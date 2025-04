SEULEMENT POUR 24 H



Le lien:

https://ludostrie.com/comprendre-le-prix-de-la-switch-2-et-ses-jeux/



On comprends son article qui arrive comme une analyse après pratiquement 2 semaine la présentation finale de la Switch 2.



Normal pour y voir clair, après l'article semble jouer une sorte de neutralité qui permets de comprendre certains choix mais possède certaines erreurs ou mauvais appréciation comme par exemple:



-"Conservons une fois de plus l’exemple des jeux FC (ex-FIFA) : FC 25, sorti à la toute fin du mois de septembre 2024 à 80 € sur PlayStation, a été proposé en promotion à -50 % (ramenant donc son tarif à 40 €) dès le milieu du mois de novembre (soit un mois et demi après sa sortie), puis été vendu à 32 € fin décembre, rebelote fin janvier, et est carrément descendu jusqu’à 24 € en mars 2025. Un schéma habituel pour la série, tout simplement parce que si Electronic Arts a intérêt à ne pas basculer totalement dans le free-to-play pour conserver les importants gains des ventes de jeux – surtout dans la période de sortie – il a aussi intérêt à en vendre un maximum, quitte à ce que ce soit à petit prix, pour ensuite avoir le plus possible d’utilisateurs qui pourraient tomber dans les habitudes des microtransactions."



Cet un mauvais choix d'exemple: la série Fifa 25 connait une décote logique et inexorable annuelle...le fait d'être millésimé en fait un titre qui remplira les bacs à solde à l'approche de sa suite.

Quand Nintendo lui a un long seller, les Fifas sont, à prix forts, comme des short sellers de base....les rayons des magasins d'occasion sont remplis de ses merde, vendus (ou plutôt débarrassés) à 1 euros...qui voudrait encore acheter Fifa 2024 alors qu'on est déjà à la fin de la saison?

Et

donc tout cela sans même parler de micro-transactions!



-ou encore oubliant que le micro SD Express est une techno qui n'a pas encore trouvé de succès auprès de l'industrie mobile, pc, etc...la Switch 2 devenant une opportunités gagnant-gagnant...on pourrait imaginer que c'est Samsung qui est venu proposé cela histoire de relancer la production et la rentabilité des usines dans lesquelles ils ont chèrement investis.

Mine de rien la Switch 2 pourrait relancer cette techno qui n'avait pas décollé.

Car expliquer que c'est nouveau donc c'est cher est un peu trop facile comme déduction!