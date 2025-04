-Le jeu sera une exclusivité PlayStation 5.



-Sa sortie est actuellement prévue pour le mois de juillet.



-L’héritage de Dino Crisis est clairement assumé, avec des éléments comme les lasers de sécurité ou encore des phases de fuite face à un T-Rex.



-Les joueurs pourront fabriquer différentes sortes de munitions à partir des ressources trouvées sur le terrain.



-Il sera également possible de créer des antidotes pour se soigner du venin injecté par des Dilophosaures.



-L’aspect survie sera très prononcé, avec des trousses de soin rares, une gestion poussée des blessures, et la nécessité de poser un garrot pour stopper une hémorragie après une violente morsure.



-Le complexe futuriste étant plongé dans le noir, l’exploration se fera souvent dans l’obscurité, la lampe torche sera donc votre meilleure amie.



-Enfin, certains passages du jeu se dérouleront à l’extérieur, dans une jungle dense qui servira de zone de transition ou d’exploration.









Au 25ème siècle, on dit que l’humanité a survécu de peu à un cataclysme qui a laissé la Terre inhabitable et en ruines. Ce qui restait de la race humaine se tournait vers les étoiles pour un nouveau monde : Trappist 1-E, où ils pourraient reconstruire et recommencer.



Cependant, ceux qui ont survécu au cataclysme étaient stériles et ne pouvaient pas avoir d’enfants. Sans solution, l’humanité allait bientôt disparaître.



Les derniers survivants de la Terre, une colonie connue sous le nom d'Aion, décident d'utiliser leur technologie pour passer à différentes périodes du temps, extraire des femmes et les ramener à leur base sur Trappist 1-E pour servir de mères porteuses et empêcher l'extinction de l'humanité.



Cependant, ce qui semble être de bonnes intentions cache de sombres vérités et lorsque Violet Sinclair est arrachée à son époque et transférée à Trappist 1-E, elle se retrouve dans un conflit de conspiration et de survie alors que les véritables intentions d'Aion se révèlent.







Les développeurs de Code Violet vous donnent rendez-vous demain pour une présentation complète du jeu. Celle-ci durera 18 minutes et se concentrera essentiellement sur le gameplay, qui s’inspire très clairement de Dino Crisis et des récents remakes des Resident Evil, comme le montrent les images.Très peu de cinématiques seront dévoilées, et certaines ont même été volontairement supprimées afin de préserver l’effet de surprise du scénario. Les développeurs se montrent très confiants à ce sujet, et il faut dire que le synopsis de départ est assez original pour un survival-horror (voir plus bas).Ce que l'on sait pour l'instant sur le titre :