Je suis très heureux d'annoncer notre alliance avec Stakelogic, un fournisseur de contenu innovant et de premier plan sur le marché néerlandais des jeux, en tant qu'élément crucial de l'exécution de cette stratégie.



Nous sommes convaincus que Stakelogic, grâce à sa capacité à développer rapidement un contenu de jeu unique et de haute qualité, contribuera de manière significative à la mise en œuvre de notre stratégie et créera d'excellentes synergies.



- Koichi Fukazawa, Senior Executive Vice President et Group CFO de SEGA SAMMY

C'est l'anecdote business du jour.On apprend que Sega Sammy a dû finaliser le rachat de l'entreprise néerlandaise de jeux d'argent en ligne Stakelogic pour un montant de 146 millions de dollars."Forcé" car si l'annonce du rachat avait été énoncé l'an dernier en grande pompe entre les 2 groupes, depuis Sega Sammy avait changé d'avis et voulais annuler le contrat auprès de Triple Bells, la maison mère de Stakelogic, dû a une potentielle violation des règlementations sur les jeux d'argent au Japon. La justice néerlandaise est intervenue, demandant à Sega Sammy de boucler le rachat sous peine d'une amande équivalente au prix du rachat.Stakelogic est désormais depuis quelques heures officiellement une entité de Sega Sammy. Voilà une description faite lors de l'annonce du rachat l'an dernier :