'est aussi une bénédiction car :- Il développe des sens qu'il n'avait pas avant. (Possibilité de voir l'invisible, les insectes des Ombres notamment) suivre les odeurs, creuser, parler aux animaux etc...Il peut interagir avec le monde des esprits que personne d'autre que lui peut voir bien qu'il ne peut pas leur parler directement.Loup et homme, donc Force et Instinct.La Triforce a en quelque sorte "choisi" sa malédiction. Et le loup serait un miroir de l'âme de Link. Loyale, solitaire, rusé et protecteur. D'ailleurs cette forme de malédiction noue le lien entre Link et Midona, victime elle aussi d'une malédiction par Xanto.De plus, l'ancien Héros de Ocarina of Time le Loup doré adopte lui aussi une forme de Loup.5)- Au préalable Link devra surmonter le Crépuscule dans chaque régions du jeu, et ramener la lumière sur les terres en détruisant les insectes des Ombres, des vermines créés par Xanto pour saper le pouvoir de la lumière et à transformer Hyrule en un Monde de Crépuscule. Cependant, cela ne suffit pas car même si la lumière a été restaurée, Link se retransforme en loup une fois attaqué par Xanto. Ce sera donc à l'épée de Légende de faire son travail, seul cet artefact divin et dont seul le Héros Élu des Déesses peut manier peut lever la malédiction qui pèse sur Link. Mais Midona jugeant la transformation également utile, décidera de conserver le fragment sombre.L'épée de Légende montre dans cet opus qu'elle n'est pas seulement une arme de combat mais aussi une lame purificatrice capable de lever les plus terrible des malédiction. En revanche, elle semble fonctionner que pour celui qui en est digne, car elle ne lève pas la malédiction qui pèse sur Midona.L'épée de Légende est également capable de dissiper les ténèbres notamment comme on le voit dans le monde du Crépuscule. C'est en quelque sorte le sceau entre la lumière et l'ombre.4)- Xanto est l'antagoniste principal de la première moitié du jeu. C'est un usurpateur qui a pris la place de Midona en sautoproclamant roi et qui maudit Midona en l'emprisonant sous cette forme désuet et enfantine, la privant de ses pouvoirs. C'est l'un des méchants les plus complexe et tragique de toute la saga Zelda.Xanto serait la personnification elle même de la folie, de l'ambition et du désespoir. Xanto est à la base un membre du royaume du Crépuscule, un peuple autrefois exilé des Déesses pour avoir tenté de s'emparer du pouvoir divin.Lors de l'ascension au pouvoirs, les Twilis peuple du Crépuscule lui préfère Midona, plus légitime et modéré que lui.Mais sa haine envers la Princesse est telle que ça finit par le rendre fou, souffrant d'un complexe d'infériorité et de frustration. Xanto se sent humilié et cherche un pouvoir suffisamment puissant pour prendre la place du trône, un pouvoir qui va au delà du Royaume du Crépuscule.3)- Et c'est ainsi que Xanto tombe sur Ganondorf, emprisonné dans le Royaume du Crépuscule pour avoir une nouvelle fois défie les dieux et tenter de s'emparer lui aussi du pouvoir divin. Après avoir imploré Ganondorf, ce dernier donne une partie de son immense pouvoir à Xanto pour parvenir à ses fins. Il devient en quelque sorte une extension de Ganondorf, complètement possédé par ce dernier et voit en lui un "dieu" à qui il se soumet.Grâce à Ganondorf, Xanto renverse Midona, la maudit et s'empare du trône et sautoproclame Roi du Crépuscule. Il ouvre le portail vers Hyrule pour plonger le monde dans les ténèbres tout en envoyant des créatures par la même occasion (insectes, les bêtes des Ombres etc...)Il cherche à fusionner les 2 Royaumes pour bâtir un monde de Crépuscule éternel.Au début, Xanto est silencieux, froid, charismatique, mais sa vrai nature se révèle une fois suffisamment avancé dans le jeu. Il devient instable, hystérique, presque enfantin et pathétique, lorsqu'on l'affronte, à l'impression d'avoir affaire à un pantin possédé. Ce combat est en quelque sorte une descente dans sa folie. Midona finira par le tuer après avoir été vaincu par Link, ne lui laissant aucun acte de pitié.Au bord de la souffrance, Ganondorf casse la nuque de Xanto lors d'une cinématique lui montrant qu'il n'était qu'un pion suffisamment utile pour se servir de lui et jetable une fois son "travail" achevé.Xanto n'était pas un roi mais un imposteur manipulateur, trop avide pour se soucier de son peuple.Pour résumer, Xanto est en quelque sorte le miroir de Midona, préférant choisir l'orgueil et la manipulation pour parvenir à ses fins bien que Midona était aussi un peu comme ça au début, elle fera preuve d'humilité et de compassion, tout le contraire de Xanto. Et contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas Xanto qui "tue" Ganondorf lorsqu'on le voit dans la cinématique car Xanto est déjà mort. Mais c'est une image symbolique pour dire que la domination de Xanto par Ganondorf est maintenant révolue, la scène est métaphorique.2)- Donjon mémorable se déroulant dans un gigantesque manoir, c'est un lieu ancien et "hanté" et entouré de mystère.Autrefois abandonné, il a depuis était habité par un couple de yéti qui en ont fait leur maison. Une fois que Link pénètre dedans, il découvre que Matornia la femme yéti est malade et a de très forte fièvre, perdant la mémoire peu à peu. On apprend durant l'avancée du donjon que c'était en fait le fragment du miroir des Ombres qui la rendait souffrante, d'ailleurs une fois devant, Matornia pète littéralement un câble et devient corrompu par cet artefact, attaquant Link.C'est le premier lieu du jeu qui parle véritablement de malédiction à cause du miroir, mais aussi celui de rédemption car Matornia retrouve son état normal une fois vaincu. Il ya aussi une symbolique forte, celle de l'amour notamment entre le couple de yéti, preuve que l'amour est suffisamment puissant pour briser une malédiction. Pour la petite anecdote, il est souvent considéré comme un des donjons les plus difficiles de la saga Zelda en 3D.1)- Celestia est l'un des derniers donjons du jeu, uniquement accessible par le canon fabriqué au lac hylia car il se situe dans le ciel. L'air y joue un rôle prépondérant car au cœur de ce donjon, notamment avec les ventilateurs géants etc.. Le temple est envahi par un gigantesque dragon, qui d'ailleurs casse le pont au début nous obligeant un long détour. C'est un lieu où on y ressent un sentiment de grandeur et de gigantisme, mais aussi de solitude et la musique d'ailleurs est très "bizarre"Les habitants de Celestia sont les célestiens dont Baba et son fils sont les seuls que l'ont voit au début et qui cherche par tout moyen de rentrer chez eux. De nombreux fans ont été déçus des habitants faut dire que des espèces de poulets déplumés yavait matière à faire mieux. On remarque que la ville flotte dans les airs grâce à de gigantesque hélices. Elle serait inspiré de la peinture "Another World" de M.C Esher, les habitants y ressemblent d'ailleurs beaucoup.C'est le premier donjon de la série à utilisé le "système de cocotte" à savoir planer. Celesbourg la ville principale de Skyward Sword y ressemble beaucoup, d'ailleurs certaines théories disent que Celestia appartenait autrefois à Celesbourg et qu'elle se serait détaché après des milliers d'années. Personne ne sait qui ou quoi on construit Celestia, certaines théories suggèrent que Celestia a été construit par un peuple inconnu maintenant disparu et qui remontent à des milliers d'années avant celle de Zelda Twilight Princess.Voilà j'espère que cette deuxième partie vous aura plu,un peu plus copieuse que la première cette fois ci ! A bientôt pour un prochain top et bonne semaine !