Le jour est venu pour Clair Obscur Expedition 33, depuis son annonce à la conférence Xbox l'année passée, le titre à décrocher nombres d'éloges, et les promesses semblent tenues. Ce trailer conclu donc cette communication, un vrai plaisir d'avoir suivi ça de près, bon jeu à toutes et à tous.

posted the 04/24/2025 at 07:47 AM by yanssou